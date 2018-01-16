«Подписавшиеся кровью»: пять лет теракту в Алжире

16 января 2013 года группа террористов совершила крупнейший захват заложников. 32 человека, входивших в подведомственную «Аль-Каиде» группировку «Подписавшиеся кровью», захватили нефтегазовый комплекс, принадлежащий компаниям British Petroleum, Sonatrach и Statoil у алжирского города Ин-Аменас в регионе Тигентурин на западе Алжира. Стратегический объект включал в себя несколько предприятий, а также поселок, где жили рабочие и специалисты нефтегазовой отрасли. Там работали как алжирские, так и иностранные граждане, так что акция террористов, так или иначе, затронула интересы целого ряда государств.

В тот момент на Севере Африки в целом сложилась крайне нестабильная обстановка, которая была связана с революцией в Египте, а также гражданскими войнами в соседних Ливии и Мали. Согласно данным алжирских спецслужб, злоумышленники прибыли на джипах именно с ливийскими номерами.

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Действовали террористы четко и слаженно: они застрелили троих охранников комплекса — двух британцев и одного француза, после чего взяли территорию поселка и предприятий под свой контроль. Сам объект был рассчитан на две тысячи человек, однако в момент нападения людей там было меньше. Всего в заложниках оказалось более 650 человек. Сразу после захвата по периметру объекта и у входа в жилые здания были размещены взрывные устройства. Часть террористов в жилетах смертников захватила заложников из числа иностранцев и граждан Алжира. Иностранцев предполагалось вывезти в Мали, чтобы оттуда диктовать свои условия. Главным требованием злоумышленников стала остановка французской военной операции в Мали, которая началась вскоре после разрастания гражданского конфликта в этом государстве.

Однако алжирская жандармерия быстро блокировала территорию промышленного объекта и не дала возможности террористам вывезти заложников куда-либо. Алжирские СМИ и официальные лица долго не могли определиться, откуда именно прибыли террористы. Первоначально министр внутренних дел Алжира Дахо Ульд Каблия сообщил, что, вероятно, вооруженная группа проникла из Ливии. Однако впоследствии заявил по государственному телевидению, что это «около 20 алжирских террористов, выходцев из этого же района». Впоследствии выяснилось, что проникновение в Алжир имело место как из Ливии, так и из Мали, но задолго до захвата заложников. Среди боевиков находились граждане Алжира, Мавритании, Нигера, Мали, Египта, Туниса, а также один француз и один канадец.

Свое нападение они готовили долго — порядка двух месяцев, причем у террористов, как выяснилось позднее, оказались сторонники из числа сотрудников комплекса. В частности, это были четыре сотрудника службы безопасности британской компании BP, пятеро работников алжирского нефтегазового концерна Sonatrach и двое сотрудников столовой комплекса.

Их подозревают в том числе в передаче плана нефтегазового комплекса террористам, когда те готовились к атаке.

Сперва власти Алжира попытались добиться освобождения заложников путем переговоров. Они смогли убедить нападавших, что у них нет возможности повлиять на Париж, чтобы боевые действия в Мали были остановлены. Через некоторое время террористы изменили свои требования. Они заявили, что им необходимы 20 полноприводных автомобилей с заправленными до предела бензобаками и безопасный коридор до границы с Мали. Преступники добавили, что начнут поэтапный расстрел заложников, если их требования не выполнят.

Уже вечером 16 января МВД Алжира распространило официальное заявление о том, что требования террористов выполнены не будут. К нефтегазовому комплексу алжирское руководство стянуло спецназ жандармерии, а также спецподразделения алжирского Управления разведки и безопасности. Начался штурм, который, как потом окажется, будет длиться почти двое суток. Сперва у правоохранителей все пошло успешно. Они уничтожили передовое охранение боевиков и одну из снайперских позиций. Однако

террористы успели перегруппировать свои силы и отойти на запасные заранее подготовленные оборонительные позиции.

К утру 17 января стало ясно, что первая фаза операции прошла без особого успеха. Правда, в суматохе боя от захватчиков смогли убежать примерно 30 заложников, которые находились в жилых корпусах. Днем перегруппировку провели уже спецназовцы, заручившиеся перед второй фазой операции поддержкой с воздуха, включая ударный вертолет Ми-24 алжирских ВВС, ранее купленный у России.

