Юрист не нужен: вузам досталось за гуманитариев

Заместитель главы Рособрнадзора Наталия Наумова раскритиковала руководителей российских вузов за избыточную, с ее точки зрения, подготовку юристов и экономистов. По словам чиновницы, молодым людям, окончившим высшие учебные заведения по этим специальностям, потом трудно найти работу. «Это самый крупный сегмент, по которым российские вузы продолжают готовить студентов. Вопрос — для чего размывать рынок труда, когда на сегодня контрольные цифры приема планируются, сверяются с регионом и заявляются под конкретную потребность? Для чего нужно выпускать в десять раз больше юристов и экономистов, чтобы они не нашли потом работу?».

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Также чиновница отметила, что качество образования, в частности, по специальности «экономика» далеко не всегда соответствует необходимым критериям. «Независимая оценка качества по специальности «экономика» показала серьезные недостатки в подготовке студентов. При этом никто не снимает с вузов ответственность за то, чтобы выпускник получил работу в соответствии с полученной специальностью», — подчеркнула замглавы Рособрнадзора на межведомственном совещании в Новосибирске.

Проблему неоднократно признавали и в Минобрнауки. Так, в ведомстве отметили, что в 2014 году не нашли работу 75% бывших выпускников вузов, и

половина тех, кто не нашел работу за год после окончания учебы, — юристы (18%, чуть более 42 тыс. человек) и экономисты (32%, 97,2 тыс. человек).

Год спустя Минобрнауки вновь провело анализ ситуации на рынке. Выяснилось, что и в 2015 году почти 40% юристов и около 20% тех, кто обучался по направлению «экономика и управление», не нашли себя на рынке труда в первый год после выпуска.

В сентябре 2017 года Минтруд опубликовал список десяти самых высокооплачиваемых профессий ушедшего года. Там не нашлось места ни юристам, ни экономистам. Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России оказались капитан морского и командир воздушного судов с зарплатами 500 тыс. и 320 тыс. рублей в месяц соответственно. Третье место в списке самых прибыльных специальностей занял главный технолог золотодобывающей промышленности с зарплатой 312 тыс. рублей. Далее следуют: главный тренер в хоккее (300 тыс. рублей), начальник строительного участка (250 тыс. рублей), врач-стоматолог (200 тыс. рублей), риск-менеджер (200 тыс. рублей), инженер-электрик (195 тыс. рублей), аналитик в области информатики и вычислительной техники (190 тыс. рублей) и второй пилот гражданской авиации с зарплатой 180 тыс. рублей. Тогда как, по данным за 2016 год, юристы и экономисты в среднем по России получали на уровне 27-26 тыс. рублей.

Однако большинство россиян, когда речь идет об образовании детей и внуков, все же руководствуются не отчетами Минтруда, а, скорее, живучими стереотипами. Так, по данным опроса, проведенного ВЦИОМ в марте 2017 года,

треть респондентов назвали перспективной работу в сфере медицины, на втором месте оказалась профессия военного (13%) и с небольшим отрывом за военными следуют юристы (11%).

Директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отметила, что сегодня многие вузы предлагают студентам образование по специальностям «юриспруденция» и «экономика» весьма низкого качества, а потому те, кто окончил институты и университеты по соответствующему профилю, нередко испытывают проблемы при трудоустройстве. «Качество подготовки этих юристов и экономистов, действительно, оставляет желать лучшего. Однако хотелось бы подробнее остановиться на другом аспекте проблемы. Сегодня экономистов готовят только на 11% бюджетных мест. Примерно столько же из мест, оплачиваемых государством, занято юристами. А во всех остальных случаях люди сами оплачивают себе это образование и, соответственно, сами несут риски за проблемы в поиске работы», — уверена эксперт.

