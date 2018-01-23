Россия: где-то между Индией и Таиландом

В рейтинге 80 лучших стран мира Российская Федерация поднялась на одну позицию и заняла 26-е место в общем зачете. Результаты ежегодного исследования опубликовал на своем сайте журнал U.S. News & World Report.

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Исследователи оценивали девять критериев: вооруженные силы и влияние на мировой арене, темпы экономического роста, создаваемые страной инновации, состояние социальной сферы, открытость страны для ведения бизнеса, развитие и влияние национальной культуры, доступность для туристов и историческое наследие страны, а также общий уровень жизни населения.

Первое место в общем рейтинге досталось Швейцарии. Канада и Германия оказались на второй и третьей строчках, четвертое место заняла Великобритания, пятое — Япония.

В конце рейтинга оказались Сербия (78-е место в общем зачете), Ангола (79-е место) и Алжир (80-е место). Из постсоветских стран в перечень попали Латвия (59-е место), Украина (69-е место), Казахстан (70-е место) и Белоруссия (72-е место).

Россия заняла второе место в мире по силе и влиянию, уступив первое место США и обогнав Китай.

Как подчеркивает журнал, Россия и КНР «воспринимаются как самые могущественные страны после США и попадают в четверку государств с самым обширными расходами на оборону». Россия при этом наверстывает упущенное, активно догоняя США по этому показателю и представляя собой «одного из крупшейших в мире экспортеров оружия в мире, также пропустив на первое место США», пишет U.S. News & World Report.

Эксперты высоко оценили политическое влияние Российской Федерации, крепкие международные связи и союзы и правительство страны. Что касается экономики, то она по темпам роста ВВП и перспективности подняла Россию на восьмую строчку в мировом рейтинге, а на первых трех местах в списке стран с самым активным экономическим развитием оказались Объединенные Арабские Эмираты, Индия и Сингапур.

Однако по другим показателям РФ не смогла войти в первую десятку. Так, одна из слабейших сторон России — туризм.

Путешествия в Россию составители рейтинга оценили как весьма живописные, но достаточно суровые по погодным условиям,

довольно недружелюбные (0,3 балла из 10) по отношению к иностранцам, не особо радостные, но при этом в два раза более «сексуальные» (1,9 из 10).

Первое место по туристической привлекательности заняла Бразилия с максимальными (9-10 баллов) оценками по десятибалльной шкале.

Стоит отметить, что Российская Федерация заняла последнее, 80-е место по уровню привлекательности для ведения бизнеса. Основные проблемы — высокая коррупция и чрезмерная бюрократизация предпринимательства, пишет издание. Лучшими странами для ведения бизнеса называются Люксембург, Швейцария и Панама, а на 4-й и 5-й строчках бизнес-привлекательности оказались Дания и Швеция.

В рейтинге исторической значимости Россия заняла 16-е место — у нашей страны крайне богатая история (9,7 баллов из 10) и огромное количество памятников культуры.

При этом русскую кухню составители рейтинга оценили крайне низко — 1 балл из 10.

Первые пять мест по значимости культурного наследия заняли Италия, Испания, Греция, Франция и Мексика. Русская же культура характеризуется в рейтинге как «труднодоступная» и уступает в по этому показателю европейским странам, «несмотря на балеты Чайковского». Впрочем, такие же трудности и у США — им в деле доступности культуры не смог помочь джаз.

Также РФ заняла 38-е место по уровню жизни с довольно низкими показателями экономической стабильности (3,2 балла из 10), политической стабильности (2,7 балла из 10) и системы здравоохранения (2 балла из 10). На первых пяти строчках рейтинга по качеству жизни оказались Канада, Дания, Швеция, Норвегия и Австралия.

Кроме того, Россия оказалась на предпоследнем месте как «страна для комфортабельного ухода на пенсию», однако заняла 22-ю позицию среди стран с лучшим в мире образованием. 41-е место РФ заняла как страна для детского развития, 31-е место — как страна для женщин, но при этом 4-е место — по уровню карьерных возможностей, обогнав Чехию. Здесь основным показателем стал высокий уровень высшего образования среди населения и международные связи государства. На третьем месте оказались Объединенные Арабские Эмираты, на втором — Испания, а на первом — Турция.

Рейтинг составляется при поддержке консалтинговой фирмы BAV Consulting и бизнес-школой Wharton Пенсильванского университета. Методологическая основа составителей – социологические опросы более чем 21 тысячи человек самых разных профессий и занятий по всему земному шару.