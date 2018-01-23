«Сплоченная нация»: как Латвия давит русский язык

Во вторник, 23 января, кабинет министров Латвии принял поправки к закону об образовании, которые предполагают постепенный перевод школ национальных меньшинств на латышский язык. Согласно поправкам, с 1 по 6 классы обучение в школах будет производиться на двух языках, с 7 по 9 классы 80% учебного процесса перейдет на латышский язык, а в старших классах обучение должно будет проходить полностью на национальном языке.

Реформа стартует в сентябре 2019 года — завершить ее планируется к 2021-2022 году. При этом ожидается, что к 2020 году на национальном языке Латвии будут обучаться 80% школьников седьмых классов, а к 2022 обучение на госязыке будет осуществляться во всех классах.

Министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис выразил надежду, что депутаты Сейма «энергично и творчески приступят к работе» и во время весенней сессии примут закон о переводе школ на государственный язык.

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«Язык — это элемент, объединяющий нацию, и только сплоченная нация может успешно развиваться», — заявил Шадурскис.

При этом глава латвийского Минобра подчеркнул, что на подготовку учителей к этим изменениям предусмотрено финансирование. «В течение трех лет будут организованы полугодовые курсы для педагогов, которые будут реализованы по группам. На них будет методика преподавания предметов на латышском языке», — отметил Шадурскис.

Бывший депутат парламента Латвии Мирослав Митрофанов сообщил, что в будущем не исключается введение штрафов за использование русского языка на переменах.

Мэр Риги Нил Ушаков раскритиковал принятые властями поправки к закону. «Огромная ошибка латвийского правительства. Воспринимать это можно только и единственно как политическую провокацию, которая вредит и качеству образования, и стабильности страны», — заявил он. Ушаков отметил, что решением проблемы станет программа рижской думы, которая будет введена уже в 2019 году.

«Именно через дополнительные занятия на родном языке, которые будут оплачены думой. За счет этого мы сохраним и качество образования, и защитим права национальных меньшинств. Впереди еще много непростой работы, но ни детей, ни школы, ни образование мы в обиду не дадим», — сообщил мэр Риги.

Напомним, что в Латвии проживают 2 млн людей, 40% из них — русскоязычные. Национальным языком признается латышский, русский же имеет статус иностранного. При этом в последние годы вокруг вопроса, на каком языке говорить и преподавать в школах, ведется бурная дискуссия.

В ноябре 2017 года активисты движения по защите русских школ в Латвии провели серию протестных акций против инициативы министерства образования и, в частности, главы ведомства Карлиса Шадурскиса.

Именно он в 2004 году был инициатором принятой реформы о введении школах билингвальной системы образования, согласно которой в старших классах русских школ на родном языке можно преподавать только 40% предметов. Через 13 лет Шадурскис продолжил продвигать свою идею, что вылилось в принятие поправок о постепенном переводе школ национальных меньшинств на латышский язык.

16 ноября 2017 года в Риге прошла акция в защиту русского языка — в ней приняли участие около 5 тыс. человек. «Ассимиляции — нет!», такой лозунг был написан на русском, латышском и английском языках. Петиция против реформы Минобра собрала более 10 тыс. подписей на официальном интернет-портале общественных инициатив Manabalss.lv.

Кроме того, активисты инициировали участие Латвии в общеевропейской акции по сбору 1 млн подписей в поддержку прав нацменьшинств. Если петиция соберет нужное количество подписей, Еврокомиссии придется принять директиву о защите традиционных национальных меньшинств на территории Евросоюза.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков заявил «Газете.Ru», что правительство Латвии допускает крупную ошибку.

«Эти действия серьезно аукнутся правительству Латвии. Большая часть стран Восточной Европы сегодня идут в обратном направлении. Они, наоборот, обсуждают возвращение преподавания русского языка в старшие классы и вузы. Везде растет спрос и интерес к русскому языку», — считает эксперт.

Комков не исключил, что власти Латвии впоследствии могут признать такое решение опрометчивым. «Наши исконные близкие соседи и соотечественники по Советскому Союзу пытаются уничтожить русский язык. Видимо, им посоветовали это сделать западные советники, которые думают, что тем самым они снизят влияние России на процессы, происходящие в Латвии.

Однако разорвать связи между этими двумя странами не удастся. В конечном итоге наступит момент, когда все пройдет, и латвийские власти начнут вспоминать, что их ближайшим соседом является Россия», — заявил он.

Эксперт отметил, что такая политическая провокация направлена не против России, а против Латвии. «Украинские парламентарии, которые принимал закон об образовании, переводящий всю систему на украинский язык, тоже не понимали, что совершают элемент провокации не против России, а против своей страны», — подытожил президент Всероссийского фонда образования.