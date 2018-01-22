Брак без штампа в паспорте: как это будет

На что влияет штамп в паспорте

В Госдуму РФ внесен законопроект, который, в случае его принятия, введет законодательное определение гражданского брака. В документе этот союз двух людей будет отмечен как «фактические брачные отношения». Ими предлагается считать «не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство». Однако применяться этот термин будет, если только пара живет вместе в течение пяти лет без детей, или в течение двух лет, но у них есть общий ребенок. Как классифицировать пары, прожившие вне брака 4 года и 11 месяцев, а также как оформлять разрыв подобных отношений, в документе не уточняется.

Подписывать какие-либо бумаги для «гражданских» союзов не требуется, термин «фактические брачные отношения» начнет применяться «задним числом», при расходе супругов, если возникли имущественные споры.

В таком случае все имущество, нажитое ими в период сожительства, будет признаваться их совместной собственностью — если, конечно, не был заключен брачный договор, делящий все ценности в каких-то иных пропорциях.

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По существующему законодательству пара, живущая в не зарегистрированном браке, также может поделить имущество. Однако для этого требуется доказать факт ведения совместного хозяйства, например, через показания родственников, друзей, соседей, предоставить какие-то документальные подтверждения длительного сожительства. В судах часто встречаются спорные случаи, когда расходящиеся «гражданские» муж и жена совместно платили, например, кредит за машину, при этом долг остается за человеком, оформившим на себя кредит, он же признается и собственником автомобиля.

Законопроект призван убрать это противоречие, заявил «Газете.Ru» автор документа, член Совфеда Антон Беляков. Если документ примут, то к сожителям будут применяться те же требования, что и к тем, кто намерен вступить в официальный брак. Супруги должны достичь брачного возраста, не состоять в другом браке и не являться близкими родственниками. По правам и обязанностям сожители также будут приравнены к «официальным» супругам: сейчас Семейный кодекс этого не предусматривает, хотя права детей, рожденных в браке, не отличаются от прав детей, рожденных вне брака. Более того, у вторых в некотором смысле даже больше прав: в случае смерти одного из родителей второй, брак с которым не был зарегистрирован, не имеет прав на наследство по закону, и детям, соответственно, причитается большая доля. При этом, по действующему российскому законодательству, целый ряд правовых вопросов между официальными супругами решается намного проще, чем между «гражданскими партнерами». Например, дети, рожденные в официальном браке, признаются их родителями автоматически. При разрыве официального брака все совместно нажитое имущество делится на две равные части (если иного не было прописано в брачном договоре).

Находясь в браке, ни муж, ни жена не могут совершать сделку с недвижимостью или иным дорогостоящим имуществом без согласия второго члена семьи. При продаже общего имущества сожителей согласия «гражданского» супруга, разумеется, не требуется — главное волеизъявление того, на кого это имущество оформлено. В связи с этим может возникнуть ситуация, что один из членов гражданского союза самовольно продаст общую собственность, а второй человек не сможет ему в этом помешать. Особенно опасно это в тех случаях, если один из сожителей страдает от алкоголизма, наркомании, игромании и не контролирует свои траты.

Законный супруг является наследником первой очереди всего имущества погибшего мужа или жены. Тогда как в случае смерти сожителя «гражданский» супруг или супруга право на приоритетное наследование по закону не имеют, независимо от того, сколько лет они прожили вместе и имеют ли общих детей.

Также в случае смерти супруга муж или жена имеет право на получение не выплаченных зарплаты, больничных, отпускных, пенсий, стипендий, пособий или алиментов. Кроме того, в случае смерти супруга (супруги) из-за несчастного случая на производстве или профессионального заболевания семье возмещаются утраченный заработок этого человека, а также расходы, связанные со смертью работника. «Гражданский» супруг таких прав не имеет.

