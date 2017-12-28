Дождь и туман: для Москвы — одни плюсы

В пятницу, 29 декабря, в Москве пройдут небольшие осадки. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос». Температура воздуха ночью составит -1…+3°С, а днем поднимется до 0…+5°С.

При этом синоптики не исключают обновления температурного рекорда +3…+6°С, держащегося с 1998 года.

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Кроме того, ночью ожидается туман. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление — 748 мм рт. ст. А за городом наверняка зима: главное, успеть уехать в нее до наступления традиционных предпраздничных пробок.

Новогодние корпоративы закончились, все отчеты закрыты — самое время отправиться в торговые центры и купить подарки для близких. Если идеи иссякли, то советуем воспользоваться хрестоматийным советом «книга — лучший подарок».

Суббота, 30 декабря, будет дождливой и облачной. Температура воздуха в течение суток составит 0…+2°С. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, атмосферный фон — 745 мм рт. ст.

Напоминаем, что Тверская улица с 30 декабря по 3 января станет пешеходной — автомобилисты не смогут проехать по этой улице. Если новогодние гулянья и фестивали вас не привлекают, останьтесь дома и в уютной атмосфере подведите итоги 2017 года — подсчитайте количество поездок, оцените прогресс в освоении нового хобби, а также вспомните, выполнили ли вы то, что обещали себе год назад.

В канун Нового года погода сделает настоящий подарок для москвичей — температура воздуха в течение суток будет колебаться от 0 до +3°С. В новогоднюю ночь горожан ожидает слабый мороз — от -4 до -1°С. При такой температуре в Москве ожидается прекрасная снежная ночь.

31 декабря будет облачно, местами скоротечные локальные осадки. Ветер южной четверти, 3-8 м/с. Атмосферное давление — 745 мм рт. ст.

Если Новый год вы традиционно встречаете на свежем воздухе, то советуем отправиться в столичные парки. Метро в честь праздника будет работать круглосуточно, доставляя пассажиров домой в любом состоянии. В парке Горького гости традиционно встретят Новый год на катке в сопровождении сетов московских диджеев. Из бонусов — таинственный предсказатель на центральной аллее, после прикосновения к которому москвичи получат уникальный прогноз на 2018 год. После курантов и новогоднего салюта в бой вступит российская электронная группа «D-Pulse», которая подарит горожанам аудиовизуальное шоу, подготовленное командой Tundra.

В саду «Эрмитаж» сказочные персонажи будут раздавать бенгальские огни, мандарины и украшения. Фанатов космической тематики отправляем на ВДНХ — там в новогоднюю ночь москвичей поздравят космонавты с Международной космической станции, «на разогреве» у которых будут музыкальные группы «La Caravane Passe», «OSOG» и «CJ.Plus».

В «Кузьминках» новогоднюю программу посвятят «Щелкунчику». Праздник начнется с показа одноименной сказки Гофмана и закончится праздничным концертом. Втпарке «Фили» пройдет карнавальное шествие Оркестра снеговиков, шоу жонглеров, эквилибристов и акробатов. Финал праздника в любом столичном парке — красочный салют, который почти на всех площадках прогремит ровно в час ночи.

Следующий день после праздника будет сопровождаться облачной погодой и небольшими осадками. Температура воздуха ночью составит -1…+2°С, а днем 1 января 0…+2°С. Ветер юго-восточный, южный, 3-8 м/с. Атмосферный фон в понедельник ожидается слегка ниже среднего, 740 мм рт. ст. Будьте гуманны к своему здоровью и проведите 1 января дома за просмотром новогодней комедии, поеданием оставшихся после застолья салатов и борьбой с майонезной комой. Никаких лишних передвижений — разве что в такси до ближайшего кинотеатра.

2 января, во вторник, в столице будет облачно, также ожидается дождь, который пройдет при температуре воздуха в 0…+4°С. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление — 741 мм рт. ст. На второй день после праздника советуем устроить марафон настольных игр, благо, гости наверняка успеют соскучиться по разговорам не о рецептах еды. Отличный момент для обещаний, которые даешь сам себе.

В следующие два дня, 3 и 4 января, ожидаются йвременные осадки в сопровождении юго-восточного ветра со скоростью 4-9 м/с. При этом температура воздуха в течение суток будет 0…+4°С. Атмосферное давление — 742 мм рт.ст. и 744 мм рт.ст. соответственно.

В такую по-настоящему необычную для российской зимы погоду советуем совершить забег по музеям и культурным центрам Москвы. А со 2 по 7 января вы сможете сделать это совершенно бесплатно — 77 городских музеев откроют свои двери для москвичей.

В пятницу, 5 января, в столице пройдет снег, который при температуре -1…+2°С может превратиться в мокрый. Ветер южный, 3-8 м/с, атмосферный фон — 748 мм рт.ст. Окончательно развеять набранные в новогоднюю ночь калории советуем зимними активностями. Городских жителей направляем на огромные ледовые катки, которых в этом году в Москве — целых 45. При этом 16 из них примут москвичей на безвозмездной основе.