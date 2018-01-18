«Так проще следить»: зачем 13 детей держали на цепи

Следователи предъявили супругам Дэвиду и Луизе Турпин из США обвинения в пытках несовершеннолетних и оставлении детей в опасности. По версии следствия, 57-летний муж и его 49-летняя жена оставляли своих отпрысков дома одних, прикованными цепью к кроватям. Помещения, в которых они находились, были закрыты на навесные замки. В настоящий момент Турпины отпущены под залог, каждый из них заплатил за свободу по $9 млн. Как передает CNN, пока еще не ясно, признали или нет супруги вину, и есть ли у них адвокат.

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Судебные слушания по их делу, как ожидается, начнутся в конце нынешней недели.

Об истории 13 детей и их родителей стало известно два дня назад. Тогда одна из дочерей пары, 17-летняя девушка, смогла освободиться и вылезти из окна дома в городе Перрис, штат Калифорния, где ее держали вместе с братьями и сестрами. Перед побегом она отыскала дома мобильный телефон без сим-карты, но смогла сделать экстренный звонок в службу 911, и рассказала оператору о том, что происходит в ее жилище. Как сообщили позже журналистам в пресс-службе департамента шерифов округа Риверсайд,

прибывшие сотрудники полиции обнаружили в доме семьи Турпин еще 12 детей супружеской пары в возрасте от двух до 29 лет. Значительная часть из них были прикованы к кроватям, а кровати — привинчены к полу.

По данным полиции, всего шесть человек из 13 освобожденных были младше 18 лет. Они были прикованы не к кроватям, а к шкафам. Ранее в дом, где жила эта семья, никогда не вызывали полицию, не интересовалась им и служба ювенальной юстиции.

Как пояснили представители шерифа, спасенные дети «страдали от систематического недоедания и были очень грязными». По данным источника NBC NEWS в правоохранительных органах, детям и вовсе давали пищу всего один раз в день и позволяли мыться два раза в год. Некоторых из них держали «в темном помещении, в котором дурно пахло, предположительно, это была моча». Сейчас все бывшие узники отправлены в медицинские учреждения для оказания им психологической и иной помощи.

Особое удивление у сотрудников правоохранительных органов вызвало наличие среди узников взрослых детей супругов Турпин, поскольку из-за плохого питания и плохих условий содержания они выглядели, как подростки.

«Проблема в том, что если детский организм в течение длительного периода времени не получает достаточно питательных микроэлементов, таких как цинк, фолиевая кислота, железо, то рост ребенка будет как бы остановлен. Если несовершеннолетнему не давать достаточно продуктов с этими веществами, то он не умрет, у него будет достаточно веществ для того, чтобы более-менее нормально существовать каждый день, он даже сможет набрать нормальный вес для своего возраста, однако рост его замедлится или остановится», — прокомментировал журналистам ситуацию заведующий больницы, куда доставили младших детей Турпин.

Врачи отмечают, что признаков сексуального насилия на теле освобожденных пленников обнаружено не было.

Как рассказали журналистам соседи Турпин, они знали, что рядом с ними живет многодетная семья, и иногда замечали, что все дети выходят вместе в одно время гулять на лужайке перед домом супружекой четы. Возвращались с прогулки они, по словам соседей, также централизованно: в одно и то же время и вместе.

Мать отца семейства, бабушка его детей, Бэтти Турпин отметила в беседе с представителями американских СМИ, что супруги «являются очень уважаемыми людьми», и что родители часто проводили время со своими отпрысками, например, ходили вместе в Диснейленд или ездили вместе отдыхать летом. Она признала также, что родители одевали всех детей в одежду одинакового цвета и фасона, когда отправлялись с ними куда-либо. «Это делалось из соображений безопасности: так проще следить за детьми», — сказала Бэтти Турпин. При этом, по словам бабушки,

когда супруги ходили куда-то с детьми, они строили их по росту и централизованно приводили и уводили их за собой.

Как следует из социальных сетей, Дэвид и Луиза дважды давали свадебные клятвы в верности друг другу в одной из англиканских церквей Лас-Вегаса. Своих детей они брали при этом с собой. На фотографии видно ,что их дочки были в одинаковых платьях сиреневого цвета, а сыновья — в темных строгих костюмах и белых рубашках.

О самой чете Турпин известно не очень много. До 2010 года они проживали с детьми в Техасе, и лишь потом перебрались в Калифорнию. Дэвид работал инженером на компанию, которая занимается производством самолетов Northrop Grumman. Его жена была домохозяйкой.

Во время работы на одного из крупнейших авиапроизводителей США Турпин зарабатывал в год порядка $140 тыс. При этом семья имела множество кредитов, которые в определенный момент перестала способна выплачивать. Тогда они обратились в суд в Калифорнии с просьбой признать их банкротами. Согласно документам, которые сейчас оказались в распоряжении журналистов, долг супружеской четы составлял около $240 тыс. Кроме того, они отдали в залог ферму в Техасе, которая оценена в $40 тыс. Со временем супруги потеряли право на ее выкуп. На момент банкротства супруги также владели рядом активов, которые были оценены в $150 тыс.

По словам семейного адвоката Турпин, Ивана Трэхана, до 2011 года они ничем с виду не отличались от обычной семьи, приветливо общались со своими детьми и «часто показывали знакомым фотографии совместного времяпрепровождения». Как сообщил юрист CNN, оба супруга тяжело переживали свое банкротство.

Согласно документам, которые журналистам представили в департаменте образования штата Калифорния, Дэвид Турпин числится директором частной школы, которая была создана в 2011 году, и которая была зарегистрирована по адресу проживания семьи в городе Перрис. Ранее соседи и знакомые семьи рассказали, что дети супружеской четы получали домашнее образование.

Новые владельцы дома Турпин в штате Техас отметили, что когда они въехали в это жилище, окна там были разбиты и заколочены, на стенах и дверях виднелись глубокие царапины, и вся обстановка говорила о том, что внутри ранее, «вероятно, располагалась какая-то религиозная секта».

При этом Дэвид и Луиза на протяжении многих лет не виделись с другими родственниками. В частности, родная сестра женщины по имени Элизабет Флорес, которая живет в другом штате, не видела ее последние 19 лет, пишет Daily Mail.

Сестры лишь изредка созванивались, но семья Турпин никогда не приглашала родственников к себе домой и не ездила к ним в гости. Луиза Турпин никогда не давала сестре разговаривать ни с одним из ее 13 племянников и племянниц. «Мы так беспокоились о них, потому что все это было странно, но мы ничего не могли сделать, поскольку даже не знали их адрес», — рассказала сестра обвиняемой.