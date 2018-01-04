«Путешествие украинцев в Россию — билет в один конец»

Департамент консульской службы МИД Украины назвал поездки украинцев в Россию «билетом в один конец». Об этом говорится в сообщении департамента в твиттере.

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«Путешествие украинцев в Россию — нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Так стоит ли рисковать собственной свободой и причинять муки родным?» — отметили в департаменте украинского МИДа. Сообщение также подкреплено ссылкой на материал, опубликованный на сайте СБУ, в котором утверждается, что российские спецслужбы «ведут охоту» на украинских граждан на территории России.

«Российские спецслужбы пытаются втягивать украинских граждан в противоправную деятельность, искусственно создавая компрометирующие ситуации, а также используют родственные связи, чтобы выманить наших соотечественников, прежде всего участников АТО, на свою территорию для организации таких провокаций», — заявил глава СБУ Василий Грицак. В связи с этим Служба безопасности Украины призывает граждан страны «воздержаться от поездок по России».

При этом это далеко не первый случай, когда власти Украины пытаются оградить граждан страны от поездок в Россию.

Еще в августе 2017 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян дал интервью интернет-изданию «Обозреватель», в котором заявил, что гражданам Украины нечего делать в России. По его мнению, украинцам в целях туризма стоит посещать Европу.

«Мы остановили железнодорожное пассажирское и грузовое сообщение с Крымом и оккупированным Донбассом. Я считаю, что нечего туда ездить. Нечего ездить в Россию на самом деле. Кроме (как) проведать семью, у кого она там есть. Если мы идем в Европу — мы должны идти в Европу», — сказал тогда Омелян. Он также заявил, что информация в российских СМИ о том, что украинцы часто приезжают в Крым, не соответствует действительности.

Всего через пару недель на Украине разгорелся настоящий скандал с участием официальных ведомств и народных депутатов — украинская общественность была возмущена образовательной поездкой школьников из Украины в Россию.

Власти Украины в стремлении прекратить поездки украинцев в Россию регулярно заявляют о готовности полностью прекратить транспортное сообщение с РФ.

В ноябре с соответствующим призывом выступил представитель президента Украины Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин в статье для портала ZN.ua. «Прежде всего мы должны двигаться к прекращению организованного пассажирского транспортного сообщения с Россией. К сожалению, продолжительное время после начала конфликта общество было толерантным к массовой трудовой и социальной миграции украинцев в Россию. И остается толерантным до сих пор», — отмечает он.

По его мнению, единственным фактором, «который удерживает власть от этого вынужденного, болезненного, но необходимого шага», является ожидаемое широкое общественное негодование.

Бабин отмечает, что полное прекращение пассажирских перевозок и введение выезда граждан Украины в Россию по биометрическим паспортам, а не только въезда граждан России на Украину — «неприятная, но полностью востребованная и необходимая мера».

Чаще всего украинские политики говорят именно о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. В 2018 году, возможно, по этому вопросу будет принято окончательное решение.

С таким заявлением в декабре выступил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Министр тогда отметил, что вопрос уже прорабатывается руководством «Украинских железных дорог».

Чиновник отметил, что в вопросе о прекращении железнодорожного сообщения с РФ есть две составляющие: грузовая и пассажирская. «Из пассажирского у нас есть единственный российский поезд, курсирующий по направлению «Кишинев-Москва», и несколько украинских, следующих на Москву», — добавил Омелян. Он уточнил, что окончательное решение будет принято уже в 2018 году.

Подобные заявления также делались в мае — тогда Киев грозился прекратить перевозки с 1 июля. Украину не устраивали пассажирские перевозки из Донецка в РФ, которые, по мнению украинских властей, нарушают суверенитет и территориальную целостность страны. Однако представители «Украинских железных дорог» не подтвердили эту информацию, отметив, что власти пока не принимали никаких решений об ограничении перевозок.