«Гражданские» мужья и жены не имеют права на посещение супруга в реанимации, если только заблаговременно не была оформлена доверенность. Из-за отсутствия штампа в паспорте нельзя принимать и другие важные решения, касающиеся здоровья и жизни близкого человека, включая решение об отключении аппаратов жизнеобеспечения. Помимо прочего, статус мужа или жены может несколько улучшить положение человека, если он стал фигурантом уголовного дела. Статья 51 Конституции гласит, что никто не обязан свидетельствовать против своего супруга. Соответственно, в суде официальный муж или жена могут отказаться от дачи каких-либо показаний. «Гражданский» супруг таких прав не имеет. Кроме того, правила внутреннего распорядка следственных изоляторов гласят, что «администрация СИЗО обязана предоставить подозреваемому или обвиняемому свидание с мужем (женой)». Сожитель права на свидание также не имеет.

Какие ваши доказательства

Идею одобрили многие религиозные деятели. Так, например, эксперт Синодального отдела по делам молодежи, эксперт комитета по вопросам семьи иеромонах Димитрий (Першин) отметил, что «мера, по мысли авторов, призвана понудить сожителей стать мужьями, а сожительниц — женами, вернуть детям семью». «Если говорить об общественно-правовом измерении, в ней есть своя логика. Это вынужденный ответ на нарастающую нравственную деградацию нашего общества в целом. Количество зарегистрированных браков сокращается с каждым годом. Мужчины инфантильны, потребительски относятся к самым родным и близким людям, боятся принять на себя ответственность за их судьбу. И тяжелее всего приходится матерям и детям, появившимся на свет в таком сожительстве. Но если нравственные нормы перестают работать, на их место приходят правовые», — передают его слова РИА «Новости».

Однако, многие эксперты отнеслись к законодательной инициативе скептически. «Я считаю, что у нас есть Семейный кодекс, в котором четко записано, что такое брак. У нас есть закон об актах гражданского состояния, где четко прописано: чтобы считаться брачующимися, нужно подать заявление в ЗАГС и зарегистрироваться. Все остальное — всевозможные придумки», — сказала агентству ТАСС глава профильного комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. Глава комиссии Совета Федерации по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина и вовсе назвала законопроект «вредительством». По ее мнению, «нельзя относиться к браку, семье и разводам с такой легкостью», а закон «ослабит институт брака и семьи» и станет «ударом по стабильности государства», цитирует ее РБК.

Адвокат палаты «Карабанов и партнеры» Алена Адлер считает, что если законопроект о фактическом браке все же будет принят, то имущественные споры между его сторонами в случае распада подобного союза он не решит. «У нас не выработан механизм проверки того, как и что делает семья, проживают ли они на самом деле совместно или нет, тем более — есть ли у них совестное хозяйство или имущество. Попробуйте докажите в суде то, что супруги заключили фиктивный брак. У нас это почти невозможно.

А во многих странах Европы различные госорганы залезают в тумбочки супругов и партнеров и чуть ли не в постель, там эта практика уже давно сложилась», — сказала юрист.

По ее словам, новая законодательная инициатива принесет больше проблем, чем пользы. «Я понимаю, что ее авторы, вероятно, хотели защитить женщину в первую очередь. Но нельзя забывать, что по закону при имущественном споре обе стороны могут подать и встречный иск. И может получиться, что женщина потратится на адвоката, проведет много времени в суде, а в итоге проиграет спор. Практика по подобным спорам будет складываться долго и непросто, особенно — практика предоставления и сбора доказательств того, что имущество таких партнеров было приобретено ими совместно», — пояснила Адлер. Она подчеркнула, что самым надежным способом защитить себя от возможных проблем, связанных с разделом имущества при распаде отношений, является брак и составление к нему брачного контракта. «Иначе мы придем к ужесточению ситуаций, связанных с конфликтами бывших супругов вокруг совместного ипотечного кредита и квартиры, которая в этот кредит была приобретена», — уверена адвокат.

Уж замуж невтерпеж

По данным Минтруда, 2016 год стал годом с минимальным количеством официально зарегистрированных браков в Российской Федерации за последние 20 лет. Так же, как и в большинстве зарубежных стран, наши соотечественники не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи. Более того, как показали недавние опросы, россияне даже не разделяют понятия брака незарегистрированного и брака официального.

