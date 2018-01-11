Морозы устроят крещенский поход

В пятницу из-за влияния антициклона погода в столице улучшится, сообщили «Газете.Ru» в центре «Фобос». На фоне интенсивного роста атмосферного давления (рекордные 766 мм рт. ст.) вероятность осадков минимизируется, однако в то же время станут усиливаться морозы.

Реклама

12 января в Москве будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью составит -10…-5°С (это самые низкие показатели с начала зимы), а днем поднимется до -8…-3°С. Ветер северо-восточный, 1-6 м/с. Сделать необычным традиционный пятничный сбор с друзьями можно, обратившись к традициям святочных гаданий — тем более, сейчас самый разгар этого периода.

В субботу температура будет вполне соответствовать климатической норме — Москва останется в центре антициклона. Осадков по прежнему не ожидается – в столице сохранится переменная облачность. 13 января температура воздуха ночью -12…-7°С, днем -9…-4°С. Ветер переменный, 1-6 м/с. Атмосферное давление еще подрастет и составит 767 мм рт. ст.



В преддверии Старого нового года в столичных парках пройдут одни из завершающих мероприятий фестиваля «Путешествие в Рождество». Так, в парках «Кузьминки», «Красная Пресня», а также в Лианозовском, Измайловском и Бабушкинском парках 13 января состоятся праздничные концерты, шоу и спектакли. Кроме того, на ВДНХ с 11:00 до 16:00 можно будет бесплатно прокатиться на огромной тюбинговой горке. Сделайте рывок и насладитесь новогодней сказкой в последний раз за этот сезон.





На следующий день морозы немного отступят. В воскресную ночь осадки не ожидаются, а вот днем местами может пройти небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -11…-6°С, а днем увеличится до -8…-3°С. Ветер западный, северо-западный, 1-6 м/с, атмосферный фон — 763 мм рт. ст.



14 января также советуем выйти из дома и отправиться на улицы города любоваться новогодними елками, которые уже в понедельник будут демонтированы. Кроме того, можете заглянуть в парк «Сокольники», где с 14:00 до 16:30 будут отмечать Старый Новый год развлекательной программой с конкурсами и призами. На Кузнецком Мосту с 12:00 до 18:45 всех желающих научат украшать дом к праздникам (пригодится к следующему Новому году), а детям дадут возможность самостоятельно смастерить подсвечники, вазочки и украшения из текстиля.





В начале недели характер погоды практически не изменится, столичный регион все еще будет находиться в зоне влияния антициклона, но морозы начнут понемногу ослабевать. 15 и 16 января будет облачно, местами возможен слабый снег. Температура воздуха ночью -9…-4°С, днем -7…-2°С. Ветер в понедельник северо-западный, во вторник восточный, 1-6 м/с. Атмосферное давление в понедельник составит 765 мм рт. ст., а ко вторнику понизится до 760 мм рт. ст., что, конечно, все еще существенно превышает нормальные показатели.





К среде антициклон начнет постепенно покидать столичный регион. 17 января в городе будет облачно с прояснениями, слабый снег пройдет лишь местами под Москвой. Температура воздуха ночью -8…-3°С, днем -7…-2°С. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, атмосферный фон наконец-то перейдет психологическую отметку «очень высокого» и остановится просто на высоком уровне: 756 мм рт. ст. Пока мороз не ломит костей, сходите на Поклонную гору и собственными глазами взгляните на 80-метровый светодиодный тоннель, украшенный цветными снежинками, ветками хвои и огромными елочными шарами. Также пройдите мимо светящихся фигур танцующих пар, которые будут переливаться, создавая ощущение нежного вальса.





18 января температура в Москве понизится — ночью она составит -11…-6°С, а днем -9…-4°С. При этом вероятность осадков ожидается минимальной. Ночью и утром небольшая облачность, днем облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, атмосферное давление — 752 мм рт. ст.

Крещенские морозы все явственнее дают о себе знать, а это значит, что появляется все больше поводов лишний раз не выходить из дома, если вы, конечно, не считаете своим гимном «клыкастую» песню The Beatles и не занимаетесь закаливанием с прошлой весны.





В пятницу кардинальных изменений в синоптической ситуации и метеорологических параметрах не произойдет. 19 января в столице облачно с неустойчивыми прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха в течение суток составит -11…-6°С. Ветер юго-восточный, восточный, 2-7 м/с. Атмосферный фон аналогичен предыдущему дню: 752 мм рт. ст. Суровых морозов, как мы видим, на Крещение не ожидается, но для всех отмечающих этот праздник это, конечно, не повод не ходить на службу или к иорданям. «Газета.Ru» готовит обстоятельный путеводитель на этот день.