Коньки, карлики и балы: зимние забавы царей

Стрелок и белка

Этот вид отдыха традиционен для многих представителей российского престола. Первые упоминания о добыче зверя с участием верховных правителей российских государств можно найти в письменных источниках еще со времен князя Игоря Рюриковича.

Однако настоящим любителем этого вида забавы историки считают первого русского царя — великого князя Ивана IV, более известного как Грозный.

При нем активно развивалось разведение соколов для их применения при ловле зверя. Более того, специальные царские ловчие в тот период уже научились использовать собак во взаимодействии с хищными птицами. Именно с тех пор получил известность московский район «Сокольники», который использовали в качестве заповедной рощи для царских охот.

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Зимой Иван IV охотился на зайцев, кабанов и лосей, а также на тетеревов, которых в это время года легче добыть. Кроме соколов, Грозный впервые в истории охотничьего дела применил огнестрельное оружие, тогда как все его предшественники, в том числе и отец, Василий III, применяли лук и стрелы.

Любили зимнюю охоту и первые Романовы — цари Михаил и его сын Алексей. Первый из них в зимнюю пору охотился на медведей, добыча этого зверя была его любимым занятием. В различных письменных документах его эпохи отдельно упоминаются зимние поездки монарха под Кострому для охоты на медведей.

А вот Петр I особого интереса к охоте не проявлял, предпочитая иные развлечения. Вернулась данная забава уже при императрице Анне Иоанновне, которая ввела специальную должность обер-егермейстера, который занимался организацией царских охот. Ему подчинялись царские руженосец, стременной, ловчий и заведующий хозяйственной частью. А при Екатерине II опять расцвет переживает соколиная охота, до наших дней дошло немало свидетельств ее участия в ловле тетеревов таким способом.

Для участия в охоте Екатерина Великая посещала Москву, охотилась на территории, которая позднее получила известность как Лосиный остров, а также Измайловский зверинец и Тюфелеву Рощу, где в XX веке возведут завод имени Лихачева.

Следующие за Екатериной правители — Павел I, Александр I и Николай I — также не испытывали особенного желания охотиться, последний даже снял с императорского денежного довольствия так называемых сокольих помытчиков — людей, ответственных за разведение этих птиц при дворе.

Впрочем, с императора Александра II охота переживает ренессанс и августейшие особы все чаще на нее выезжают. Господствующей становится ружейная охота. В начале XIX столетия императорская охота из Петербурга была переведена в Петергоф, в 1858 году — из Петергофа в Гатчину.

Бегущий на лезвии

Коньки были известны среди русских людей достаточно давно — еще до петровской эпохи. Однако именно царь, прорубивший окно в Европу, ввел моду на этот вид спорта и развлечения. Как пишут историки, подсмотрел император эту забаву в Голландии, когда работал и учился там корабельному делу под фамилией мастера-плотника Михайлова.

Голландский публицист Яан Номен в своих записках от 1698 года о пребывании Петра I в этом государстве вспоминал: «Московитяне, пользуясь зимним временем, усердно учились кататься на коньках, причем они неоднократно падали и сильно ушибались. А так как они по неосторожности катались по тонкому льду, то некоторые часто проваливались по шею в воду.

Но они отлично переносили холод и потому не торопились надевать сухое платье, продолжая некоторое время кататься в мокром, затем уж переодевались и снова отправлялись на лед.

Этим они занимались так ревностно, что некоторые из них вскоре стали отлично бегать на коньках».

Сам будущий император подошел к катанию творчески. Он первым придумал, как можно прикреплять коньки к сапогам, а потом отсоединять обратно, чтобы не пользоваться специальной обувью. По наиболее распространенной версии, это произошло после того, как какой-то голландский вор украл царские коньки у зазевавшегося Петра I. Как бы то ни было,

изобретение российского монарха даже зафиксировано в конькобежной энциклопедии, которая вышла в Нидерландах в 1848 году.

Вернувшись в Россию, царь активно внедрял свое хобби среди местной знати: по его распоряжению коньки организуют в Кронштадте и Петербурге, более того, в ту же эпоху проводятся первые российские соревнования по конькобежному спорту, в которых принимали участие исключительно знатные дворяне.

Со смертью Петра I эта зимняя забава надолго уходит из жизни российских монархов и приближенных к ним, вернувшись только при Александре II. У царя-освободителя подрастали сыновья, и в качестве развлечения для них был устроен каток с горками в Таврическом саду. Он быстро приобрел популярность у петербургской «золотой молодежи».

Этот каток стал площадкой для неформального знакомства и общения молодых великих князей с ровесниками, здесь флиртовали и решали деловые вопросы. Доподлинно известно, что покататься туда приходили великий князь Константин Николаевич, княжна Мария Александровна и другие родственники монарха.

Поскольку Таврический дворец и сад входили в число дворцовых зданий, то они соответствующим образом охранялись, и публику на каток пускали только по специальным билетам. Билеты выдавались на один сезон канцелярией Министерства императорского двора.

Однако после серии терактов и покушений на Александра II и высших чиновников Российской Империи катания в Таврическом саду было решено прекратить. Но расставаться навсегда с любимой забавой родственники императора не захотели. И после расширения сада Аничкова дворца каток стали заливать там. Устраивали развлечения и на льду озер Гатчинского парка.

