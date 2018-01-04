Пожар на обувной фабрике: погибли 10 человек

Пожарные ликвидировали открытое горение в цеху площадью около 2 тыс. кв.м. по производству обуви в Искитимском районе Новосибирской области. В тушении огня было задействовано 98 человек личного состава из пожарно-спасательных подразделений и 24 единицы техники Искитимского и Бердского пожарно-спасательных гарнизонов.

Реклама

Специалистам удалось предотвратить распространение огня на расположенные рядом строения. В настоящее время пожарные проводят разбор конструкций, проливку помещений, а также поиск погибших и пострадавших.

К месту ЧС прибыл временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов доложил о ходе ликвидации пожара и его последствиях.

В настоящее время на месте ЧП работает искитимский межрайонный прокурор Роман Гулиев, а также следственно-оперативная группа, сообщает ФАН. Дознаватели устанавливают причину трагедии. Кроме того, надзорное ведомство проверит соблюдение правил противопожарной безопасности.

«Наряду с огнеборцами, на месте пожара работает лаборатория Роспотребнадзора. Ввиду сильного задымления проведены замеры предельно допустимой концентрации токсичных веществ в воздухе. Превышение не зафиксировано. Специалисты отмечают, что угроза отравления для жителей поселка отсутствует.

Однако сильная задымленность и большая горючая загрузка производственного здания существенно осложняет работу пожарных», — отметили в областном Управлении МЧС.

Проведение спасательных работ осложняют погодные условия. Температура воздуха сегодня в Чернореченском — минус 35 градусов мороза. На месте также работают испытательная пожарная лаборатория, психологи МЧС России.

Возгорание произошло 4 января около 9 утра по местному времени (05.00 мск).

«Там и склад, и фабрика в одном месте. Началось, как говорили, с бытового помещения, где хранился клей и всякие горючие материалы. Потом что-то взорвалось, и взрывом раскидало всю эту горящую суспензию по цеху. Говорят, что уже погибшие есть. Пожарные говорили между собой <…>, слышал краем уха. И кого-то выносили уже оттуда», — приводит портал «НГС.Новости» слова проживающего рядом очевидца ЧП.

Среди причин появления огня называется замыкание электропроводки. Также рассматривается версия о неосторожном обращении с огнем. В данный момент сообщается о десяти погибших.

«По предварительным данным, все они работники склада. По оперативной информации, это граждане Китая, Таджикистана», — сообщает RT со ссылкой на источник в экстренных службах.

Вместе с тем, источник РИА «Новости» рассказал, что среди погибших — семь граждан Китая, два гражданина Киргизии и один гражданин России.

Посольство Киргизии проверяет информацию о двух гражданах страны, по предварительной информации, погибших при пожаре, сообщила пресс-секретарь посольства Гульбарчын Байымбетова.

«Есть (информация), но мы еще официально ничего не дали. С утра наш юрист работает. Сначала говорили, что они уроженцы только, сейчас и паспорта (Киргизии) выходят… Пока только проверяется… Наши дозваниваются», — сказала она.

Следственное управление СК по Новосибирской области возбудило по факту пожара уголовное дело, сообщил представитель управления Михаил Третьяков.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при производстве работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — сказал он.

Третьяков также указал, что данные по количеству погибших появятся после осмотра следователями места происшествия, где пока по-прежнему работают пожарные. Один из местных жителей рассказал, что на фабрике шили дешевые кроссовки и сапоги. А задействованы в производстве были китайцы.

«Они и жили здесь — в здании через дорогу. Я однажды мыл на автомойке машину и насчитал где-то 50 китайцев, которые шли на обед. Мойка находится в этом же здании, которое загорелось. И тут же еще есть кафе «Харбин». Но мойка и кафе не пострадали вроде. Их пожарные успели отсечь от огня», — пояснил очевидец.