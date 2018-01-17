За акцию в Освенциме раздали сроки

Окружной суд польского города Освенцим приговорил к реальным срокам лишения свободы организаторов так называемой «голой акции» у здания концентрационного лагеря (Аушвиц-Биркенау), где сейчас располагается музей, посвященный памяти убитых там людей. Акция произошла в конце марта 2017 года. Тогда не менее 12 человек (среди них граждане Польши, Белоруссии и Германии) разделись догола и приковали себя цепями у ворот музея бывшего концлагеря под лозунгом Arbeit macht frei («Труд освобождает»). Сообщается, что участникам в момент участия в акции было от 20 до 27 лет. Все свои действия активисты снимали на видео при помощи беспилотника. Они также прикрепили к лозунгу баннер со словом Love («Любовь»). Перед тем, как приковать себя, акционеры зарезали барана прямо на территории музейного комплекса. Из-за этого инцидента музей даже на несколько суток прекратил свою работу.

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Как пишут белорусские СМИ, Адама Беляцкого и Никиту Володько, которые были организаторами акции и убили барана, приговорили к тюремным срокам.

Беляцкий получил 1,5 года лишения свободы. Он также обязан заплатить штраф в размере 2 тыс. злотых (около $630) в пользу организации защиты животных. Следствие установлено, что он нанес барашку порядка 15 ножевых ранений.

Никита Володько приговорен к одному году и двум месяцам лишения свободы. Обоим запрещено заводить животных на протяжении 10 лет. Остальные обвиняемые получили штрафы в размере 10 тыс. злотых и ограничение свободы на один год. Ранее для десяти обвиняемых прокурор Мариуш Сломка запросил один год и четыре месяца ограничения свободы. Это наказание заключается в выполнении общественных работ в объеме 32 часов в месяц. Еще двоим участникам акции, которых обвиняют в «убийстве барана с особой жестокостью», обвинитель попросил назначить наказание в виде двух лет лишения свободы. По мнению прокурора, суд должен «дать ясный сигнал, что такие инциденты никогда больше не могут повториться». Ранее пресс-секретарь посольства Белоруссии в Польше Евгений Рябцев сообщил белорусским СМИ, что сотрудники дипкорпуса на суд в Освенциме ехать не собираются, так как «у посольства есть другие дела».

Сами участники инцидента заявляли, что являются художниками-перформаторами и что проведенная ими акция была хэппенингом. Это форма современного искусства, представляющая собой действия, события или ситуации, происходящие при участии художника, но не контролируемые им полностью. Обычно хэппенинг включает в себя импровизацию и не имеет, в отличие от перформанса, четкого сценария.

В своем электронном обращении участники акции написали, что перформанс был антимилитаристским и призывал остановить все военные конфликты в мире. Однако, по данным польской Gazeta Krakowska, акция была направлена против конкретного военного конфликта — на востоке Украины.

Позже стало известно, что среди участников акции есть сын главы лишенного регистрации в Белоруссии правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого Адам, который уже несколько лет учится в Высшей Государственной школе кинематографа, телевидения и театра в Лодзи. По сообщению белорусских СМИ, сам Алесь ранее был осужден у себя на родине за уклонение от уплаты налогов.

Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау был создан на территории польского городка Освенцим в 1939 году. Он стал символом массового уничтожения военнопленных и мирных жителей в годы Второй мировой войны, а также Холокоста: в 1941-1945 годах там были убиты 1,1 млн евреев. По данным ряда историков, общее число людей, которые погибли в стенах этого лагеря, составляет 4 млн человек, среди них были в том числе русские и белорусы. Именно поэтому акция перед стенами бывшего концлагеря вызвала крайне негативную реакцию у значительной части белорусского общества. «Оставить этих дегенератов в Освенциме с соответствующей кормежкой и обращением. Может, хоть на уровне рефлексов усвоят, что мемориальные комплексы не для дебильных перформансов», — так прокомментировал один из белорусов акцию в социальных сетях.

Никита Володько, который был одним из организаторов этой акции, отметил в интервью изданию Belsat.eu, что не обижается на подобные призывы. «Люди не понимают акцию, потому что с этим де-факто надо согласиться. Все равно, что сказать: «Я понимаю Гегеля», хотя там ничего не понятно. В перформансе же нет ничего непонятного. Чтобы понять — нужно принять, а принять пока общество не хочет. Мое убеждение в том, что его поймут. Может, его поймут через год, или поймут тогда, когда увидят не труп овечки, а когда война начнется, и они спросят: почему никто не протестовал? А вот они протестовали, их в тюрьму сажали.

Если мы переживаем, что погибают невинные люди, где мы должны были выразить свой протест? Не в кафе же.

В Польше такими перебежками мы приходим к Освенциму — месту, где тоже погибло много невинных. Нас призывают не повторять трагедию, но в это время солдаты едут в Сирию», — заявил он.

У осужденных еще остается право на обжалование, и если они им воспользуется, судьба Беляцкого, Володько и прочих молодых художников окажется в руках суда второй инстанции.

Польские музеи, созданные в местах нахождения бывших концлагерей, уже оказывались в центре скандала. Так, 5 декабря 2017 года суд в Варшаве приговорил к условному сроку 17-летнего подростка из США, который написал свое имя на стене одного из бараков Освенцима. В том же месяце прошлого года в сети появился видеоролик, снятый в 2015 году, на котором актеры танцевали голыми в одной из бывших газовых камер концентрационного лагеря в Гданьске, где сейчас также создан музей. Это видео привело к гневной реакции представителей ряда общественных организаций, посвященных защите прав жертв Холокоста. В итоге ролик был удален из интернета, из-за него публичные извинения был вынужден принести даже президент Польши Анджей Дуда.