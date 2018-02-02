«Весло символизирует фаллос»: как запрещали памятники

Серпом по юбке

Проект «Архитектурные излишества» начал общественную кампанию по воссозданию знаменитой фигуры на «доме под юбкой». Речь идет о здании на пересечении Тверской улицы и Тверского бульвара. В 40-50-е годы прошлого века ротонду на его крыше украшала скульптура танцовщицы в летящих одеждах, с серпом и молотом в руке.

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Московский краевед Юрий Федосюк так описывал историю появления декоративного элемента: «Чтобы акцентировать угол дома №17, выходящего на Пушкинскую площадь, Мордвинов, зодчий весьма посредственный, ни к селу ни к городу установил на верхушке статую балерины с поднятой рукой (а не ногой), ныне давно уже снятую. Под статуей, в начале Тверского бульвара, оказался памятник Пушкину». По этому поводу, как вспоминал Федосюк, кто-то посвятил Мордвинову эпиграмму:

«Над головою у поэта / Воздвиг ты деву из балета, / Чтоб Александр Сергеич мог / Увидеть пару стройных ног».

Правда, потом памятник Пушкину перенесли на противоположную сторону Тверской, на место снесенной колокольни Страстного монастыря, и горожане злословили, что теперь он отворачивается от «срама».

Анатолий Гаранин/РИА Новости Новогодняя ярмарка на Пушкинской площади. Москва, 1947 год.

По воспоминаниям краеведа Федосюка, все говорили, что статуя изображает балерину Ольгу Лепешинскую, якобы жившую в том же доме. В пользу этой версии говорило и то, что Сталин, определявший облик улицы Горького, часто бывал на постановках с ее участием. Как-то, оказавшись на одном приеме за столом рядом с балериной, кравед спросил ее об этом. Вот ее ответ: «Никогда я там не жила и никто статую с меня не лепил. Слухи, может быть, вызваны тем, что в начале войны я дежурила на этой крыше вместе с Мишей Габовичем, тушили немецкие зажигалки».

60 лет назад — в 1958 году — статую убрали с привычного места. По одной из версий, она треснула и стала представлять опасность: посыпался армированный бетон из-за коррозии. Другой же вариант гласит, что партийному руководству не нравилось проезжать по Тверской «под юбкой».

Девушка с веслом

Пострадать из-за внешности в свое время пришлось даже такой банальной, казалось бы, скульптуре как «Девушка с веслом». Фигуры крепко сбитых спортивных девушек в советские времена, пожалуй, были в каждом центральном парке города. Но самая первая «Девушка» отличалась от них так же сильно, как Венера Милосская от Венеры Виллендорфской.

Работу скульптора Ивана Шадра (он, кстати, в свое время брал уроки у Огюста Родена) установили у главного входа в парке Горького в 1935 году. По легенде, моделью для статуи стала студентка Вера Волошина, которую Шадр увидел, когда она выполняла тренировочные прыжки в воду с вышки. Судьба Волошиной сложилась трагически: осенью 1941 года она добилась зачисления в разведывательно-диверсионный отряд для работы в тылу врага, где оказалась в одной группе с Зоей Космодемьянской. 21 ноября Волошина, прикрывая отход партизанского отряда, была ранена в плечо и попала в плен. После пыток немцы повесили ее в лесу.

Наум Грановский/ТАСС Скульптура девушка с веслом в ЦПКиО имени Горького, 1935 год

Что касается памятника, созданного с Волошиной, то он практически сразу вызвал возмущение московских властей: скульптура получилась слишком сексапильной и вовсе не соответствовала образу женщины-труженицы. «Мы наблюдаем спекуляцию вульгарной эротической образностью.

Весло здесь теряет свой бытовой смысл и становится очевидным фаллическим символом; оно отсылает нас к уключине, в которую вставляется весло… Наконец, следует помнить, что обнаженная девушка-гребец с эрегированными сосками стала украшением фонтана, который моделирует водометание как извержение спермы…»,

— говорилось в номере «Вечерней Москвы» от 11 августа 1935 года.

Шадру пришлось переделывать скульптуру, а оригинальную «девушку» за собственный счет отправить в «парк любого города, который согласится ее принять». После многочисленных отказов самая первая «Девушка с веслом» оказалась в Ворошиловграде (Луганске), где была разрушена во время войны при артобстреле.

У второй «Девушки с веслом» были более широкие бедра, пышная грудь, меньше мускулов и не такие длинные ноги, как у первой. Кроме того, изменилась прическа. Ее облик эстетику власти удовлетворил. Эта скульптура простояла в парке Горького до начала войны и была уничтожена во время бомбежек осенью 1941 года.

Что касается более привычных нам крепких физкультурниц в трусах и майках, растиражированных по всему Союзу, то их создал совсем другой скульптор — Ромуальд Иодко. Первая его работа называлась «Женщина с веслом» и была установлена в 1935 году на московском стадионе «Электрик» в Черкизове. Годом позже он изготовил уже статую «Девушки с веслом», уже в купальнике, для водного стадиона «Динамо», и именно ее копии стали массово устанавливать в парках.

