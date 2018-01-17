Кровь стынет в жилах: как правильно купаться на Крещение

В канун Крещения Господня — вечером 18 января — православные всего мира посещают торжественные службы в храмах, там же берут освященной воды. Обычай освящать воду на Богоявление совершался для того, чтобы подготовить ее для тех, кто будет в ней креститься.

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«Сегодня священную воду берут и используют ее дома, чтобы укрепиться физически, веря, что она может иметь какие-то исцеляющие, укрепляющие свойства», — рассказал «Газете.Ru» священник РПЦ Московского Патриархата и ректор Свято-Филаретовского православно-христианского института Георгий Кочетков.

Что касается крещенских массовых купаний, то они появились от соединения двух традиций: совершать таинство крещения в праздник Богоявления (как и на Рождество, и на Пасху, раньше это был один из самых популярных дней для обряда) и ходить к местам, где происходили описанные в Евангелии события. «Поскольку крещение в этот день сейчас совершается редко, то люди как бы немножко подражают древнему обычаю, и если уж не крестятся, то хотя бы окунаются», — добавил Георгий Кочетков.

В дореволюционное время Крещение Господне отмечали по старому стилю — то есть 6 января. В центральных губернияx Российской Империи канун этого религиозного праздника называли «свечками», так как после службы в этот день горожанки ставили у сосуда, в котором освящалась вода, перевитые цветными нитями или лентами свечи. Хотя после Рождества и до конца Масленицы можно было есть, что угодно, именно 5 января православные христиане держали строгий пост — даже детям не позволялось есть до первой звезды.

Вечером в храмах была настоящая давка, так как люди верили — чем раньше почерпнешь освященную воду, тем «святее» она будет. Но в некоторых губерниях запрещалось брать воду из колодца до утра 6 января.

После водосвятия каждый член семьи делал глоток воды. Остатки же распылялись по территории дома, тем самым защищая жилище от беды и дурного глаза. Массовых купаний не практиковалось: люди предпочитали просто подойти к водоему и понаблюдать, когда вода заколышется в проруби. Это было знаком того, что Господь погрузился в воду, значит, после этого вода даже в самом затхлом болотце становилась святой.

В современной церкви к крещенским купаниям относятся без фанатизма, призывая сходить на литургию, а не к иордани, если «погружение в прорубь сопровождается распитием спиртных напитков, матерными словами».

«С точки зрения церкви, окунувшийся человек от не окунувшегося ничем по своей природе не отличается. Церковь радуется, когда люди чувствуют, что что-то меняется в их жизни, когда они хотят омыться от грехов. Но если для человека погружение в воду — просто оздоровительная процедура, закаливание или развлечение, то это не имеет отношения ни к вере, ни к празднику Крещения», — заявил священник Георгий Кочетков.

И все же многие не могут себе представить Крещение без купаний. Для них в городе оборудованы 59 площадок, как на естественных водоемах, так и в искусственных купелях. На каждой точке есть безопасный спуск к воде с поручнями, теплые кабинки для переодевания, пункты обогрева и места, где можно выпить горячий чай.

Окунуться в ледяную воду можно будет с 18.00 18 января и до полудня 19 января. Учтите, что, хотя Крещение в Москве выдастся относительно теплым (-9…-7°С), но из-за ветра 12-17 м/с и метели погода будет ощущаться значительно более суровой — на 10 градусов ниже прогнозируемого значения.

Жителям ЦАО, по традиции, предлагают или съездить в другой округ, или воспользоваться единственной площадкой для купания в центре. Раньше купель располагалась на площади Революции, но сейчас уже второй раз ее решили установить у храма Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке (метро «Киевская»). Москвичи из СВАО смогут окунуться в Дворцовом пруду, жители севера столицы — в Большом Садовом пруду, на водном стадионе «Динамо», а также по адресу: Прибрежный проезд, владение 7.

У горожан, живущих в СЗАО, как обычно, самый широкий выбор мест для купания, что объясняется широкой и чистой Москвой-рекой в этой части столицы. Для них будут открыты следующие точки: на пруду Барышиха в Митине, на пруду в Рождествено, Деривационном канале, в ПКиО «Северное Тушино», в Строгинской и Кировской поймах, на озере Бездонном, Карамышевской набережной (дома 13–15), улицах Авиационной (дом 79) и Лодочной (владение 19).

В западном округе столицы крещенские купания пройдут в Мещерском пруду и Москве-реке в районе поселка Рублево, дома 40а на улице Филевской, а также Филевского бульвара (дом 21). Для жителей ЮЗАО точки для купаний будут работать на Воронцовском, Тропаревском, Черневском прудах, а также на пруду санатория «Узкое», на Нахимовском проспекте (дом 8) и около храма в Захарьине.

В Южном округе площадки оборудуют на прудах Бекет, Царицынском и Борисовском. Кстати, безопасность на Борисовском пруду будет также в рамках эксперимента обеспечивать дрон-спасатель, надеемся, его не сдует в этот вечер. Что касается Юго-Восточного округа столицы, то там точки для крещенских купаний будут открыты на Верхнем Кузьминском, Нижнем Люблинском и Шибаевском прудах. На территории Восточного округа будет открыта одна купель — «Вернисаж» в Измайлово — и несколько естественных площадок (Святое и Белое озеро, Терлецкие, Бабаевский и Олений пруды).

Как обычно, с площадок будет организована онлайн-трансляция с помощью сервиса «Окно в город», чтобы москвичи могли выбрать наименее загруженную купель.

Дабы не смущать окунающихся верующих, камеры будут показывать лишь общую картинку, а не купальщиков крупным планом. Кстати, именно эти трансляции являются наиболее популярными среди зарубежных интернет-пользователей.

На каждой площадке для купаний будет стоять информационный щит с правилами проведения религиозного ритуала. Но о таких вещах все же лучше узнавать не за два метра до купели. Итак, стоит взять с собой, помимо полотенца, комплект сухой одежды, а также нескользящие резиновые тапочки. Перед ритуалом желательно заглянуть к врачу, ведь купания противопоказаны людям с больными почкам, а также тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным артериальным давлением и сахарным диабетом. Воздержаться от купаний также рекомендуется беременным женщинам.

Специалисты советуют хорошенько подкрепиться перед погружением в прорубь, но поесть лучше не менее, чем за час до купания.

Перед тем, как броситься в омут (ни в коем случае с головой — возможен спазм сосудов в голове, а, кроме того, волосы сушить потом негде будет), рекомендуется несколько раз присесть и сделать пару наклонов.

Это разогреет мышцы и разгонит кровь по телу.

Из соображений безопасности не стоит толпиться на подходе к проруби, ведь лед может не выдержать большого скопления людей. Экстремалов спасатели заранее просят не нырять в прорубь вперед головой. После трехкратного погружения в крещенскую воду, они рекомендуют горожанам не задерживаться и освобождать место для следующих верующих.