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«Весло символизирует фаллос»: как запрещали памятники

4 памятника Москвы, считавшихся «неприличными»

Скульптура девушка с веслом в ЦПКиО имени Горького, 1935 год ТАСС
Скульптура девушка с веслом в ЦПКиО имени Горького, 1935 год

Московские активисты выступили за возвращение статуи «балерины» на крышу дома на Тверской улице. Памятник, по одной из версий, убрали, потому что правителям не нравилось проезжать «под юбкой». Впрочем, танцовщица с Тверской не единственная статуя, вызывавшая возмущение общественности за свой вид. «Газета.Ru» рассказывает, какие еще памятники столицы подвергались «цензуре» в разное время.

Серпом по юбке

Проект «Архитектурные излишества» начал общественную кампанию по воссозданию знаменитой фигуры на «доме под юбкой». Речь идет о здании на пересечении Тверской улицы и Тверского бульвара. В 40-50-е годы прошлого века ротонду на его крыше украшала скульптура танцовщицы в летящих одеждах, с серпом и молотом в руке.

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Московский краевед Юрий Федосюк так описывал историю появления декоративного элемента: «Чтобы акцентировать угол дома №17, выходящего на Пушкинскую площадь, Мордвинов, зодчий весьма посредственный, ни к селу ни к городу установил на верхушке статую балерины с поднятой рукой (а не ногой), ныне давно уже снятую. Под статуей, в начале Тверского бульвара, оказался памятник Пушкину». По этому поводу, как вспоминал Федосюк, кто-то посвятил Мордвинову эпиграмму:

«Над головою у поэта / Воздвиг ты деву из балета, / Чтоб Александр Сергеич мог / Увидеть пару стройных ног».

Правда, потом памятник Пушкину перенесли на противоположную сторону Тверской, на место снесенной колокольни Страстного монастыря, и горожане злословили, что теперь он отворачивается от «срама».

Новогодняя ярмарка на Пушкинской площади. Москва, 1947 год. Анатолий Гаранин/РИА Новости
Новогодняя ярмарка на Пушкинской площади. Москва, 1947 год.

По воспоминаниям краеведа Федосюка, все говорили, что статуя изображает балерину Ольгу Лепешинскую, якобы жившую в том же доме. В пользу этой версии говорило и то, что Сталин, определявший облик улицы Горького, часто бывал на постановках с ее участием. Как-то, оказавшись на одном приеме за столом рядом с балериной, кравед спросил ее об этом. Вот ее ответ: «Никогда я там не жила и никто статую с меня не лепил. Слухи, может быть, вызваны тем, что в начале войны я дежурила на этой крыше вместе с Мишей Габовичем, тушили немецкие зажигалки».

60 лет назад — в 1958 году — статую убрали с привычного места. По одной из версий, она треснула и стала представлять опасность: посыпался армированный бетон из-за коррозии. Другой же вариант гласит, что партийному руководству не нравилось проезжать по Тверской «под юбкой».

Девушка с веслом

Пострадать из-за внешности в свое время пришлось даже такой банальной, казалось бы, скульптуре как «Девушка с веслом». Фигуры крепко сбитых спортивных девушек в советские времена, пожалуй, были в каждом центральном парке города. Но самая первая «Девушка» отличалась от них так же сильно, как Венера Милосская от Венеры Виллендорфской.

Работу скульптора Ивана Шадра (он, кстати, в свое время брал уроки у Огюста Родена) установили у главного входа в парке Горького в 1935 году. По легенде, моделью для статуи стала студентка Вера Волошина, которую Шадр увидел, когда она выполняла тренировочные прыжки в воду с вышки. Судьба Волошиной сложилась трагически: осенью 1941 года она добилась зачисления в разведывательно-диверсионный отряд для работы в тылу врага, где оказалась в одной группе с Зоей Космодемьянской. 21 ноября Волошина, прикрывая отход партизанского отряда, была ранена в плечо и попала в плен. После пыток немцы повесили ее в лесу.

Скульптура девушка с веслом в ЦПКиО имени Горького, 1935 год Наум Грановский/ТАСС
Скульптура девушка с веслом в ЦПКиО имени Горького, 1935 год

Что касается памятника, созданного с Волошиной, то он практически сразу вызвал возмущение московских властей: скульптура получилась слишком сексапильной и вовсе не соответствовала образу женщины-труженицы. «Мы наблюдаем спекуляцию вульгарной эротической образностью.

Весло здесь теряет свой бытовой смысл и становится очевидным фаллическим символом; оно отсылает нас к уключине, в которую вставляется весло… Наконец, следует помнить, что обнаженная девушка-гребец с эрегированными сосками стала украшением фонтана, который моделирует водометание как извержение спермы…»,

— говорилось в номере «Вечерней Москвы» от 11 августа 1935 года.

Шадру пришлось переделывать скульптуру, а оригинальную «девушку» за собственный счет отправить в «парк любого города, который согласится ее принять». После многочисленных отказов самая первая «Девушка с веслом» оказалась в Ворошиловграде (Луганске), где была разрушена во время войны при артобстреле.

У второй «Девушки с веслом» были более широкие бедра, пышная грудь, меньше мускулов и не такие длинные ноги, как у первой. Кроме того, изменилась прическа. Ее облик эстетику власти удовлетворил. Эта скульптура простояла в парке Горького до начала войны и была уничтожена во время бомбежек осенью 1941 года.

Что касается более привычных нам крепких физкультурниц в трусах и майках, растиражированных по всему Союзу, то их создал совсем другой скульптор — Ромуальд Иодко. Первая его работа называлась «Женщина с веслом» и была установлена в 1935 году на московском стадионе «Электрик» в Черкизове. Годом позже он изготовил уже статую «Девушки с веслом», уже в купальнике, для водного стадиона «Динамо», и именно ее копии стали массово устанавливать в парках.