Именно там учился кататься будущий император Николай II, причем он выходил на лед вплоть до своей коронации в 1894 году. Впрочем, и после восшествия на престол самому Николаю, а также его супруге Александре Федоровне, их дочерям и сыну Алексею нравилось бывать на свежем воздухе в зимнее время. До наших дней дошло немало фотографий семьи российского правителя во время катания на санях, катания с горок, а также строительства огромной ледяной крепости в три этажа в Царском селе.

Сезон балов

Этот вид времяпрепровождения традиционно ассоциируется с аристократией, знатью и монаршими родами. Моду на это действо также привил российской элите Петр I. В 1718 году он издал указ, повелевавший праздновать все важные события в виде организации ассамблей, то есть собраний — балов с обязательной танцевальной частью, в которых должны были участвовать «высшие чины до обер офицеров и дворян, также знатные купцы и начальные мастеровые люди, знатные приказные...их жены и дочери».

Первое время это принудительное мероприятие пришлось не по вкусу детям знатных дворян России, молодым людям и девушкам было трудно вести себя раскованно и танцевать сложные танцы в непривычных им европейских одеждах.

От души веселился разве что сам Петр, который в совершенстве знал несколько танцев того времени. Но постепенно балы вошли в моду и перестали требовать принудительных мер для доставки туда участников. Еще при Петре I при дворе появилась должность профессионального учителя танцев — танцмейстера, а неумение танцевать считалось признаком дурного воспитания. Дети начинали участвовать в балах с 13-16 лет, для них устраивались специальные детские танцевальные вечера.

После смерти строителя Петербурга был учрежден порядок открытия сезона балов. Он начинался с Рождества Христова и продолжался до Масленицы, а затем возобновлялся уже после Великого поста. Со времен императрицы Анны Иоанновны балы стали регулярно давать на Новый год, Рождество и Пасху. Их также давали по случаю дня рождения монарха, годовщины восшествия на престол и коронации. Именно тогда вошли в моду письменные приглашения на балы, а также игры в карты во время самого торжества.

Императрица Елизавета Петровна ввела на балах традицию устраивать маскарад. Однако самыми пышными балами прославилась Екатерина II, в царствование которой казна существенно пополнилась. И значительную ее часть спускали на подобные увеселительные мероприятия.

К началу XX века балы стали устраивать все реже, они уступили место танцевальным вечерам с менее строгим регламентом и порядками. Однако на заре столетия, погубившего в России монархию, произошел уникальный в своем роде бал 1903 года, который провели в Зимнем дворце в феврале.

Его было решено провести в костюмах эпохи царя Алексея Михайловича, а в перерывах между танцами фрагменты из оперы «Борис Годунов» исполнял великий Федор Шаляпин. Приглашение было разослано на 416 персон, однако из-за отсутствия денег, а также из-за строгих требований к костюмам более 100 приглашенных сразу отказались прибыть.

Остальные же стали усердно готовиться к торжеству. Наряд, созданный для императрицы Александры Федоровны, украсил великолепный изумруд величиной с ладонь (250 карат), окаймленный 54 круглыми бриллиантами из богатейшей коллекции российской короны.

Этот бал стал памятником нематериальной культуры начала XX века, по заказу Николая II был создан специальный фотоальбом, где были запечатлены участники маскарада. До наших дней оттуда до нас дошло множество фотографий.

Красная свадьба во льдах

Порой во время зимних забав российские государи проявляли свой суровый и жестокий нрав. Например, широкую огласку получила «ледяная свадьба», устроенная Анной Иоанновной для своих шутов — карлицы Авдотьи Ивановны и князя Михаила Голицына. Последний, несмотря на знатное происхождение, был произведен в шуты императрицы из-за того, что переменил православную веру на католическую. Во дворце у него было свое лукошко, где мужчина «высиживал» яйца. На пирах в обязанности князя входило наливать всем квас, за что его и прозвали Квасник.

Зима в тот год была очень суровая, температура не поднималась выше минус 30 градусов. Анна Иоанновна приказала выстроить для свадьбы Ледяной дом на Неве. Для строительства Ледяного дома были привлечены лучшие инженеры того времени.

В длину здание достигало 16 метров, в ширину — 5 метров, а в высоту — 6 метров. Фасад был украшен ледяными скульптурами. В самом доме имелись гостиная, буфет, спальня и туалет.

Свадебный кортеж представлял собой сильное зрелище. Молодоженов заперли в клетку, которую поставили на слона. За ними тянулись остальные участники процессии на верблюдах, оленях, собаках. После венчания последовал пир, а вечером Квасника и Авдотью отправили в их дворец на ледяное брачное ложе.

У выхода приставили стражников, чтобы молодые не смогли выбраться. Новоиспеченные супруги должны были замерзнуть при минус сорока градусах, но они сумели выжить. По легенде, карлица подкупила стражников и пронесла заранее теплые вещи, но все равно наутро они были почти замерзшими.

Через полгода их мучительница — императрица Анна Иоанновна — умерла. А карлица Авдотья родила Кваснику двоих детей. Но через два года после свадьбы женщина скончалась, сказались последствия переохлаждения. А Голицыну отменили унизительную должность и вернули часть земель и имущества. После смерти карлицы он женился еще раз, полностью восстановившись от пережитых унижений.