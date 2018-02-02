Суркам пора на пенсию: слишком много конкурентов

Сегодня жители многих стран отмечают День сурка. Праздник особенно популярен в США и Канаде. «Официальный» сурок-предсказатель живет в городке Панксутони, штат Пенсильвания и его зовут Фил — Punxsutawney Phil. Впервые День сурка официально отпраздновали 2 февраля 1887 года.

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Уже тогда сурка торжественно прозвали «Ясновидец из Ясновидцев, Мудрец из Мудрецов, Предсказатель из Предсказателей, и Выдающийся Провидец Погоды». А сам город Панксутони назвали «Всемирной Столицей Погоды». В 1887 году и сбылся первый прогноз грызуна — от него не было тени, пришла ранняя весна.

Согласно традиции, сурок вылезает из норы после зимней спячки, чтобы проверить, когда наступит тепло. Если он увидит свою тень, что возможно только в солнечный день, то еще около шести недель будет стоять плохая погода. Если же сурок проснется в облачную погоду, то свою тень он не увидит, и весна, согласно примете, уже не за горами. Также важно, полезет ли сурок сразу же обратно в домик или посидит снаружи некоторое время. Если сразу возвратится в укрытие — то близится короткое похолодание. А если же решит еще подышать воздухом — тепло наступит почти сразу.

Традиция отмечания праздника не меняется уже более 130 лет. Ранним утром 2 февраля группа джентльменов, одетых в цилиндры и смокинги, приходит на Индюшачью Горку. Все они — члены Клуба Сурка из Панксутони. Но лишь один из них наделен особыми полномочиями: ему доверяется совершить главный ритуал — вытащить сурка Фила из его домика. Таким образом джентльмены узнают прогноз погоды на ближайшие шесть недель. А затем этот прогноз объявляется множеству людей, которые специально прибывают в Панксутони в качестве свидетелей этого волнующего события.

Церемония проходит ежегодно, ее отменяли лишь однажды — в 1942 году. Менее чем через два месяца после удара японской авиации по Перл-Харбору подобное шоу было сочтено неуместным.

Именно на этот праздник прибывает герой-метеоролог из картины «День сурка», которого сыграл Билл Мюррей. Эта комедия 1993 года прославила праздник и за пределами Северной Америки. Картина, удостоившаяся премии BAFTA за лучший сценарий, была воспринята многими зрителями как своего рода аллюзия на то, как однообразна бывает жизнь человека. Сюжет картины повествует об истории метеоролога Фила Коннорса (Мюррей), попавшего во временную петлю во время ежегодного празднования Дня сурка. Коннорс вынужден проживать один день снова и снова, пока не проживет его «идеально».

После растущей популярности праздника во многих других городах Америки появились свои «предсказатели». Самыми известным коллегой сурка Фила долго время считался Вилли из Виартона — наиболее известный канадский сурок-метеоролог. Он умер в 2017 году в возрасте 13 лет. На смену ему пришел другой сурок по кличке Ви Вилли. Он также проживает в деревне Виартон в провинции Онтарио. В честь Вилли также проводится ежегодный фестиваль.

Вторым популярным сурком является Чак — официальный зверек-метеоролог Нью-Йорка. Он живет в зоопарке на острове Статен-Айленд. На церемонии ежегодного прогноза присутствует мэр города. В 2009 году капризный грызун укусил бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга за палец, когда тот пытался вывести его на сцену.

Традиция животных-предсказателей широко распространилась по всей Америке, однако большая часть подобных акций не претендует на то, чтобы стать традицией. Большинство подражателей Фила не рассматриваются в качестве авторов серьезных прогнозов. Провинциальными копиями известного сурка-метеоролога стали чучела животных и даже переодетые сурками собаки. К примеру, в этом году одновременно с Филом свои предсказания «огласит» чучело сурка по имени Уини. Шуточная церемония впервые прошла в 1981 году и теперь проводится ежегодно в городском парке Мауэрстауна.

В парке Sweet Arrow Lake County штата Пенсильвания погоду «предскажут» Сурок Гровер и его спутница Свит Эрроу Сью. Они являются единственной парой предсказателей в США и, да, они тоже чучела. Однако это совсем не смущает участников церемонии.

Многие наблюдатели как раз наоборот считают их безжизненное состояние преимуществом. Это позволяет им не терять связи с духовным миром.

Некоторые американские компании используют шуточную церемонию Дня сурка для сбора средств на благотворительность. В таком случае сурок не обязательно должен быть настоящим. Гретна Гредди — плюшевый игрушечный сурок компании Mount Gretna, который тоже озвучит свой прогноз, пусть и с небольшим опозданием.

В Гаррисберге даже есть собака в лохматом костюме, которая притворяется сурком. По безумной традиции она якобы консультируется с метеорологом NASA. Церемония пройдет на уличном рынке уже позже официального предсказания – утром 3 февраля. Всем участникам бесплатно раздадут карнавальные шляпы.

Предсказывать погоду может не только сурок. Традиция «звериных прогнозов погоды» берет начало еще в Древнем Риме, где первым предсказателем стал еж. По легенде, в древности метеорологический прогноз в день, соответствующий 2 февраля по современному календарю, строился по поведению разбуженного ежа, который видел или не видел свою тень. В Западной Европе более позднего периода еж-предсказатель сменился барсуком.

В ранней истории Америки упоминания о Дне Сурка восходят к фольклору переселенцев из Германии, известных как «пенсильванские голландцы». Они привезли свои традиции в Америку в XVIII веке и в новых условиях барсука-метеоролога поменяли на сурка. Так, на основе поверья, связанного с сурком, зародилась традиция, которую развили члены нынешнего Клуба сурка из Панксутони.

Впрочем, в последнее время защитники прав животных считают, что сурку пора на «пенсию». Они предлагают заменить предсказателя погоды роботом.

Однако сурок Фил является настоящей звездой, привлекая туристов со всей Америки. Его официальный клуб фанатов объединяет более 30 тысяч человек. На официальном портале праздника можно убедиться в том, что за Филом отлично ухаживают лучшие ветеринары — они регулярно отчитываются о его состоянии. В норе у Фила поддерживается определенная температура, специалисты следят за его меню, хотя сурок в последнее время и поправился. Его вес сейчас превышает 9 кг при нормальном весе сурка от 6 до 8 кг. Сурок не придерживается диеты: несмотря на обилие фруктов, овощей и другой полезной пищи, он обожает собачий корм.

Начиная с 2010 года в Панксатони стали продавать билеты на «завтрак с Филом», где гости могут не только сделать фотоснимки разбуженного сурка, но и предложить ему орешек. Также появилась возможность получить прогноз Фила в виде sms на мобильный телефон.

Ученые не считают, что поведение сурков каким бы то ни было образом коррелирует с реальными погодными прогнозами, однако любителей забавной традиции это не слишком смущает.