Скульптура «Девушки с веслом» Ромуальда Иодко в Центральном парке культуры и отдыха... Сергей Пятаков/РИА Новости
Скульптура «Девушки с веслом» Ромуальда Иодко в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени А. М. Горького, 2011 год

У этой истории все же счастливый конец: Шадр успел сделать уменьшенную гипсовую копию самой первой «Девушки с веслом», которую в 50-е годы перевели в бронзу для Третьяковской галереи. Копию статуи, слепленной с Веры Волошиной, изготовили в 2011 году и установили на «родине», то есть в парке Горького.

Сапожник без сапог

Еще один пример советской «цензуры» связан с одним из главных символов Союза — «Рабочим и колхозницей». Тело рабочего лепили с бывшего артиста балета Игоря Басенко, тело колхозницы — с телефонистки Анны Богоявленской. Последняя поначалу была убеждена, что художники ошиблись и никак не могли выбрать ее в качестве модели, на первый сеанс она даже отправила свою «более красивую» подругу Эльзу. Но Мухиной была нужна именно Богоявленская.

Примечательно, что тела и лица рабочего и колхозницы «взяты» от разных моделей. Прототипов для головных частей скульптуры Вера Мухина увидела на параде физкультурников. Лицом рабочего стал Сергей Каснер, строитель, а колхозницы – откатчица Метростроя Зоя Мухина, однофамилица скульптора.

Большое пятитонное полотнище материи, летящее за группой, должно было прикрывать причинные места рабочего и колхозницы: в варианте Веры Мухиной юноша и девушка были обнаженными. Кроме того, материя позволила оправдать не совсем естественное горизонтальное положение руки колхозницы — ею девушка придерживает стальную «ткань».

Скульптурная группа «Рабочий и колхозница» у входа на ВДНХ, 2017 год Альберт Гарнелис/ТАСС
Скульптурная группа «Рабочий и колхозница» у входа на ВДНХ, 2017 год

Впрочем, творческий полет мысли Мухиной высокая комиссия оценила не полностью. Скульптор вспоминала о том, как уполномоченный правительства по приемке павильона для Всемирной выставки в Париже посмотрел ее работу: «Он сказал мне:

— Девяносто девять процентов за то, что делать будете вы. Только...

— Одеть?.. (Рабочий был у меня обнаженный.)

— Да, оденьте, тогда видно будет, что это рабочий.

Я одела рабочего, — теперь он в спецовке, сверху только лямки, а спина и грудь голые. Девушка в сарафане».

Когда вид будущего памятника был утвержден, монумент начали изготавливать уже в полном масштабе. «Тут близко находился завод «Шарикоподшипник» и пролегала трамвайная линия на ЗИС, Динамо. Скульптура вся была видна из-за невысокого забора. За этим забором постоянно толпился народ, слышались разговоры, споры.

Кто-то выражал недовольство тем, что у девушки волосы растрепаны.

Другой, вступаясь за скульптуру, сердито возражал: «Вы что, парикмахер?», — рассказывала Мухина.

Аполлон: падают листья

Самым свежим примером «цензуры» (хотя, конечно, как посмотреть) можно назвать реконструкцию Большого театра. Точнее — его фронтона, который, напомним, украшает квадрига, управляемая покровителем искусств и предводителем муз Аполлоном. После открытия отремонтированного театра в 2011 году выяснилось, что причинное место бога прикрыли фиговым листком, хотя в советские времена Аполлон красовался в чем богиня родила.

Квадрига Аполлона на фронтоне Большого театра, 24 марта 1960 г. Валерий Генде-Роте/ТАСС
Квадрига Аполлона на фронтоне Большого театра, 24 марта 1960 г.

Реставраторы настаивали на том, чтобы работы были проведены в соответствии с историческими документами. Оригинал, как утверждается, был с фиговым листком (правда, почему скульптор тогда настолько детально вылепил все, что находится под листком, так и осталось загадкой). «Эта скульптура была создана в XIX веке, примерно во второй половине, тогда было не принято изображать мужчин без фиговых листов, поэтому его так и изобразили, -— говорил в интервью «АиФ» завотделом искусства и археологии древнего мира ГМИИ им. Пушкина Владимир Толстиков, — Не могли сделать иначе. Во всех дворцах, усадьбах, парках того времени у скульптур обязательно есть фиговые листы. Странно, что раньше фигового листа не было, потому что в Советском союзе не поощрялись такие вещи, даже в нашем музее в 50-е годы все слепки античных статуй были снабжены фиговыми листами, которых у них раньше не было, а затем уже в 60-70-е их сняли».

По разным данным, листок «облетел» то ли в начале прошлого столетия, то ли после бомбежек в 1941 году, когда снаряд попал в голову Аполлона, повредил колесницу и скульптуры музы лирической поэзии Эрато, а также музы танца Терпсихоры.

На то, что фиговый листок все же был, указывают и следы от штырей, которыми он крепился к статуе. Неизвестно, о крепежной детали ли речь или все же об анатомическом нюансе, но Ирина Виноградова, ведущая реставрацию в Спасо-Андрониковом монастыре, часто подшучивала над обсуждением у них в ЦНПРМ (Центральные научно-реставрационных проектных мастерских) проекта реставрации «штыря у Аполлона».

Лист, как объяснялось, был «изготовлен по аналогам, которые существуют, в частности в Петродворце. Я подсмотрел подходящие листы на фонтане «Адам и Ева», говорил один из реставраторов Владимир Никифоров. Помимо листа, Аполлону вернули лавровый венок в правой руке, состоящий из почти 100 медных листьев и ягод, и пряжку на плаще.