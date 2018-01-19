По заветам Ильича: как строились мавзолеи для вождей

21 января 1924 года скончался Владимир Ленин. Через шесть дней его тело поместили в мавзолей — сначала временный, выполненный из дерева, для строительства которого пришлось взрывать динамитом промерзшую почву, стараясь не повредить коммуникации. Через шесть лет тело вождя мирового пролетариата поместили в монументальный мавзолей за авторством Алексея Щусева, выполненный из гранита. Специально под Мавзолей была осуществлена перепланировка Красной площади: памятник Минину и Пожарскому подвинули (а в 1931 году вообще убрали за собор Василия Блаженного) и сняли трамвайные пути. В 1953 году в Мавзолей поместили забальзамированное тело Иосифа Сталина, но 30 октября 1961 года на знаменитом XXII съезде КПСС было постановлено, что «серьезные нарушения Сталиным ленинских заветов… делают невозможным оставление гроба с его телом в Мавзолее», и диктатора «отселили».

Реклама

К теме мавзолея недавно обратился президент России Владимир Путин, сравнив посещение тела вождя с преклонением перед мощами христианских святых. Глава государства резюмировал, что советская власть по сути не придумала ничего нового, а «приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело». Путин высказал мнение, что коммунизм представлял собой фактически новую религию. Она создавалась в годы наиболее активной борьбы с христианством и другими конфессиями, когда «воинствующие безбожники» уничтожали священников, расстреливая и ссылая в лагеря, когда разрушались храмы, подчеркнул президент РФ.

Мавзолей по-славянски

Россия — отнюдь не единственная страна в мире, бывший руководитель которой покоится не на кладбище, а в специально построенном для него мавзолее. Неудивительно, что чаще всего подобные сооружения, созданные в ХХ веке, встречаются в странах бывшего соцблока. Так, в «Доме цветов» в столице Сербии Белграде похоронен лидер Социалистической федеративной республики Югославия Иосип Броз Тито. Он ушел из жизни в 1980 году, однако мавзолей был открыт для посещения лишь спустя два года. Тело вождя не забальзамировано, а помещено в специальный мраморный саркофаг.

Это место, в отличие от многих других мавзолеев в разных станах мира, было создано еще до смерти Тито — в 1975 году. Изначально там была вилла, прозванная «Белым двором», которую окружал пышный сад.

После развода со своей четвертой женой Йованкой глава Югославии часто проводил время на этой вилле. И там он незадолго до смерти отдал распоряжение устроить свои похороны. При этом было решено сохранить в неприкосновенности богатый сад с экзотическими даже для Балкан растениями — в память о Тито, который слыл страстным садоводом.

Wikimedia Commons

В «Доме цветов», в мраморном саркофаге, также покоится и последняя супруга Тито Йованка. После смерти мужа она 20 лет — до 2000 года — просидела под домашним арестом в плохих условиях, подорвавших ее здоровье. И только после падения режима Слободана Милошевича Йованку освободили. Через три года, в возрасте 89 лет, она умерла.

Могилу Тито до 2006 года охранял почетный караул Югославской народной армии, однако сейчас она находится в ведении министерства культуры Сербии, и почетной стражи там не предусмотрено. По установившейся традиции, каждый год в день смерти Тито, 4 мая, усыпальницу посещает его семья, а также члены различных антифашистских объединений. Призывы захоронить тело политика, как и в России, звучали неоднократно. Однако, в отличие от России, с куда менее безобидными последствиями. К примеру, после того, как в 1990 году об этом заявил лидер националистической Сербской праворадикальной партии Воислав Шешель, в отношении него было возбуждено уголовное дело.

В мавзолее был похоронен и лидер болгарского коммунистического движения Георги Димитров. После его смерти в 1949 году в Софии был построен белый мраморный мавзолей с колоннами в стиле неоклассицизма. Его установили в начале Бульвара Царя Освободителя прямо в центре болгарской столицы. Тело заслуженного коммуниста забальзамировали и положили в стеклянный саркофаг, который изготовил советский мастер Никанор Курочкин. В 1990 году, когда Советская социалистическая республика Болгария перестала существовать, тело Димитрова перезахоронили на центральном кладбище Софии. По официальной версии, это было сделано в соответствии с просьбами родственников политика.

