«Иран сейчас как СССР в начале 80-х»

Власти Ирана решили вывести изучение английского языка из программы начальной школы. Об этом сказано в соответствующем заявлении главы Верховного совета по образованию. «Изучение английского языка в государственных и негосударственных начальных школах в рамках официальной программы отныне противоречит законодательству и нормативным актам», — заявил глава совета Мехди Навид-Адхам в эфире иранского телевидения. Чиновник добавил, что изучение английского в качестве дополнительного предмета в начальных образовательных учреждениях теперь также будет расцениваться как нарушение образовательной программы.

Реклама

По словам Навида-Адхама, данный шаг сделан исходя из «осознания того, что

в начальной школе закладывается основа изучения иранской культуры», а потому время, которое ранее тратилось на изучение английского, решено посвятить урокам фарси, исламской культуры и истории Ирана.

При этом запрет не коснется уроков английского, которые предусмотрены в средних школах, а также частных курсов для детей и подростков.



С конца прошлого года Иран захлестнула волна протестов против действующего в стране режима аятоллы Али Хаменеи — Высшего руководителя Исламской республики. Власти государства стараются максимально ограничить освещение происходящего в СМИ, в том числе в иностранных. Однако идея ограничить изучение языка Шекспира и Диккенса возникла в Исламской республике раньше. Так, еще в 2016 году Хаменеи выразил резкое недовольство растущей популярностью курсов английского в иранских детских садах. «Моя позиция вовсе не означает, что [я] вообще против изучения иностранных языков, однако рост популярности этих курсов является популяризацией иностранной культуры в нашей стране среди детей, а также молодых людей»,— сказал тогда он. Хаменеи подчеркнул, что в наши дни «колониалисты вместо того, чтобы заселять территории чужих стран, избрали более надежный и дешевый способ колонизации — внедрение образа мысли и культуры в головы представителей молодого поколения других государств».

В начальную школу в Иране детей отдают с шести лет, обучение там длится пять лет, после чего учащиеся переходят в среднюю школу. Государственным языком в Исламской республике является фарси. При этом несмотря на то, что Иран окружают, в основном, страны, населяемые тюркоязычными и арабоязычными народами, английский уже долгие годы остается самым популярным иностранным языком в Исламской республике. В частности, сейчас в Иране на английском ведут вещание несколько СМИ, в том числе государственное новостное агентство IRNA, а также контролируемый государством телеканал PressTV.

До начала 2010-х годов английский изучали в большинстве школ с шестого класса в качестве обязательного предмета, на него выделяли четыре урока в неделю, однако позже его стали преподавать с первого класса начальной школы. В 2012 году в государстве прошла реформа образования, одной из целей которой ставилось максимально возможное расширение преподавания иностранных языков в Исламской республике. Все тот же глава Верховного совета по образованию Мехди Навид-Адхам тогда заявил, что всем школьникам, начиная с шестого класса, предстоит выбирать в школах второй иностранный язык, кроме английского.

Образовательная программа тогда предусматривала возможность изучения испанского, французского, итальянского, немецкого или русского языка. До этого русский язык изучали только иранские студенты в вузах.

Обозреватель Иранской службы «Би-би-си» Рана Рахимпур отмечает, что решение ограничить изучение английского лежит в общем русле изоляционистского видения мира, которое характерно для нынешнего главы страны Хаменеи и его сторонников. «Он неоднократно подчеркивал, что изучение английского детьми с ранних лет может привести к проникновению в общество западных культурных ценностей. При этом с таким подходом не согласен президент страны Хасан Рухани, который полагает, что знание английского создает конкурентные преимущества для молодых людей на рынке труда. Однако у президента слишком мало полномочий для того, чтобы повлиять на аятоллу», — сказала она.

Впрочем, эксперты считают, что запрет преподавания английского в начальных школах никак не повлияет на желание людей его изучать. «Запретить английский невозможно в принципе. Это демонстрационный шаг, который отменят рано или поздно, так как без английского нельзя войти в мировое культурное, экономическое и политическое пространство. Можно также обратить внимание на Украину, где русский язык агрессивно выдавливают отовсюду, откуда можно, но почему-то его знает большая часть населения этой страны», — сказал «Газете.Ru» руководитель Центра восточных исследований Дипломатической академии МИД РФ Андрей Володин.

Аналогичного мнения придерживается и востоковед, доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко. «Сейчас в Иране сложилась примерно такая же ситуация, как в СССР к началу 1980-х годов. Есть пожилые консервативные аятоллы, среди которых Высший руководитель Хаменеи, которые боятся и не любят ничего связанного не только с Западом, но и вообще с новыми тенденциями современной жизни. И для них главное — не видеть всего этого. То же самое и у нас было в поздний период существования Советского союза: высшие партийные лидеры считали, что если диссиденты не устраивают демонстрацию на Красной площади, то в стране все хорошо», — сказал он.

По словам Демиденко, при этом в Иране обычные люди давно уже нарушают установленные запреты. «Там все прекрасно выходят в интернет, несмотря на действующие ограничения, приобретают современные телефоны и планшеты, употребляют наркотики, занимаются различными сексуальными практиками.

И когда вымрет нынешнее пожилое поколение аятолл, то все официальные запреты, в том числе и на изучение английского в начальных классах, будут сняты»,

— пояснил эксперт.

Специалисты также считают, что запрет на английский язык в иранских школах не приведет к тому, что дети будут больше учить русский язык. «Персы — люди прагматичные. Русский ввели в школы, потому что в последние годы Москва стала геостратегическим партнером Ирана. Французский и итальянский учат, потому что Италия и Франция — два крупнейших экономических партнера Тегерана, а немецкий учат, так как ФРГ — это первая экономика Европы. Но основным международным языком остается английский, нравится это кому-то или нет. И персы будут учить в первую очередь его», — резюмировал Володин.