Продвижение спецназа по захваченному комплексу осложнялось тем, что террористы оставили на его территории множество взрывных устройств, которые саперам пришлось обезвреживать прямо во время боевых действий. Тем не менее, к вечеру большая часть объекта была освобождена. Террористы укрылись с оставшимися заложниками: боевики перевели группу заложников на газоперерабатывающий завод и подорвали входы. Ночью алжирские войска окружили предприятие и начали операцию по уничтожению остатков бандгруппы. В ходе боестолкновения ранение получил один французский заложник и один алжирский офицер.

Террористы выдвинули новое требование: в обмен на двух заложников — граждан США — выпустить из тюрем двух опасных террористов. Алжирские и американские власти ответили отказом. Тогда в ночь на 19 января боевики подожгли предприятие, но огонь был вовремя потушен. Утром того же дня спецназ предпринял последнюю фазу операции, во время которой были уничтожены остатки бандгруппы.

Всего во время этих трагических событий были освобождены 650 заложников, 77 из которых являются иностранными специалистами.

Злоумышленники убили 67 человек, 37 из которых были иностранцами. Алжирские силовики уничтожили как минимум 29 террористов, еще трое были задержаны во время операции по освобождению объекта. Также в ходе боестолкновений погиб один спецназовец, еще один получил ранение.

По имеющийся информации, в результате теракта погибли десять граждан Японии, четверо филиппинцев, пятеро норвежцев, шестеро граждан Великобритании, трое американцев, двое приезжих из Малайзии, двое румын, один колумбиец и один француз. Еще двое граждан Филиппин до сих пор числятся пропавшими без вести.

По мнению представителей алжирских спецслужб, организатором нападения на комплекс стал гражданин этой страны Мохтар Бельмохтар по прозвищу «Мистер Мальборо». Правоохранители Алжира уже много лет разыскивают его за различные преступления, связанные с терроризмом. Он возглавляет группировку «Подписавшиеся кровью», тесно связанную с «Аль-Каидой» и осуществившую дерзкий захват заложников. «Мистер Мальборо» несколько десятков лет занимается террористической деятельностью на территории Алжира и соседних стран. Он был неоднократно заочно приговорен к смертной казни за экстремизм. В 1991 году 19-летний Бельмохтар воевал на стороне талибов в Афганистане, где потерял левый глаз, за что впоследствии получил прозвище «Одноглазый». «Мистером Мальборо» Бельмохтар стал уже в Алжире, когда установил контроль над контрабандой сигаретами и наркотиками. Полученные от контрабанды средства шли на финансирование экстремистов в Алжире в 1990-е годы, когда в стране началась гражданская война. По имеющейся информации, главарь «Подписавшихся кровью» не принимал личного участия в захвате заложников, но руководил всей операцией из Мали, где проживает последнее время.

В мае 2013 года Бельмохтар организовал еще один теракт, в ходе которого был совершен взрыв на урановой шахте в Нигере, которая принадлежала французским компаниям. Также террориста считают организатором нападения террористов на отель Radisson Blu в столице Мали Бамако в 2015 году, которое унесло жизни по меньшей мере 20 мирных граждан.

Спецслужбы пытались уничтожить «Мистера Мальборо», но пока все пять покушений на него окончились неудачно.

Теракт имел далеко идущие последствия. В частности, в отношении компании BP в Великобритании и в США были выдвинуты иски из-за того, что руководство этой организации не смогло обеспечить безопасность своих сотрудников на алжирским объекте. Алжирская правительственная компания Sonatrach после инцидента закрыла два из трех своих предприятий в Тигентурине. Кроме того, во Франции и Великобритании были возбуждены уголовные дела по факту гибели своих граждан во время атаки террористов. Только в рамках британского расследования были допрошены 69 свидетелей и исследованы 73 вещественных доказательства. Трое напавших на объект отбывают срок в алжирских исправительных учреждениях. Во время разбирательства выяснилось, что они были в розыске за другие преступления.