«Я хотя бы попробовал, черт побери!»

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый в получении и вымогательстве взятки в особо крупном размере, в пятницу выступил в суде с последним словом. Ранее в ходе прений сторон прокурор попросил приговорить бывшего чиновника к 10 годам колонии и штрафу в размере 100 млн рублей. Также гособвинитель заявил, что Белых необходимо лишить права занимать должности на государственной службе и в органах муниципальной власти сроком на восемь лет. В обвинительном заключении прокурор сослалась на разъяснения ФСБ, которые свидетельствуют об умысле в присвоении Белых взяток.

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В свою очередь, защита Белых просила суд полностью оправдать обвиняемого, а показаниям, данным бывшим губернатором после задержания, не доверять. Белых по решению суда находится под арестом, срок которого истекает 4 февраля 2018 года. Свою вину в даче взятки экс-губернатор не признает.

В ходе судебного процесса состояние здоровья Белых резко ухудшилось. Сказались последствия сахарного диабета, которым политик страдает, также начались проблемы с сердцем, давлением и с ногами.

Судья Татьяна Васюченко пошла на довольно редко используемый в российском правосудии шаг: она разрешила часть заседаний провести прямо в СИЗО «Матросская Тишина», где содержится бывший губернатор.

Впрочем, в пятницу Белых стало немного лучше, его доставили в здание Пресненского суда.

Согласно действующему Уголовно-процессуальному законодательству, подсудимый может воспользоваться правом на последнее слово. Обычно обвиняемые просят оправдать их на этой стадии или лишний раз обращают внимание суда на какие-либо важные обстоятельства дела. Так поступил и Белых. Он подчеркнул, что не брал взяток у бизнесмена Андрея Ларицкого и Юрия Зудхаймера. «Еще раз хочу остановиться на дате 5 марта 2014 года. Почему я считаю это принципиально важным? Эта дата четко указана в обвинении. Якобы в этот день произошло некое формулирование требования взятки, за что, с упоминанием акций, крупных купюр и иных деталей «вымогательства»», — заявил Белых. Он подчеркнул также, что обращался к Зудхаймеру с просьбой помочь с благотворительными проектами для Кировской области. Также бывший губернатор сообщил, что 5 марта 2014 года он не мог вымогать у этого бизнесмена деньги, так как в тот день этой встречи просто не было.

Белых подробно проанализировал в последнем слове все материалы дела, все показания свидетелей и последовательно отстаивал тезис о своей непричастности к преступлению. Он успевал еще и шутить, отмечая, что его обвинение строится на доводе, будто экс-губернатор теоретически мог взять взятку. «Мужика в деревне приходят арестовывать за самогоноварение. Мужик говорит: «Но я же ничего не варил». «Так вот аппарат у тебя стоит?». «Тогда обвиняйте меня еще и в изнасиловании». «А что, вы кого-то изнасиловали?». «Нет. Но аппарат есть», — рассказал политик в связи с этим популярный анекдот во время своего выступления.

Однако анализом дела экс-глава Кировской области не ограничился и подробно остановился на своей деятельности на посту губернатора. Подсудимый заявил, что ему абсолютно не стыдно за свой труд. «Работал по 12–14 часов в сутки. Вы видели мои графики — не только те, которые мы тут обсуждали, но и в иные периоды. У меня более 200 дней неиспользованного отпуска. Да и все показания свидетелей в этом вопросе точно единодушны. Все, что я делал, было направлено не на достижение каких-то личных корыстных целей.

Вообще, для зарабатывания денег точно нет смысла идти работать губернатором Кировской области.

У меня есть опыт предпринимательской деятельности — и достаточно успешный — чтобы не нуждаться и удовлетворять свои личные потребности, которые достаточно скромны», — сказал Белых.

