Дело в участке: мэра Махачкалы спустили на землю

В отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева возбуждено уголовное дело — его подозревают в «превышении полномочий с причинением тяжких последствий» при выделении земельного участка, сообщила в пятницу, 19 января, пресс-служба Следственного комитета РФ.

В качестве меры пресечения для Мусаева может быть избрано заключение под стражу.

Как сообщают местные СМИ, от должности также отстранен первый заместитель мэра Махачкалы — Абдулмумин Ибрагимов.

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Пресс-служба СКР по Дагестану уточняет, что уголовное дело в отношении Мусаева возбуждено руководителем следственного управления СК по Дагестану Сергеем Дубровиным 18 января по поступившим зимой 2017 года материалам из МВД по Республике Дагестан и службы экономической безопасности республиканского управления ФСБ.

В марте 2016 года, по данным следствия, Мусаев, находясь в должности мэра Махачкалы и зная, что расположенный в городской черте земельный участок площадью около 17,5 тыс. кв. м является собственностью республики, в нарушение закона подписал постановление о предоставлении этой земли в собственность ОАО «АСПК». За участок фирма выплатила около 1,1 млн рублей — при этом, по заключению специалистов, рыночная стоимость этого земельного участка составляет более 81 млн рублей.

«Незаконными действиями Мусаева существенно нарушены охраняемые законом интересы государства и причинен значительный материальный ущерб бюджету Республики Дагестан на сумму около 80 млн рублей», — заявили в СКР.

Сейчас следователи проводят комплекс следственных и процессуальных действий. Информированный источник в правоохранительных органах Дагестана сообщил «Интерфаксу», что в кабинете и дома у мэра Махачкалы Мусаева проводятся обыски, причем ведут их сотрудники ФСБ. Также проводится выемка документации.

Кроме того, как информирует ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах республики, следствие собирается ходатайствовать в суде об отстранении Мусы Мусаева от поста мэра Махачкалы.

Ранее Мусаев занимал должность министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана. Он был избран мэром Махачкалы в конце октября 2015 года.

Мусаев является уже вторым мэром Махачкалы, фигурирующим в уголовном деле в качестве подозреваемого в преступлении.

В 2013 году правоохранителями был арестован Саид Амиров, бессменно возглавлявший столицу Дагестана с 1998 года. Он был осужден пожизненно на основании двух приговоров Северо-Кавказского окружного военного суда по обвинению в подготовке террористического акта, посягательстве на жизнь следователя СКР и других преступлениях. Сейчас Саид Амиров отбывает наказание.

В августе 2017 года В августе прокуратура предъявила мэру Владивостока Игорю Пушкареву и другим фигурантам открытого ранее уголовного дела иск на 614 млн рублей за взяточничество. Еще 1 июня 2016 года мэра Владивостока обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. По версии следствия, своими действиями он нанес ущерб городскому бюджету на сумму более 800 млн рублей. В рамках уголовного дела также были арестованы родной брат Пушкарева и директор муниципального предприятия Владивостока Андрей Лушников.

Следствие обвиняет Игоря Пушкарева в нарушении закона при организации дорожных работ во Владивостоке, большая часть которых выпала на подготовку к саммиту АТЭС 2012 года. Однако, как уточняет сам Игорь Пушкарев в обращении к президенту, он выполнял государственную задачу.

В начале декабря 2017 года Городской совет Туапсе принял досрочную отставку мэра Александра Чехова и объявил конкурс кандидатов на вакантное место.

Мэра Туапсе Александра Чехова задержали в аэропорту Краснодара с 2 млн рублей за несколько дней до этого.

По версии следствия, средства представляли собой денежное вознаграждение за решение вопроса о признании жилого здания аварийным. Следователи считают, что мэр Туапсе намеревался получить еще 5 млн рублей. На видеозаписи задержания Чехов заявил, что найденные при нем деньги представляют собой «подарок от друга».