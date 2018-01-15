Корпоратив для скорой помощи: танцуй, пока он живой

Несколько скандалов, связанных с неоднозначным поведением сотрудников экстренных служб, произошли в последнее время. Так, накануне Нового года сотрудники отделения больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Красноярске устроили вечеринку, в ходе которой женщины исполнили танец живота в традиционных сценических костюмах — нарядах, в отличие от повседневной восточной одежды, достаточно откровенных. Номер под песню «Если б я был султан» был записан на видео, которое позже попало на ТВ.

Реклама

Как оказалось позднее, вечеринка прошла в стенах БСМП, несмотря на прямой запрет главврача устраивать там подобные мероприятия.

После этой истории заведующая отделением БСМП уволилась «по собственному желанию», ее заявление уже подписано. «Остальные участники корпоратива написали объяснительные. Они получат выговор»,

— сообщил РИА Новости представитель медучреждения Андрей Любченко.

Сразу после новогодних каникул ряд уральских СМИ опубликовали историю об участковом уполномоченном, майоре полиции из Алапаевска Анастасии Дударевой. Блогер Валентина Гофенберг скачала со страницы полицейского несколько фотографий: где она запечатлена на пляже в купальнике и где позирует в более одетом виде, но в провокационной позе. С точки зрения Гофенберг, подобные фото сотрудникам полиции выкладывать недопустимо. При этом часть фотографий была размещена еще в 2010 году. При этом снимки, которые Гофенберг посчитала нескромными, были явно сделаны не на рабочем месте Дударевой.

Реакция руководства полиции Свердловской области оказалась предсказуемо жесткой. «О данном факте мной доложено руководству регионального полицейского главка», — рассказал изданию Ura.ru руководитель пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Врио начальника ГУ МВД области генерал-майор внутренней службы Петр Кривегин поручил управлению по работе с личным составом провести служебную проверку и дать принципиальную оценку любительнице делать фотосессии в обнимку с алкоголем. Кроме того, руководителям всех территориальных ОВД поставлена задача провести со всем личным составом без исключения дополнительные занятия по этичному поведению, как на службе, так и в быту. О том, что можно, в соответствии с законом «О полиции», а на что наложено табу», — добавил Горелых.

Коллеги Дударевой отнеслись к происходящему неоднозначно. Кто-то считает, что фото и вправду слишком откровенны. «Я считаю, что у девушки фото неприличные! Кто приличный, тот нормальные фотографии выкладывает!», — написал в паблике «ВКонтакте» «Омбудсмен полиции» пользователь Алексей Карпов. Но ряд коллег решил, что фотографии — еще не повод для преследования участкового. «Странно все это. Как-то должно быть не очень приятно становиться предметом публичного обсуждения из-за невинных в общем-то фоток. С другой стороны, а что такого в этих фотках? Фото в форме вполне себе пристойное, остальные тоже на сенсацию не тянут.», — написал полицейский из Петербурга Андрей Громов. Некоторые коллеги Дударевой даже предложили ей помочь в составлении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Трудовой кодекс не предусматривает увольнение с работы за пост в соцсетях. В ТК в качестве основания для увольнения отдельно прописан пункт «совершение аморального поступка», однако это относится только к «работникам, выполняющим воспитательные функции», а, кроме того, там не сказано, что же именно является аморальным поступком.

Тем не менее, некоторые воспитатели и школьные учителя в России уже были уволены из-за снимков слишком откровенного содержания, которые были размещены в соцсетях. Как правило, это происходило после того, как родители учеников обнаруживали эти фотографии и сообщали об этом директору школы или детского сада, где трудится педагог.

При этом освещение частной жизни госслужащих в соцсетях строго регламентировано. Так, в соответствии с поправками к закону «О государственной службе РФ», госслужащие не должны допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации и авторитету государственного органа. В список запрещенных постов входят сообщения с критикой государства, о неудовлетворенности своей работой, о нежелании утром или с началом рабочей недели приступать к исполнению должностных обязанностей.

Также под запрет попадают сообщения с нецензурной лексикой, посты об оказании услуг, приносящих доход (занятия кулинарией, косметологические услуги), фотографии госслужащего в непристойном виде или при распитии алкогольных напитков. Кроме того, госслужащим нельзя ставить лайки аналогичным постам других интернет-пользователей.

Впрочем, врачи «скорой помощи» госслужащими не являются, и данный закон к ним неприменим. Что касается полиции, то данный документ применим к ним лишь частично. Согласно закону «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации», контракт о прохождении службы в полиции подлежит расторжению, а сотрудник органов внутренних дел — увольнению со службы «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

Согласно этому же документу, при осуществлении служебной деятельности, а также во внеслужебное время сотрудник органов внутренних дел должен заботиться о сохранении своих чести и достоинства, не допускать принятия решений из соображений личной заинтересованности, не совершать при выполнении служебных обязанностей поступки, вызывающие сомнение в объективности, справедливости и беспристрастности сотрудника, наносящие ущерб его репутации, авторитету федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, а также государственной власти. При этом конкурентного определения «поступка, порочащего честь и достоинство» полицейского, законом и иными нормативными актами не предусмотрено. Как правило, полицейские начальники увольняют своих подчиненных за драку, езду в нетрезвом виде или иные проступки, совершенные в состоянии алкогольного опьянения. В любом случае полицейский, который был уволен с подобной мотивировкой, вправе обратиться в суд с требованием о восстановлении на службе и признанием незаконным приказа об увольнении. Иногда подобные иски даже завершаются успешным восстановлением на работе.