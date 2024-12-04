Повышение пенсий в 2025 году: когда пройдет индексация для работающих и неработающих пенсионеров Индексация выплат пенсионерам в 2025 году: когда и на сколько они вырастут

Пенсии в России индексируются каждый год, чтобы покрыть инфляцию и поддержать уровень жизни тех, кто вышел на заслуженный отдых. В 2025 году произойдет существенное изменение в этой сфере — впервые за много лет повышение коснется работающих пенсионеров. Кому еще проиндексируют пенсию, когда это произойдет и на какой размер надбавки стоит рассчитывать, разобралась «Газета.Ru»

Какие виды пенсий существуют в России

Ежегодное повышение пенсий в России происходит не одновременно для все получателей таких выплат. Время и размер индексации зависят от вида, их существует несколько:

Страховая пенсия. Это основной вид пенсии, который выплачивается государством. Она устанавливается в фиксированном размере по достижении пенсионного возраста. Размер зависит от стажа работы и размера зарплаты.

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению. Этот вид пенсии назначают по старости, инвалидности, при потере кормильца и за выслугу лет. Она также доступна гражданам особых категорий:



федеральные государственные гражданские служащие;



военнослужащие;



космонавты;



работники летно-испытательного состава;



пострадавшие из-за радиационных или техногенных катастроф;



участники Великой Отечественной войны;



награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или знаком «Житель осажденного Севастополя».

Социальная пенсия. Это пенсия, которую выплачивает государство, если у гражданина нет права на страховую пенсию по старости, инвалидности или при потере кормильца. Например, социальную пенсию получают дети-инвалиды, нетрудоспособные или люди, которые никогда не работали.

Накопительная пенсия. Это дополнительная выплата накоплений, сформированных за счет страховых взносов.

Добровольное пенсионное обеспечение. Это выплаты в рамках договора с негосударственным пенсионным фондом.

close Макс Ветров/РИА Новости

Как вырастут пенсии неработающих пенсионеров в 2025 году

1 января 2025 года на 7,3% вырастут страховые пенсии по старости. Изначально их индексация в 2025 году планировалась в два этапа. Первая ожидалась 1 февраля, а вторая — с 1 апреля. Однако после подписания президентом РФ закона о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025-2027 годы, стало известно, что страховая пенсия и фиксированная выплата будут проиндексированы единовременно с 1 января.

При этом в конце ноября 2024 года глава Социального фонда Сергей Чирков допустил, что страховые пенсии могут быть проиндексированы дополнительно после январского повышения. Это произойдет, если итоговая инфляция за 2024 год окажется выше 7,3%, то есть если уже заложенное в бюджете повышение не покроет рост цен.

А вот в 2026 году запланирована индексация страховой пенсии по старости в два этапа: с 1 февраля на 4,5%, с 1 апреля — на 5,5%. В 2027 году страховые пенсии вырастут на 4% и 4,1% соответственно.

1 апреля 2025 года будет увеличена социальная пенсия. Ее проиндексируют на 14,75%, в итоге сумма ежемесячных выплаты составит 15 456 рублей. Это положение зафиксировано в законе о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025-2027 годы.

Социальная пенсия продолжит расти и в будущем, повышения уже заложены в бюджет следующих лет. Так, в 2026 году она поднимется еще на 4,5%, а в 2027 году — 4%.

Кстати Вне графика производится увеличение страховой пенсии гражданам в месяц достижения 80 лет. Прибавка назначается автоматически с даты рождения, а выплачивается со следующего месяца. Никаких заявлений в СФР пенсионеру подавать не нужно.

Как изменятся пенсии работающих пенсионеров в 2025 году

1 января 2025 года будут проиндексированы пенсии работающим пенсионерам. Это произойдет впервые с 2016 года. На протяжении восьми лет выплаты работающим пенсионерам не повышались, а все пропущенные индексации применялись только после увольнения.

Размер индексации составит 7,3%, как и для неработающих получателей страховой пенсий. Но рассчитываться итоговая сумма будет по более сложной формуле.

«Особенность утвержденного механизма повышения заключается в том, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к ее более высокому размеру, который включает пропущенные индексации. Такой вариант позволяет обеспечить более высокую прибавку к выплатам», — пояснили в Социальном фонде.

При этом индексация за период с 2016 по 2024 годы будет включена в пенсию работающих пенсионеров после завершения ими трудовой деятельности.

