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Юрист не нужен: вузам досталось за гуманитариев

Рособрнадзор раскритиковал вузы за подготовку «лишних» юристов и экономистов

Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Российские вузы готовят слишком много юристов и экономистов: примерно половина безработных выпускников имеют дипломы этих специальностей. Хотя россияне, по данным опросов, до сих пор считают профессию юриста крайне перспективной, эксперты советуют обратить внимание абитуриентов на другие специальности, например, на IT-сферу или медицину.

Заместитель главы Рособрнадзора Наталия Наумова раскритиковала руководителей российских вузов за избыточную, с ее точки зрения, подготовку юристов и экономистов. По словам чиновницы, молодым людям, окончившим высшие учебные заведения по этим специальностям, потом трудно найти работу. «Это самый крупный сегмент, по которым российские вузы продолжают готовить студентов. Вопрос — для чего размывать рынок труда, когда на сегодня контрольные цифры приема планируются, сверяются с регионом и заявляются под конкретную потребность? Для чего нужно выпускать в десять раз больше юристов и экономистов, чтобы они не нашли потом работу?».

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Также чиновница отметила, что качество образования, в частности, по специальности «экономика» далеко не всегда соответствует необходимым критериям. «Независимая оценка качества по специальности «экономика» показала серьезные недостатки в подготовке студентов. При этом никто не снимает с вузов ответственность за то, чтобы выпускник получил работу в соответствии с полученной специальностью», — подчеркнула замглавы Рособрнадзора на межведомственном совещании в Новосибирске.

Проблему неоднократно признавали и в Минобрнауки. Так, в ведомстве отметили, что в 2014 году не нашли работу 75% бывших выпускников вузов, и

половина тех, кто не нашел работу за год после окончания учебы, — юристы (18%, чуть более 42 тыс. человек) и экономисты (32%, 97,2 тыс. человек).

Год спустя Минобрнауки вновь провело анализ ситуации на рынке. Выяснилось, что и в 2015 году почти 40% юристов и около 20% тех, кто обучался по направлению «экономика и управление», не нашли себя на рынке труда в первый год после выпуска.

В сентябре 2017 года Минтруд опубликовал список десяти самых высокооплачиваемых профессий ушедшего года. Там не нашлось места ни юристам, ни экономистам. Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России оказались капитан морского и командир воздушного судов с зарплатами 500 тыс. и 320 тыс. рублей в месяц соответственно. Третье место в списке самых прибыльных специальностей занял главный технолог золотодобывающей промышленности с зарплатой 312 тыс. рублей. Далее следуют: главный тренер в хоккее (300 тыс. рублей), начальник строительного участка (250 тыс. рублей), врач-стоматолог (200 тыс. рублей), риск-менеджер (200 тыс. рублей), инженер-электрик (195 тыс. рублей), аналитик в области информатики и вычислительной техники (190 тыс. рублей) и второй пилот гражданской авиации с зарплатой 180 тыс. рублей. Тогда как, по данным за 2016 год, юристы и экономисты в среднем по России получали на уровне 27-26 тыс. рублей.

Однако большинство россиян, когда речь идет об образовании детей и внуков, все же руководствуются не отчетами Минтруда, а, скорее, живучими стереотипами. Так, по данным опроса, проведенного ВЦИОМ в марте 2017 года,

треть респондентов назвали перспективной работу в сфере медицины, на втором месте оказалась профессия военного (13%) и с небольшим отрывом за военными следуют юристы (11%).

Директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отметила, что сегодня многие вузы предлагают студентам образование по специальностям «юриспруденция» и «экономика» весьма низкого качества, а потому те, кто окончил институты и университеты по соответствующему профилю, нередко испытывают проблемы при трудоустройстве. «Качество подготовки этих юристов и экономистов, действительно, оставляет желать лучшего. Однако хотелось бы подробнее остановиться на другом аспекте проблемы. Сегодня экономистов готовят только на 11% бюджетных мест. Примерно столько же из мест, оплачиваемых государством, занято юристами. А во всех остальных случаях люди сами оплачивают себе это образование и, соответственно, сами несут риски за проблемы в поиске работы», — уверена эксперт.