Спустя два года Общинный совет Софии принял решение взорвать мавзолей. Однако стены коммунистического храма оказались настолько прочными, что сделать это удалось лишь с пятой попытки в 1999 году.

Руины здания вывозили потом несколько дней, а некоторые жители столицы Болгарии даже забрали часть из них на сувениры. Сейчас на этом месте находится забетонированная площадка.

Впрочем, традиция создания мавзолеев на Балканах началась не с советской экспансии. Так, еще в середине XIX века на горе Ловчен был захоронен светский и духовный лидер Черногории Петр II Негош, он отдал соответствующее распоряжение за шесть лет до смерти. Однако выполнить последнюю волю верховного правителя удалось не сразу: подданные опасались, что на могилу нападет турецкий паша Скадар (Шкодер), так что сначала захоронили правителя в Цетинском монастыре, рядом с могилой его предшественника Петра I Петровича. Спустя четыре года после смерти останки Петра II все же перенесли на гору. Во время Первой мировой войны пришлось организовать еще один «переезд» в монастырь, потому что часовню начала бомбить австро-венгерская армия — но в 1925 прах монарха вернули на гору. В апреле 1942 года итальянские войска снова повредили часовню, но на сей раз саркофаг решено было не переносить, а построить вокруг него новое здание мавзолея. Сейчас ворота сооружения, крыша которого покрыта золотом, охраняют статуи двух черногорок. Внутри строит 28-тонная статуя Петра II Петровича-Негоша. За мавзолеем находится смотровая площадка, откуда открывается вид на всю Черногорию.

Wikimedia Commons

Не чужда традициям погребения национальных лидеров в мавзолее оказалась и страна, которая находится от Черногории всего-навсего через море. В 1938 году после длительной болезни печени скончался основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк. До 1953 года останки политика находились в музее этнографии в Анкаре, но потом для него был построен специальный мавзолей «Аныткабир». Общая площадь комплекса, включая сам мавзолей, парк, музей и другие постройки, составляет 750 тыс. кв. м. Комплекс состоит из четырех компонентов: Дороги Львов, Парка Мира, Церемониальной Площади и Зала Славы. На территории комплекса находится в том числе и уникальная коллекция автомобилей Ататюрка.

Азиатский размах

Если в современной Европе мавзолей с телом бывшего главы страны воспринимается как диковинка, то в государствах Дальнего Востока такой способ погребения стал почти обыденным явлением. Например, именно так решено было почтить память первого президента Демократической республики Вьетнам Хо Ши Мина.

В 1923 году он, активный участник Коминтерна, посетил Москву и даже попал на церемонию прощания с Владимиром Лениным. Вряд ли вьетнамский коммунист задумывался тогда о том, что спустя много лет его самого похоронят с не меньшими почестями.

РИА «Новости»

Хо Ши Мин ушел из жизни в 79 лет в 1969 году, так и не дожив до вывода войск США с территории южного Вьетнама. В завещании политический лидер просил кремировать себя, поместить прах в три керамические урны и захоронить в каждой части страны — на севере, юге и в центре, где он родился. Однако его наследники решили иначе. Тело «Дедушки Хо» забальзамировали советские специалисты, специально для погребения на центральной ханойской площади Бадинь был построен мавзолей. Ансамбль включает в себя музей, сам мавзолей и дом на сваях бывшего главы государства. Вокруг мавзолея разбит сад, где произрастает около 250 видов флоры из различных районов Вьетнама. Тело Хо Ши Мина находится в центральном зале в стеклянном гробу. Вход в усыпальницу охраняет почетный караул. Фотографировать внутри строго запрещено.

Усыпальница есть и на площади Тяньаньмэнь в Пекине, где последний покой обрел первый председатель КНР Мао Цзедун. Музей и мемориальный комплекс так же, как и в России, расположены прямо в сердце столицы, рядом со знаковыми зданиями (Дом собраний КНР и Большой национальный оперный театр). Стоить мавзолей начали сразу после смерти вождя в 1976 году.