Как изменятся военные пенсии в 2025 году

1 октября 2025 года будут проиндексированы военные пенсии. За них отвечают профильные ведомства, а не Социальный фонд. Поэтому и принцип формирования выплат для военных и приравненных к ним категорий не такой, как для обычных пенсионеров. Размер их пенсий привязан к размеру денежного довольствия военнослужащего.

Размер запланированной на 2025 год индексации военных пенсий составляет 4,5%.

Военные пенсии, помимо непосредственно военных, положены бывшим служащим:

органов внутренних дел;



прокуратуры и Следственного комитета;



Государственной противопожарной службы;



учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;



Росгвардии;



органов принудительного исполнения.

close Алексей Мальгавко/РИА Новости

Из чего состоит пенсия в России

Пенсионные системы во всем мире довольно сложны и запутаны. И Россия здесь не исключение. О принципах и нюансах формирования пенсионных выплат в нашей стране «Газете.Ru» рассказал генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий.

«Система обязательного пенсионного страхования (ОПС) называется обязательной потому, что источником средств для нее являются установленные законом взносы работодателей (22% от зарплат, премий и компенсаций работникам) в Социальный фонд России (СФР). Выплаты в ОПС осуществляются по страховому принципу, то есть большая часть средств предназначена существующим пенсионерам, компенсируя им доход, которого граждане лишаются из-за окончания карьеры, инвалидности или потери кормильца. Такой подход, в частности, обеспечивает непрерывность выплат для тех, кто уже завершил свою трудовую деятельность», — пояснил он.

Как отметил эксперт, страховая пенсия делится на две части: фиксированную и индивидуальную. Размер фиксированной части ежегодно устанавливает правительство. Индивидуальную часть начисляют на основе индивидуальных пенсионных коэффициентов. Чем больше стаж — тем больше пенсия.

«У части россиян есть также средства накопительной пенсии, которые формировались в период с 2002 по 2013 год за счет части отчислений работодателей. По умолчанию эти деньги хранятся в СФР, но их можно перевести в негосударственный пенсионный фонд», — добавил Зарецкий.

Выплата средств накопительной пенсии регламентируется законом:

женщины могут получить их с 55 лет,



мужчины — с 60 лет,



получить выплату можно раньше, если у человека есть право на досрочную пенсию.

Формат выплаты зависит от суммы на счете.

В 2025 году получить средства накопительной пенсии разом смогут россияне, у которых сумма на счете не превышает 412 тыс. рублей. В остальных случаях, скорее всего, назначат пожизненную доплату к страховой пенсии. Александр Зарецкий генеральный директор СберНПФ

С 2024 года россияне получили право самостоятельно влиять на выплату средств накопительной пенсии. В этом, по словам Зарецкого, призвана помочь программа долгосрочных сбережений (ПДС). Если перевести средства накопительной пенсии в программу, то человек сможет:

Увеличить страховую защиту этих денег. Пока деньги остаются в системе обязательного пенсионного страхования, для них действует страховка от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Но включает такая страховка на этапе накоплений только сумму страховых взносов, а весь заработанный инвестиционный доход не защищен. При этом он может составлять десятки тысяч рублей. В ПДС немного другие правила: АСВ на этапе накоплений застрахует не только 100% переведенных средств накопительной пенсии, но и весь начисленный на них инвестиционный доход.



В любой момент оплачивать этими деньгами дорогостоящее лечение. Возраст значения не имеет, тратить можно хоть всю сумму. Аналогично работает и при потере кормильца.



Самостоятельно выбрать продолжительность выплат. Например, 5, 7, 20 лет. Сделать это женщины могут с 55 лет, а мужчины — с 60 лет.



Снять всю сумму сразу через 15 лет участия в ПДС.

Александр Зарецкий напоминает о существовании негосударственной пенсии. Она складывается из личных взносов физических лиц и, возможно, их работодателей. Формировать ее помогают негосударственные пенсионные фонды.

«Копить на пенсию самостоятельно можно с индивидуальным пенсионным планом. Вы заключаете договор с фондом и пополняете свой пенсионный счет. Фонд организует инвестирование ваших взносов, чтобы увеличить размер будущей пенсии. Если ваш работодатель готов участвовать в накоплениях, можно оформить корпоративную пенсионную программу. Такая программа помогает работодателям мотивировать сотрудников и снижать налог на прибыль. Условия участия и выплаты зависят от правил, которые установит работодатель», — пояснил Александр Зарецкий.