По словам экс-главы Кировской области, целью его работы было показать: власть может быть открытой, демократичной, направленной на решение конкретных задач населения, общественных институтов и бизнеса. «Любой человек, и это не фигура речи, мог обратиться ко мне со своими вопросами и проблемами — на улице, в магазине, в социальных сетях, где угодно. Конечно, это не значит, что все проблемы могут быть решены. Существует огромное количество ограничений, бюджетных, нормативных, прочих. Но, как главный герой романа Кена Кизи, я могу с уверенностью и, главное, с удовлетворением сказать: «Я хотя бы попробовал это сделать, черт побери!», — заявил бывший губернатор. При этом его демократизм мог понравиться не всем, считает Белых. Он также подчеркнул, что как губернатор активно занимался остросоциальными вопросами, в том числе проблемой цен на лекарства, а также благотворительностью, однако делал это «не с целью пиара».

Отдельно бывший глава Кировской области остановился на работе сотрудниц прокуратуры, поддерживающих обвинение по его делу. «Меня очень сильно лично задело, что в прениях прокуратура заявила, что мои действия дискредитируют государственную власть», — сказал политик, посмотрев при этом на представителей прокуратуры. «Марина Георгиевна Дятлова и Светлана Сергеевна Тарасова как умные дамы — а я действительно считаю их умными дамами — не могут не понимать, что это их действия дискредитируют государственную власть. Ну как они сами сказали, работа у них такая. Как известно, существуют две конкурирующие теории, объясняющие неприятные и панические эксцессы, происходящие в жизни, — теория заговора и теория хаоса (ее иногда называют теорией бардака). Я не сторонник заговоров. Я просто надеюсь, хочу надеяться, что суд разберется в этом хаосе», — заявил политик.

Он также подчеркнул, что его мечта на сегодняшний день — это быть рядом с женой и детьми, которых у Белых четверо. Напомним, официальное бракосочетание Никиты Белых с его возлюбленной Екатериной произошло в 2016 году в СИЗО, а до этого момента ее допросили в суде как свидетеля.

В последнем слове Белых, кроме того, поблагодарил судью Васюченко за то, что она шла ему навстречу при решении проблем со здоровьем. «Я прошу извинить меня тех, кто ждал сегодня политических заявлений. Я не хочу этого делать. Я хочу одного — чтобы суд разобрался в ситуации и принял справедливое решение, о чем в заключение своей речи и прошу уважаемый суд. Ваша честь, прошу вынести справедливое решение по моему делу и полностью меня оправдать. Спасибо», — закончил экс-политик свою речь Приговор в отношении него огласят 1 февраля нынешнего года в 12.00. Пока неизвестно, произойдет ли это в здании Пресненского суда или в СИЗО.

По версии следствия, первую взятку в размере 200 тыс. евро обвиняемый получил в период с 2011 по 2012 год от предпринимателя Альберта Ларицкого, которому в тот период принадлежали ОАО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания «Кировлес». За денежное вознаграждение Белых якобы способствовал согласованию заявок указанных компаний на включение их инвестиционных проектов в перечень приоритетных и последующему предоставлению в аренду на льготных условиях лесных участков.

Однако в 2013 году собственником вышеупомянутых компаний стал Юрий Зудхаймер. «В процессе хозяйственной деятельности и внутренних проверок ему стало известно, что компании не в полной мере исполняли условия приоритетных инвестиционных проектов. Это грозило им расторжением договоров аренды лесных участков со стороны правительства Кировской области и привело бы к невозможности ведения предпринимательской деятельности. Белых обещал Зудхаймеру содействие в том, что правительство региона закроет глаза на эти факты, и фирмы смогут продолжить хозяйственную деятельность, а также общее покровительство», — считает следствие. Впоследствии за это бывший чиновник получил двумя частями взятку в размере 400 тыс. евро.

Последняя часть взятки, по версии обвинения, была передана Белых в одном из столичных ресторанов 24 июня 2016 года, после чего он был задержан правоохранительными органами и доставлен в Следственный комитет, где ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В начале марта прошлого года в отношении Белых было возбуждено еще одно дело по части 6 статьи 290 УК РФ. В настоящее время два дела объединены в одно производство.