Сергей Пятаков/РИА Новости Скульптура «Девушки с веслом» Ромуальда Иодко в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени А. М. Горького, 2011 год

У этой истории все же счастливый конец: Шадр успел сделать уменьшенную гипсовую копию самой первой «Девушки с веслом», которую в 50-е годы перевели в бронзу для Третьяковской галереи. Копию статуи, слепленной с Веры Волошиной, изготовили в 2011 году и установили на «родине», то есть в парке Горького.

Сапожник без сапог

Еще один пример советской «цензуры» связан с одним из главных символов Союза — «Рабочим и колхозницей». Тело рабочего лепили с бывшего артиста балета Игоря Басенко, тело колхозницы — с телефонистки Анны Богоявленской. Последняя поначалу была убеждена, что художники ошиблись и никак не могли выбрать ее в качестве модели, на первый сеанс она даже отправила свою «более красивую» подругу Эльзу. Но Мухиной была нужна именно Богоявленская.

Примечательно, что тела и лица рабочего и колхозницы «взяты» от разных моделей. Прототипов для головных частей скульптуры Вера Мухина увидела на параде физкультурников. Лицом рабочего стал Сергей Каснер, строитель, а колхозницы – откатчица Метростроя Зоя Мухина, однофамилица скульптора.

Большое пятитонное полотнище материи, летящее за группой, должно было прикрывать причинные места рабочего и колхозницы: в варианте Веры Мухиной юноша и девушка были обнаженными. Кроме того, материя позволила оправдать не совсем естественное горизонтальное положение руки колхозницы — ею девушка придерживает стальную «ткань».

Альберт Гарнелис/ТАСС Скульптурная группа «Рабочий и колхозница» у входа на ВДНХ, 2017 год

Впрочем, творческий полет мысли Мухиной высокая комиссия оценила не полностью. Скульптор вспоминала о том, как уполномоченный правительства по приемке павильона для Всемирной выставки в Париже посмотрел ее работу: «Он сказал мне:

— Девяносто девять процентов за то, что делать будете вы. Только...

— Одеть?.. (Рабочий был у меня обнаженный.)

— Да, оденьте, тогда видно будет, что это рабочий.

Я одела рабочего, — теперь он в спецовке, сверху только лямки, а спина и грудь голые. Девушка в сарафане».

Когда вид будущего памятника был утвержден, монумент начали изготавливать уже в полном масштабе. «Тут близко находился завод «Шарикоподшипник» и пролегала трамвайная линия на ЗИС, Динамо. Скульптура вся была видна из-за невысокого забора. За этим забором постоянно толпился народ, слышались разговоры, споры.

Кто-то выражал недовольство тем, что у девушки волосы растрепаны.

Другой, вступаясь за скульптуру, сердито возражал: «Вы что, парикмахер?», — рассказывала Мухина.

Аполлон: падают листья

Самым свежим примером «цензуры» (хотя, конечно, как посмотреть) можно назвать реконструкцию Большого театра. Точнее — его фронтона, который, напомним, украшает квадрига, управляемая покровителем искусств и предводителем муз Аполлоном. После открытия отремонтированного театра в 2011 году выяснилось, что причинное место бога прикрыли фиговым листком, хотя в советские времена Аполлон красовался в чем богиня родила.

Валерий Генде-Роте/ТАСС Квадрига Аполлона на фронтоне Большого театра, 24 марта 1960 г.

Реставраторы настаивали на том, чтобы работы были проведены в соответствии с историческими документами. Оригинал, как утверждается, был с фиговым листком (правда, почему скульптор тогда настолько детально вылепил все, что находится под листком, так и осталось загадкой). «Эта скульптура была создана в XIX веке, примерно во второй половине, тогда было не принято изображать мужчин без фиговых листов, поэтому его так и изобразили, -— говорил в интервью «АиФ» завотделом искусства и археологии древнего мира ГМИИ им. Пушкина Владимир Толстиков, — Не могли сделать иначе. Во всех дворцах, усадьбах, парках того времени у скульптур обязательно есть фиговые листы. Странно, что раньше фигового листа не было, потому что в Советском союзе не поощрялись такие вещи, даже в нашем музее в 50-е годы все слепки античных статуй были снабжены фиговыми листами, которых у них раньше не было, а затем уже в 60-70-е их сняли».

По разным данным, листок «облетел» то ли в начале прошлого столетия, то ли после бомбежек в 1941 году, когда снаряд попал в голову Аполлона, повредил колесницу и скульптуры музы лирической поэзии Эрато, а также музы танца Терпсихоры.

На то, что фиговый листок все же был, указывают и следы от штырей, которыми он крепился к статуе. Неизвестно, о крепежной детали ли речь или все же об анатомическом нюансе, но Ирина Виноградова, ведущая реставрацию в Спасо-Андрониковом монастыре, часто подшучивала над обсуждением у них в ЦНПРМ (Центральные научно-реставрационных проектных мастерских) проекта реставрации «штыря у Аполлона».

Лист, как объяснялось, был «изготовлен по аналогам, которые существуют, в частности в Петродворце. Я подсмотрел подходящие листы на фонтане «Адам и Ева», говорил один из реставраторов Владимир Никифоров. Помимо листа, Аполлону вернули лавровый венок в правой руке, состоящий из почти 100 медных листьев и ягод, и пряжку на плаще.