Священнику-педофилу дали 14 лет

Суд признал бывшего духовника футбольного клуба «Зенит» и экс-священника РПЦ Глеба Грозовского виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. «Признать Грозовского Глеба Викторовича виновным <...> и назначить ему окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год», — заявила судья Приозерского городского суда Ленобласти Людмила Яшина. При этом Грозовскому зачли время пребывания под арестом в Израиле и России, поэтому срок исчисляется с сентября 2014 года. Суд также обязал Грозовского выплатить по 400 тыс. рублей семьям каждой из трех девочек.

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По данным следствия, в 2011 году Глеб Грозовский, находясь в православном детском лагере, расположенном на острове Коневец Приозерского района Ленинградской области, совершил в отношении девочки действия сексуального характера, используя ее беспомощное состояние. Кроме того, подобные действия обвиняемый совершил в 2013 году в отношении двух девочек — уже в лагере православного детско-юношеского клуба на территории Греции.

Обвинение требовало для подсудимого 15 лет колонии строгого режима — защита же настаивала на оправдании. Материалы Грозовского, как и все дела о педофилии, рассматривались судом в закрытом режиме. В своем последнем слове, которое экс-священник произнес 10 января, он утверждал, что «самого события преступления нет как такового» и что он рассчитывает на «человеческое понимание и справедливое решение».

Сестра осужденного Любовь Грозовская и сам священнослужитель заявили, что приговор суда будет обжалован. Грозовский добавил, что в тюрьме готов написать книгу: «Наказание от слова «наказ». Кого Бог любит, кого избирает, тому и помогает проходить через какие-то сложности…

Нормальные книги писал только тот, кто был за решеткой».

В РПЦ не намерены комментировать приговор в отношении отстраненного от служения священника Глеба Грозовского, «пока он не вступит в законную силу».

37-летний священнослужитель Глеб Грозовский после окончания института физкультуры им. Лесгафта и Петербургской духовной семинарии принял священнический чин и стал настоятелем храма Иоанна Воина в деревне Верево. До своей религиозной карьеры он серьезно занимался футболом — в 16 лет на международном турнире в Германии был признан лучшим бомбардиром. Кроме того, Грозовский давно поддерживал дружеские отношения с «Зенитом». Он посещал матчи, приглашался на выездные игры, а также освящал раздевалки перед соревнованиями. Он даже имел официальную должность в питерском «Зените» — советник гендиректора клуба по духовно-нравственным вопросам.

Что касается внефутбольной жизни, то в Петербурге Грозовский был известен благотворительными акциям для детей, работе с малолетними правонарушителями, воспитанниками детских домов, а также организацией православных детских лагерей. В один из таких лагерей вместе со своей семьей — женой, двумя родными и двумя приемными детьми — священнослужитель отправился в июне 2013 года. С родственниками он жил в отеле на территории детского лагеря православного клуба путешественников «Филадельфия», расположенного в Греции, на острове Кос.

Согласно версии следствия и пяти письмам от родителей пострадавших детей, именно там Грозовский совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух девочек 9 и 12 лет.

Уголовное дело в отношении священника возбудили спустя три месяца после семейной поездки — осенью 2013 года. До того момента, как российские правоохранители заподозрили его в сексуальном насилии, священник успел уехать Израиль. Изначально он заявлял, что его направили туда в командировку по линии РПЦ, однако позже выяснилось, что отъезд стал его личной инициативой.

1 ноября 2013 года Грозовского заочно арестовали и объявили в международный розыск. Спустя несколько дней — 6 ноября — его по собственной просьбе на время расследования уголовного дела вывели за штат Гатчинской и Лужской епархии РПЦ. Находясь за границей, священник заявлял СМИ о своей невиновности и утверждал, что стал жертвой провокации. По его словам, обвинения в его адрес были сфабрикованы.

Тогда же о, возможно, заказном характере дела сообщили некоторые СМИ, которые утверждали, что за возбуждением дела якобы стоял Сергей Зазимко — отец отчисленного из православного лагеря ребенка. «В материалах дела эмоции и нет ни одного доказательства моей вины. По словам самих родителей, им угрожали, оказывали психологическое давление, заранее обвиняя меня во всей этой мерзости для того, чтобы мамы написали заявления, что они и сделали», — писал Грозовский на своей странице «ВКонтакте» 11 ноября 2013 года. Он также добавил, что все православные родители на его стороне и знают, что обвинения сфабрикованы и являются следствием его «социальной активности и твердой гражданской позиции». Зазимко, обвиняемый в угрозах родителям, в свою очередь назвал провокацией сообщения о том, что он «заказчик» уголовного дела. Следствие в дальнейшем встало на его сторону и завило, что никакого «заказа» не существует, а обвинение базируется на объективных данных.

29 декабря 2013 года стало известно, что около 400 человек подписали ходатайство об изменении меры пресечения Грозовскому — в их числе чемпионы мира по боксу Нина Абросова и Дмитрий Кириллов. В ходатайстве они описали экс-священника РПЦ как «абсолютно нормального, добропорядочного человека, которого оклеветали».

Грозовский тем временем продолжал находиться в Израиле, так как известно, что эта страна крайне редко и неохотно выдает своих граждан по запросам других государств.

Экс-священник сначала приехал в страну как турист, но через некоторое время подал на гражданство, заявив, что его дедушка был евреем. Тем не менее, Грозовскому отказали в гражданстве и предписали покинуть Израиль.

Мужчина обжаловал отказ МВД Израиля в Высшем суде справедливости страны, однако второй паспорт так и не получил.

В сентябре 2014 года израильская полиция задержала Грозовского, поскольку власти Израиля приняли просьбу российской стороны о его выдаче. В январе 2015 года Окружной суд Иерусалима санкционировал его экстрадицию на основании Европейской конвенции о выдаче, в феврале 2016 года это решение подтвердил Верховный суд Израиля. Спустя семь месяцев — 17 сентября 2016 года — Грозовского доставили в Санкт-Петербург, где Следственный комитет предъявил ему обвинение.