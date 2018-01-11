В реанимацию попадет вся семья

Депутат Госдумы Николай Герасименко внес на рассмотрение парламента законопроект, который разрешит родственникам и законным представителям посещать пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии. На сегодняшний день законодательство разрешает людям посещать больных родственников, однако решение об этом принимает руководство медучреждения. В действующих правовых документах нет прямых отсылок на то, что больницы обязаны обеспечивать возможность посещения пациентов в реанимации в любой ситуации, даже если врач не давал такого разрешения.

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В мае 2016 года Министерство здравоохранения опубликовало письмо с рекомендациями и условиями, при которых родственники могут попасть в палату к больному. Согласно этим правилам,

при посещении отделений реанимации и интенсивной терапии родственники не должны иметь признаков острых инфекционных заболеваний (повышенной температуры, проявлений респираторной инфекции, диареи). Кроме того, перед посещением медперсонал должен провести с родственниками краткую беседу и психологически подготовить к тому, что они увидят в отделении.

Также перед посещением палаты близкий человек пациента должен снять верхнюю одежду, надеть бахилы, халат, маску, шапочку и тщательно вымыть руки.

Однако этот документ все равно передает окончательное решение о допуске родственника в полномочия руководства медучреждения. Герасименко отмечает, что сегодня доступ к пациентам в большинстве случаев является жестом доброй воли главного врача. Это, по его мнению, вызывает негативную реакцию в обществе и снижает эффективность лечения. В пояснительной записке к законопроекту парламентарий сослался на опыт многих зарубежных стран, где родственники и представители пациента могут свободно находиться с ним в реанимации.

Депутат Госдумы также отметил, что, по данным Минздрава России, доступ родственников к пациентам, находящимся в отделениях реанимации и интенсивной терапии, организован далеко не во всех медицинских организациях. «Так, например, в Приморском крае доступ пациентов обеспечен лишь в 10 из 27 детских отделений реанимации и интенсивной терапии», — утверждает Герасименко. А ведь доступ родителей к маленьким пациентам в реанимацию как раз является одним из приоритетов в отечественных клиниках.

Напомним, в феврале 2014 года россияне стали жаловаться, что в большинстве медучреждений родителей не всегда пускают в реанимацию к детям, объясняя это тем, что они могут нанести вред ребенку. Фонд «Вера» отправил письмо президенту, в котором рассказал о трагедии тех мам, которые вынуждены ждать у дверей реанимации, пока их хотя бы на пять минут пустят к своему ребенку. Позднее в Минздраве сообщили, что российское законодательство не запрещает родителям находиться рядом с ребенком в палате интенсивной терапии. Ведомство потребовало от больниц принять необходимые меры по организации посещений родственниками детей, находящихся в отделениях анестезиологии-реанимации.

Медицинское сообщество разделилось во мнении, стоит ли пускать родных пациента к нему в реанимацию.

Часть врачей полагает, что каждый пациент реанимации хотел бы иметь возможность видеть своих близких, а родственников страшит не столько то, что именно произошло с их близким, сколько неизвестность.

Попав за двери реанимационной палаты, они убедятся, что медики делают все необходимое. Другие медработники говорят, что не все родственники могут воспринять состояние близкого адекватно и запрет на посещение палаты реанимации тем самым уберегает их от шока.

Директор Института здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович уверена, что обязать пускать родственников в реанимацию, несмотря ни на что, невозможно. «Я считаю, что обязательством это никак не может быть, потому что только врачи могут определить реально, насколько безопасным будет посещение родными реанимационного отделения», — заявила она «Газете.Ru».

Попович добавила, что в России более жесткие требования к санитарно-эпидемическому режиму в больницах, нежели во многих других странах. «Если за рубежом используются очень мощные антибиотики, то мы все-таки предпочитаем соблюдать стерильность. Поэтому возможность посещения реабилитационного отделения определяется только исходя из сложившихся условий санитарно-эпидемического обеспечения в больнице и состояния больного», — отметила эксперт.

Лариса Попович подчеркнула, что такого рода вещи очень сильно зависят от национальных особенностей организации системы здравоохранения. «Скажем,

отсутствие в России системы обеззараживания при входе в больницу существенно ограничивает возможность допуска родственников в больницу в принципе. В Израиле, например, даже в операционную можно заходить с улицы в обычной одежде.

Я сама наблюдала, как во время проведения нейрохирургической операции стоял человек в куртке и говорил по телефону. Но у них очень серьезная система антибиотикотерапии. Зачем нам это с вами нужно? У каждого свои технологии борьбы с постоперационными осложнениями», — заявила она.

На вопрос «Газеты.Ru», достаточно ли в российских больницах развита инфраструктура, чтобы родственники долго находились в реанимационной палате, Попович ответила, что никто не собирается устраивать в реанимационном отделении гостиничные палаты. «Речь идет о краткосрочном посещении и о психологической поддержке, для которой не требуется находиться в палате постоянно. В США родственников тоже выгоняют в случае возникновения определенных ситуаций — они далеко не долгий период находятся в палатах», — отметила директор института здравоохранения НИУ ВШЭ.

Адвокат «Общества защиты прав пациентов» Анна Орешкова согласилась с аргументацией автора законопроекта. «Родственников необходимо пускать в реанимацию, потому что это идет на пользу всем. Однако в таком специализированном отделении нет условий для организации потока родственников: там серьезная аппаратура и пациенты в критических состояниях. Под этот закон нужно прорабатывать определенные условия», — рассказала «Газете.Ru» юрист.