Данные Росстата за январь-ноябрь прошлого года говорят о росте числа браков на 5,8% и разводов на 0,6% по сравнению с данными за аналогичный период 2016 года. «В России происходят довольно сложные изменения демографической структуры — в соотношениях численностей когорт потенциальных женихов и невест, в предпочитаемом возрасте формировании семей. Мы, действительно, довольно долгое время находились в фазе подъема чисел браков. А разводы тянутся вслед за браками. Нужно же смотреть соотношение разводов к тем бракам, которые заключались там 5-7-10 лет назад, так как средняя длительность брака в России — около 10 лет. И этот показатель не меняется уже на протяжении 40-50 лет», — пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Института демографии НИУ ВШЭ Сергей Захаров.

По его словам, каждый второй брак в РФ распадается, однако это тоже не явление сегодняшнего дня. «То есть больших изменений в стабильности браков нет. Другое дело, что риск развода остается высоким — одним из самых высоких в мире. Мы находимся в лидирующей пятерке стран с 1970-х годов», — сказал Захаров. Он также отметил, что сейчас зачастую первый брак у россиян следует за беременностью и рождением ребенка, а не наоборот. При этом повторный союз после развода люди часто уже не регистрируют официально. По статистике, сейчас насчитывается порядка 85% «гражданских браков», обе стороны которых ранее состояли в браке официальном.

Ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов считает, что снижение желания заключать официальный брак и рост популярности гражданских отношений в России связан с общемировой аналогичной тенденцией.

«Сейчас быстро меняются нормы семейно-сексуальных отношений. На Западе это произошло 1950-60 годы, это так называемая «сексуальная революция». Сейчас она у нас тоже завершилась, мы по нормам социальных отношений подошли к Западу.

Это касается, в первую очередь, молодежи. У молодых людей в сознании укоренилась норма о том, что брак — это результат длительного сожительства, при этом в молодости люди должны, как они считают, попробовать многое, и только когда придет определенный возраст, исчезнет потребность в определенных сексуальных связях, тогда можно оформлять отношения. Поэтому зачастую традиционные браки считаются слишком сложными и связывающими участников союза», — рассуждает ученый.

Он отметил, что значительная часть отношений молодых мужчин и женщин сегодня недолговечны, а потому они не хотят сталкиваться со сложной бракоразводной процедурой. «Сделать с этим что-то сложно, это доминанта изменения массовых настроений современной молодежи. Никакие новые законы ничего не добавят и не убавят — молодежь будет жить так, как считает нужным, и приспосабливать под себя законы, а не следовать им», — заключил Бызов.

Ничего личного, просто партнерство

В законодательстве некоторых стран мира предусмотрено так называемое гражданское партнерство, когда люди, не желающие или не имеющие возможности вступить в брак, получали тем не менее значительную долю прав полноценных супругов. Изначально во многих государствах Европы этот институт создали для соблюдения интересов гомосексуальных пар, когда им было запрещено вступать в обычные браки. Однако потом гражданские союзы начали заключать и разнополые пары, которые по тем или иным причинам не захотели сочетаться брачными узами: например, во Франции, по данным за 2010 год, этот показатель составлял 96% от всех пар, оформивших партнерство.

Впрочем, в ряде стран Старого света разнополым людям нельзя заключать гражданские партнерства, они могут только вступать в официальный брак. Такая ситуация, наблюдается, например, в Великобритании, Швейцарии, Германии, Финляндии и Хорватии.

Правила вступления в гражданский союз варьируются в зависимости от той или иной страны. Например, в Италии, где соответствующий закон вступил в силу лишь в 2017 году, право оформления гражданского партнерства получили мэры коммун, членам гражданских союзов разрешено брать фамилию партнера. При этом члены гражданских союзов приравнены к супругам при даче показаний в суде: теперь они имеют право не свидетельствовать друг против друга.

В Эстонии подобные союзы могут заключать как гетеро-, так и гомосексуальные пары, они регистрируются у нотариуса. Данный союз позволяет его сторонам делить имущество и кредитные обязательства, а также регулировать обязательства по уходу друг за другом, в том числе и после расторжения договора, и наследственные отношения. При заключении «договора о совместном сожительстве» оба партнера должны достигнуть совершеннолетия, а как минимум один из них должен проживать на территории Эстонии. Заключать соглашение о гражданском партнерстве не разрешается, если хотя бы одна из его сторон состоит в официальном браке или аналогичном союзе.