Damir Sagolj/REUTERS

По периметру комплекса общей площадью в 20 тыс. кв. м расставлены 44 гранитных восьмигранных колонны по 17,5 м высотой. По обеим сторонам мавзолея установлены две масштабные скульптурные группы, посвященные установлению в Китае социалистической власти. Внутри мавзолея несколько залов — Северный, Зал посетителей, Зал революционных достижений, где сейчас находится музей истории жизни видных деятелей КНР, кинозал и Южный зал. Тело Мао Цзедуна лежит в Зале посетителей в хрустальном гробу с гранитным основанием. Вождь одет в серый костюм и накрыт государственным китайским флагом. Кстати, бальзамировали тело Великого Кормчего без участия советских ученых — китайские специалисты выполнили эту работу самостоятельно.

Оригинальным получился мавзолей лидеров Северной Кореи — Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, официальное его название — Кымсусанский мемориальный дворец Солнца. Как и в случае с усыпальницей Тито, это здание изначально строилось вовсе не для похорон, а для проживания в нем людей: еще в 1976 году там была создана официальная резиденция первого вождя КНДР Ким Ир Сена. Он умер в 1994 году, пережив многих своих коллег как из социалистических, так и из капиталистических стран.

Wikimedia Commons

После смерти отца новый глава страны Ким Чен Ир распорядился переделать дворец в мавзолей. По некоторым данным, это обошлось бюджету небогатой страны в $100 млн. Во дворце решено было также сохранить некоторые вещи Ким Ир Сена, включая автомобиль и даже его личный бронированный железнодорожный вагон.

В 2011 году ушел из жизни и Ким Чен Ир. Его тело было выставлено для публичного прощания на 10 дней, перед этим над ним «поколдовали» российские специалисты-бальзамировщики. Похоронили политика в том же мавзолее, где находится и тело его отца.

Допуск иностранцев в мавзолей возможен только в ходе туристических поездок, которые нужно оформлять через соответствующие госорганы КНДР.

Внутри мемориального дворца запрещено фотографировать тела правителей КНДР, громко разговаривать и курить. Кроме того, для посетителей мавзолея установлен дресс-код: «достойная одежда неяркой расцветки».

Покойтесь с миром, команданте

Мавзолей построили и в память о наиболее популярном и харизматичном революционном деятеле Америки — Эрнесто Че Геваре. После казни в 1967 году на территории Боливии тело Гевары было привязано к полозьям вертолета и доставлено в соседний городок Вальегранде, где его выставили напоказ прессе. После того, как военный хирург ампутировал и поместил в сосуд с формалином кисти рук Че (с целью идентификации отпечатков пальцев убитого), офицеры боливийской армии вывезли тело в неизвестном направлении и отказались сообщить, где оно было захоронено. И только в 1995 году в интервью биографу Гевары боливийский генерал Марио Варгас рассказал, что «он участвовал в захоронении Че» и где именно в братской могиле похоронено тело команданте и его друзей.

Спустя два года из-под взлетно-посадочной полосы около Вальегранде было эксгумировано тело с ампутированными руками, которое позже идентифицировали как принадлежащее Геваре, после чего останки вернули на Кубу.

В том же году прах Гевары и шестерых его товарищей, убитых во время партизанской кампании в Боливии, был перезахоронен с воинскими почестями в построенном еще за десять лет до этого мавзолее в городе Санта-Клара, где он выиграл решающую для кубинской революции битву. В архитектуре комплекса символически отображены многие аспекты из жизни Че Гевары, например, семиметровая бронзовая статуя команданте указывает в сторону места его гибели. Памятник окружен барельефами, воспроизводящими страницы биографии знаменитого революционера. Фотографировать внутри мавзолея, где также похоронены за бронзовыми медальонами его 29 соратников, строго запрещено.

AP

Человек, объявивший себя наследником идей Че Гевары, президент Венесуэлы Уго Чавес, умерший в 2013 году, также в итоге не был похоронен на кладбище. Власти Венесуэлы рассматривали возможность бальзамирования его тела, но в итоге отказались от такого шага: решение об этом нужно было принимать гораздо раньше, как заявил преемник Чавеса Николас Мадуро, а, кроме того, пришлось бы вывезти останки на семь-восемь месяцев в Россию. В итоге гроб поместили в мраморный саркофаг в Музее революции в Каракасе, где, вероятно, он пробудет до того момента, пока нынешнее руководство страны не придумает, что делать с ним дальше. А пока доступ к саркофагу и биографической фотовыставке Чавеса открыт по субботам, в этот день в 16:25 (момент смерти главы Венесуэлы) с территории музея производится пушечный выстрел. Фото- и видеосъемка в музее запрещены.