Абанкина добавила, что часто на юриста или экономиста учатся люди, которые уже имеют высшее образование по другой специальности. «Таким образом люди повышают свою юридическую и финансовую грамотность для ведения бизнеса или для того, чтобы занять какую-то перспективную должность в руководстве крупной компании. В традиционных же сегментах рынка труда — в госкомпаниях, банковской сфере, прокуратуре, адвокатуре — конкурс на вакансии, связанные с юриспруденцией или экономикой, оказывается крайне высоким, работодатели могут себе позволить отобрать кандидата с действитеьно хорошим образованием по соответствующему профилю», — сказала Абанкина.

«Наша система образования с середины 1990-х годов была заточена на гуманитариев, и во многих вузах сейчас есть несколько факультетов с юридическими и экономическими специализациями. Там обычно был небольшой конкурс, поэтому как-то сложилось, что мы наплодили большое количество выпускников юрфаков и экфаков, которые желают трудоустроиться в этой сфере. Пока они все обучались, стало ясно, что рынку так много юристов и экономистов не нужно. Часть их функции вообще программы выполняют», — сказала «Газете.Ru» руководитель службы исследований компании Head Hunter Мария Игнатова. При этом она подчеркнула что юристы и экономисты рынку в принципе нужны, просто рынок труда этих специалистов стал крайне ограниченным, там отмечена очень высокая конкуренция.

«В Москве сейчас в среднем на одну позицию юриста претендуют 10 человек. Это выше чем в среднем рынку. Выше этого показателя только конкуренция в госсекторе или на позиции топ-менеджеров»,

— пояснила она.

Аналитики компании Rabota.Ru отмечают, что снижение спроса на экономистов и юристов связано еще и с тем, что часть их работы сегодня могут выполнять определенные компьютерные программы. «Это относится, например, к бухгалтерам. Уже давно появились и роботы, пишущие отчеты, и роботы-полицейские, например, в Дубае. Соответственно, при роботизации целый пласт экономических специальностей оказался не нужен, а к оставшимся предъявляются повышенные требования. В результате конкурс на экономиста может достигать от 12 до 20 человек на место», — пояснили «Газете.Ru» в компании.

Игнатова отмечает, что сегодня абитуриенты редко задумываются о ситуации на рынке труда, когда выбирают вуз для поступления. «Зачастую они получают результаты ЕГЭ и рассылают их по разным высшим учебным заведениям по принципу «пойду туда, куда позовут». В школе им редко объясняют некоторые особенности проблем, с которым еще вчерашние школьники могут столкнуться при трудоустройстве. В итоге мы наблюдаем некий перекос на рынке труда», — отметила Игнатова.

Эту тенденцию косвенно подтверждает исследование, проведенное профессором Университета Индианы в Блумингтоне (США) Михаила Алексеева совместно с экономистами Тимуром Натховым и Леонидом Полищуком из НИУ ВШЭ, в российских субъектах с качественными вузами студенты, у которых высокие баллы ЕГЭ, чаще выбирают технические специальности (физика, математика, химия, инженерное дело). В тех регионах, где общее состояние учреждений высшего образования хуже, выбор талантливых молодых людей падает на юриспруденцию и госуправление.

Игнатова подчеркнула, что сейчас на российском рынке труда есть ряд крайне востребованных профессий, которым пока еще не обучают ни в одном вузе.

«Это цифровой маркетинг и веб-аналитика, например. Этому человек может научиться либо на практике, либо на различных специализированных курсах», — сказала эксперт.

Директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина в свою очередь заявила, что сейчас рынок труда очень мобильный, люди часто меняют направление своей подготовки, а узкие специальности быстро уходят в прошлое. «Сейчас есть смысл вкладываться в общие компетенции: умение работать в команде, с большими данными, быстро обучаться. Впрочем, есть сегменты, где риски минимальны и сохраняется максимальная вероятность трудоустроиться. Это узкопрофильные специалисты в медицине, а также специалисты, владеющие сложной цифровой аппаратурой. Это касается не только России, это общемировая тенденция», — рассказала Абанкина. Она добавила, что в последнее время в РФ растет спрос на педагогов, однако в данной сфере пока остается неконкурентный уровень зарплаты.