Абанкина добавила, что часто на юриста или экономиста учатся люди, которые уже имеют высшее образование по другой специальности. «Таким образом люди повышают свою юридическую и финансовую грамотность для ведения бизнеса или для того, чтобы занять какую-то перспективную должность в руководстве крупной компании. В традиционных же сегментах рынка труда — в госкомпаниях, банковской сфере, прокуратуре, адвокатуре — конкурс на вакансии, связанные с юриспруденцией или экономикой, оказывается крайне высоким, работодатели могут себе позволить отобрать кандидата с действитеьно хорошим образованием по соответствующему профилю», — сказала Абанкина.

«Наша система образования с середины 1990-х годов была заточена на гуманитариев, и во многих вузах сейчас есть несколько факультетов с юридическими и экономическими специализациями. Там обычно был небольшой конкурс, поэтому как-то сложилось, что мы наплодили большое количество выпускников юрфаков и экфаков, которые желают трудоустроиться в этой сфере. Пока они все обучались, стало ясно, что рынку так много юристов и экономистов не нужно. Часть их функции вообще программы выполняют», — сказала «Газете.Ru» руководитель службы исследований компании Head Hunter Мария Игнатова. При этом она подчеркнула что юристы и экономисты рынку в принципе нужны, просто рынок труда этих специалистов стал крайне ограниченным, там отмечена очень высокая конкуренция.

«В Москве сейчас в среднем на одну позицию юриста претендуют 10 человек. Это выше чем в среднем рынку. Выше этого показателя только конкуренция в госсекторе или на позиции топ-менеджеров»,

— пояснила она.

Аналитики компании Rabota.Ru отмечают, что снижение спроса на экономистов и юристов связано еще и с тем, что часть их работы сегодня могут выполнять определенные компьютерные программы. «Это относится, например, к бухгалтерам. Уже давно появились и роботы, пишущие отчеты, и роботы-полицейские, например, в Дубае. Соответственно, при роботизации целый пласт экономических специальностей оказался не нужен, а к оставшимся предъявляются повышенные требования. В результате конкурс на экономиста может достигать от 12 до 20 человек на место», — пояснили «Газете.Ru» в компании.

Игнатова отмечает, что сегодня абитуриенты редко задумываются о ситуации на рынке труда, когда выбирают вуз для поступления. «Зачастую они получают результаты ЕГЭ и рассылают их по разным высшим учебным заведениям по принципу «пойду туда, куда позовут». В школе им редко объясняют некоторые особенности проблем, с которым еще вчерашние школьники могут столкнуться при трудоустройстве. В итоге мы наблюдаем некий перекос на рынке труда», — отметила Игнатова.

Эту тенденцию косвенно подтверждает исследование, проведенное профессором Университета Индианы в Блумингтоне (США) Михаила Алексеева совместно с экономистами Тимуром Натховым и Леонидом Полищуком из НИУ ВШЭ, в российских субъектах с качественными вузами студенты, у которых высокие баллы ЕГЭ, чаще выбирают технические специальности (физика, математика, химия, инженерное дело). В тех регионах, где общее состояние учреждений высшего образования хуже, выбор талантливых молодых людей падает на юриспруденцию и госуправление.

Игнатова подчеркнула, что сейчас на российском рынке труда есть ряд крайне востребованных профессий, которым пока еще не обучают ни в одном вузе.

«Это цифровой маркетинг и веб-аналитика, например. Этому человек может научиться либо на практике, либо на различных специализированных курсах», — сказала эксперт.

Директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина в свою очередь заявила, что сейчас рынок труда очень мобильный, люди часто меняют направление своей подготовки, а узкие специальности быстро уходят в прошлое. «Сейчас есть смысл вкладываться в общие компетенции: умение работать в команде, с большими данными, быстро обучаться. Впрочем, есть сегменты, где риски минимальны и сохраняется максимальная вероятность трудоустроиться. Это узкопрофильные специалисты в медицине, а также специалисты, владеющие сложной цифровой аппаратурой. Это касается не только России, это общемировая тенденция», — рассказала Абанкина. Она добавила, что в последнее время в РФ растет спрос на педагогов, однако в данной сфере пока остается неконкурентный уровень зарплаты.