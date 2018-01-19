От Перми к Улан-Удэ: как остановить резню в школах

В Госдуме после двух нападений школьников в скором времени обсудят вопрос профилактики поведения детей. Об этом «Газете.Ru» сообщила депутат Госдумы и зампредседателя комитета ГД по образованию и науке Любовь Духанина.

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«Мы на заседании комитета по образованию и науке планируем обсуждение этого вопроса. На этот год также запланировано обсуждение вопросов, связанных с организацией воспитательной работы в школе, занятости детей во второй половине дня», — заявила она.

На вопрос «Газеты.Ru» о том, планирует ли Госдума обсуждать вопрос усиления безопасности учителей (ведь в обоих случаях объектами нападения были преподаватели), Духанина ответила:

«Проблема не в том, что не было охранника или турникета. Она заключается в том, что у детей возникают конфликты, которые они не могут в силу своего возраста решить самостоятельно».

Депутат также привела данные опроса, проведенного Общероссийским народным фронтом. «Опрос показал, что 40% детей считают себя одинокими. Многие дети говорят, что в сложных ситуациях им не с кем посоветоваться. Поэтому на самом деле это вопрос не систем безопасности, а психологического комфорта ребенка в школе в период образовательного процесса. Дети не находят среди одноклассников и взрослых тех, кто мог бы помочь решить их внутренние конфликты», — подчеркнула Любовь Духанина.

Кроме того, после нападений в пермской и бурятских школах вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила проверить работу «тревожных кнопок» в учебных заведениях. Она отметила, что несколько лет назад уже были проведены мониторинг и проверка реакции учебных заведении при включении «тревожных кнопок», которые экстренно вызывают сотрудников МЧС и полиции.

Фоторепортаж: "Коктейль Молотова" и топор: последствия нападения на школу в Улан-Удэ __is_photorep_included11618072: 1

Парламентарий подчеркнула, что учебные заведения были обязаны установить необходимое оборудование. «Сегодня надлежит повторно сделать оценку того, насколько школы выполнили эти требования, насколько оперативно пользуются теми современными возможностями связи с МЧС, с уполномоченными органами полиции, чтобы пресекать даже саму вероятность совершения противоправных действий в школах», — заявила Яровая.

Утром в пятницу 19 января в бурятском городе Улан-Удэ подросток совершил нападение на учащихся 7-го класса школы №5, а также на преподавателя русского языка и литературы. По данным правительства Бурятии, в результате инцидента пострадали семеро человек — двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Нападавший нанес им колото-резаные раны. Он также поджег в помещении «коктейль Молотова».

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах сообщил, что подросток, устроивший атаку, никогда не попадал в поле зрения полиции и жил в благополучной семье. Ученики бурятской школы сообщили, что в их учебном заведении нет охраны — только возле входа сидят вахтерши в возрасте. Кроме того, они отметили, что при входе в здание учеников и посторонних посетителей не проверяют.

СК по Республике Бурятии возбудил уголовное дело в отношении школьника, устроившего нападение на школу, по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних». Правоохранители отметили, что на данный момент подросток задержан, а на месте происшествия проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств и следов преступления.

Кроме того, позднее главное управление СК РФ возбудило еще одно уголовное дело по факту нападения на учеников — уже по статье «Халатность».

Не исключено, что к ответственности будут привлечены люди, ответственные за профилактику и предупреждение преступлений среди несовершеннолетних.

Подросток, напавший на детей в школе Улан-Удэ, состоял в закрытой группе в социальной сети, сообщил полпред президента Сергей Меняйло. Меняйло отметил, что на данный момент правоохранительные органы изучают случаи с нападениями подростков на учеников в Перми и Улан-Удэ на предмет их взаимосвязи. Он также также отметил, что «ребята планировали акцию» и сравнил два последних инцидента с явлением под названием «синий кит».

Инцидент в Бурятии — уже второй случай нападения в российских школах за последние несколько дней. Так, 15 января двое 16-летних юношей с ножами напали на пермскую школу №127. Они нанесли 17 ранений учительнице, а также ранили учеников четвертого класса. Пострадали не менее 15 человек, 12 из них госпитализировали. Правоохранители арестовали виновников нападения в Перми на два месяца. Как только врачи разрешат им покинуть больницу, молодых людей переведут в СИЗО.