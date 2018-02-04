Детский ад: как калечат дошкольников

Мучительница первая моя

Случаи насилия, психологического давления и травли — история не только про российские школы. В детских садах дошкольники также зачастую ломают конечности, подвергаются буллингу со стороны воспитателей и сверстников.

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1 февраля началась проверка по факту инцидента в одном из детсадов Екатеринбурга. По информации родителей со слов детей, воспитательница издевалась над малышами, насильно заставляла их есть, не пускала в туалет, избивала ложкой, а также приучала к собачьим командам и сравнивала с пищей для собак. Выяснилось,

что у женщины нет высшего или среднего педагогического образования: она год находилась в должности воспитателя, не имея на то оснований.

Результаты внутренней детсадовской проверки установили невиновность воспитателя, однако часть родителей продолжает говорить о том, что в отношении их детей было применено насилие.

30 января стало известно случае в пермском детсаду:

трехлетний воспитанник гулял при температуре -10°С и получил обморожение пальцев рук после потери варежки. Воспитательница своевременно не отреагировала на его плач и не отправила в закрытое помещение. Отец мальчика заявил, что на просьбу ребенка вернуться в садик педагог ответила: «Замолчи».

Когда родители увидели, что произошло с ребенком, воспитатель связалась с ними, извинилась и сообщила, что кричала на него для того, чтобы «он других детей не распугал». Сейчас СК по Пермскому краю проводит доследственную проверку по факту произошедшего.

В конце декабря 2017 года уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» возбудили в отношении воспитательницы детского сада в Воронеже. С жалобой на педагога в прокуратуру обратилась мать одного из детей. В ходе проверки выяснилось, что сотрудница регулярно оскорбляла и физически наказывала детей. За непослушание она выгоняла воспитанников в коридор, ставила надолго в угол и лишала полдника.

Владимир Песня/РИА Новости

Куда более серьезный инцидент произошел 16 июня 2017 года. Тогда трехлетний воспитанник детского сада №50 в Петропавловске-Камчатском остался без присмотра во время прогулки и попытался самостоятельно скатиться с горки. При этом на ее металлическом поручне была натянута атласная лента. Мальчик зацепился за ленту, повис на ней и потерял сознание от асфиксии. В тяжелом состоянии ребенка доставили в реанимацию, его жизнь удалось спасти. Против воспитателя завели уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Эта статья предусматривает лишение свободы на год.

После многих инцидентов в детских садах выяснялось, что за детей несли ответственность преподаватели, у которых нет высшего или среднего педобразования. Однако руководитель Центра дошкольного, общего и дополнительного образования «Федерального института развития образования» Наталья Тарасова считает, что руководство детских садов нечасто берет на работу непрофессионалов с улицы.

«Сегодня такая ситуация исключена — с момента введения образовательного стандарта дошкольного образования, разработки профстандарта воспитателя и запуска системы повышения квалификации педагогов.

То время, когда мы принимали любую маму и на любых условиях, закончилось. У нас должны быть только квалифицированные специалисты, не ниже среднего специального образования»,

— сообщила эксперт. Она отметила, что педагоги с высшим образованием, но без дошкольной специализации, должны ее обязательно получить. По данным Тарасовой, на госуровне выделяются колоссальные средства на эту систему повышения квалификации.

Недружеская стычка

Адвокат Виктория Данильченко пояснила: как только ребенок остается в дошкольном учреждении, родители перестают нести за него ответственность. «За ребенка, который находится в саду, ответственность несет сам детсад в лице директора, заведующей, и воспитателя. Что бы ни случилось с ребенком — ударился, упал с качелей, подрался с другим ребенком — все это является виной воспитателя», — рассказала она «Газете.Ru».

Так как детский сад несет полную ответственность за безопасность ребенка во время его пребывания в учреждении, все внутренние конфликты между воспитанниками также должны контролироваться руководством детского сада. Однако воспитатели не всегда успевают предупредить агрессивное поведение детей и уберечь ребенка от удара или оскорбления сверстника.

В Курганской области воспитанник детского сада толкнул девочку в то время, когда дети находились вне поля зрения воспитателей. В итоге — многочисленные ссадины лица, коленок и других частей тела. Родители добились от учреждения выплаты компенсации морального вреда своей дочке — 31 января Кетовский районный суд взыскал с дошкольного учреждения 10 тыс. рублей, а также привлек его заведующую к дисциплинарной ответственности. В областной прокуратуре заявили, что «девочка испытала нравственные и физические страдания».

Еще один инцидент произошел в Карелии в октябре 2017 года — тогда один из воспитанников дошкольного учреждения прыгнул на своего сверстника в помещении и тем самым травмировал его. Ребенку наложили повязку и направили на амбулаторное лечение. 29 января 2018 года Сегежский суд установил, что воспитатель недосмотрел за ребенком и взыскал в пользу потерпевшего компенсацию в размере 40 тыс. рублей.

Наталья Тарасова считает, что

воспитатель не может уделять достаточно времени каждому ребенку из-за переполненности групп. «Это общероссийская проблема. То есть воспитатель не досмотрел не потому, что он разговаривал по телефону, не потому, что он некомпетентный бездельник, а потому, что у него даже боковым зрением нет возможности охватить всю группу»,

— сообщила она «Газете.Ru».

Управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и Партнеры» Владимир Старинский заявил, что сотрудники детского сада несут ответственность не за само поведение детей, а за причиненный им вред, который они не предотвратили.

Константин Чалабов/РИА Новости

Родители того ребенка, который ударил другого воспитанника, ответственности за его действия не несут, сообщила адвокат Виктория Данильченко. «Для этого они и привели своего ребенка в детский сад, чтобы он был под надзором»,— добавила она.

Данильченко отметила, что родитель, чей ребенок регулярно приходит домой с синяками, шишками и ссадинами, может для начала написать жалобу руководству садика и попросить педагога получше приглядывать за проявляющим агрессию ребенком. «Если же ничего не изменится, имеет смысл регулярно ходить и фиксировать травмы, которые получил ваш ребенок, находясь в детском саду. Собрав ряд доказательств, можно идти в суд и требовать возмещение морального и материального вреда», — заявила юрист.

Адвокат АК «Гражданские компенсации» Марина Сомова посоветовала обратиться к Уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка. «Как правило, детский омбудсмен есть в каждом городе», — отметила она.

При этом, как отметила директор московского детского сада №390 Елена Падерина, отстранить от посещения детского сада ребенка с отклоняющимся от принятых норм поведением никто не имеет права. «Разобщают только в случае инфекционного заболевания — до прихода родителей», — сообщила она «Газете.Ru».

Наталья Тарасова заявила, что официального документа, регламентирующего поведение воспитателей в критических ситуациях, на федеральном уровне нет. «Разрешение конфликтов — обязанность воспитателя. Однако зачастую проблема возникает из самой семьи, а не из той среды, в которой оказался ребенок.

Родители, конечно, сейчас отстаивают свои права — их научили, как и куда писать, где задавать вопросы.

Но одна карательная административная дисциплина ни к чему не приведет. Все заканчивается тем, что воспитателя наказывают, а проблема все равно остается изнутри», — считает эксперт.

Психолог фонда «Семья и детство» Татьяна Попова добавила, что многие родители и педагоги забывают позитивно подкрепить достижения ребенка. «Когда ребенок начинает шалить, он видит, что родители, которые до этого ни на что хорошее не реагировали, начинают реагировать на плохое. И дальше это закрепляется — ему хочется делать то, что обращает внимание со стороны взрослых на них», — добавила она.

Дворники из подготовительной группы

Иногда родителям удается добиться и компенсации урона физическому и психологическому здоровью, нанесенного малышам. Так, в городе Златоуст Челябинской области в конце июля 2016 года суд взыскал 30 тыс. рублей с детского сада, воспитанница которого во время прогулки повредила себе ногу металлическим ломом. Инцидент произошел после того, как воспитательница дошкольного учреждения дала детям лом, чтобы те почистили территорию детского сада ото льда.

Двумя месяцами ранее, 5 мая 2016 года,

суд взыскал с детского сада Железногорска компенсацию морального вреда размером 30 тыс. рублей в пользу шестилетней девочки, которую воспитательница заставляла есть мясо, выброшенное ребенком в ведро для пищевых отходов. При этом сама педагог после увольнения заявила, что «родители просили ее заставлять своих детей кушать».

Родитель сможет рассчитывать на реальную компенсацию, если факт получения травм ребенком будет зафиксирован и подтвержден документально, рассказала «Газете.Ru» адвокат АК «Гражданские компенсации» Марина Сомова. «Это может быть съемка камер видеонаблюдения или свидетельские показания. В таком случае родителям будут восполнены расходы на уход за больным ребенком», — сообщила она.

Владимир Песня/РИА Новости

Но в большинстве случаев компенсации от детских садов родители получают за моральный вред, потому что, согласно законодательству, у детей до 14 лет не устанавливается утрата трудоспособности, которая необходима для расчета выплаты возмещения вреда здоровью. Также родители могут рассчитывать на покрытие расходов на лечение в том случае, если его нельзя было получить бесплатно. Однако для возмещения морального вреда родители должны доказать, что они, к примеру, всю ночь провели больнице, ждали, пока ребенку проведут операцию.

«Понятие морального вреда сложно применимо в ситуации, когда ребенок пришел домой с разбитой коленкой. Бывает, когда родитель говорит, что после произошедшего он плохо спал, у него поднялось давление — это недостаточное основание. Нужно доказать, что воспитатель действительно не выполнял свои обязанности и не следил за ребенком», — считает Данильченко.

Адвокат Сомова объяснила, что размер компенсации зависит от степени тяжести полученных повреждений, а также тех физических и нравственных страданий, которые испытал ребенок. «Четких границ при определении компенсации морального вреда не существует, все отдается на усмотрение конкретного судьи», — отметила юрист.

Она также заявила, что зачастую заведующие детсадов, не желая «выносить сор из избы», приходят с родителями к соглашению и в качестве компенсации предлагают частичную оплату посещения детского сада либо полностью освобождают от оплаты родителей на какой-то определенный срок, либо компенсируют моральный вред без обращения родителей в суд.