«Началась паника, дети плачут, мужчина от боли кричит»

В Санкт-Петербурге в магазине «Перекресток» на площади Калинина вечером 27 декабря сдетонировало самодельное взрывное устройство. Взрыв произошел в камере хранения магазина, однако задел и одну из касс, сообщает «Фонтанка».

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«В «Перекрестке» на Кондратьевском 44 от чего-то произошел взрыв (по одной из версий — взорвался газ), есть пострадавшие, сразу приехала полиция, много машин скорой и пожарных машин. Дыма, пламени не видно со стороны площади Калинина, но все бегают, тянут рукава, выносят пострадавших. Затруднено движение, пл. Калинина-Лабораторная улица забита спецмашинами», — написала одна из очевидцев Ирина Куликова в социальной сети «ВКонтакте».

«А я к кассе подходила, вспомнила, что забыла кое-что, отхожу в обратную сторону — и взрыв произошел. Паника началась, дети плачут, мужчина от боли кричит. Нас через пожарную дверь выпустили, вся жизнь перед глазами проскочила», — рассказала другая покупательница.

Также, по информации посетителей, в магазине произошло сильное задымление, но возгорания не было. Люди не могли дышать. На асфальте очевидцы видели пятна крови.

По предварительным данным, взрывное устройство было начинено поражающими элементами, его мощность соответствует 200 граммам в тротиловом эквиваленте, заявили в Следственном комитете России.

В результате происшествия пострадали девять человек, четверо из них были госпитализированы. Вместе с тем в аппарате вице-губернатора города Анны Митяниной сообщили, что при ЧП пострадали десять человек, и девять из них были направлены в Елизаветинскую, Мариинскую и Александровскую больницы.

На место ЧП прибыл глава петербургского СК Александр Клаус. Территория оцеплена. Из магазина эвакуировали свыше 70 человек. На месте ЧП работают сотрудники Росгвардии и ФСБ, МЧС, взрывотехники и полиция. Всего в операции задействованы 97 человек и 26 единиц техники, сообщает РИА «Новости».

По словам очевидцев, полиция заявила, что все вещи люди смогут забрать из магазина 28 декабря после 10 утра, сообщает «Росбалт». В экстренных службах региона рассказали, что повреждений несущих конструкций здания, расположенного по адресу Кондратьевский проспект, дом 44, нет. СК России возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

«По факту взрыва неустановленного предмета в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по статье 30 и части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом)», — рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил направить из Москвы в Петербург лучших следователей-криминалистов для выяснения причин взрыва, сообщает ФАН.

«В настоящее время на месте происшествия во главе с руководителем ГСУ СК России по Санкт-Петербургу работает следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов регионального подразделения СК России, а также оперативных сотрудников региональных управлений ФСБ и МВД РФ. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и установления лица, причастного к совершенному преступлению. Следствие рассматривает все версии произошедшего», — добавила Петренко.

В СК по Петербургу опровергли информацию о том, что это мог быть теракт.

«Следствие пока рассматривает только одну версию произошедшего: «Покушение на жизнь двух и более лиц», статья 105 часть 2 УК РФ», — сказал «Газете.Ru» официальный представитель СК РФ по Петербургу Сергей Капитонов.

Губернатор города Георгий Полтавченко был оперативно проинформирован о случившемся и распорядился оказывать всю необходимую помощь пострадавшим. Он также дал поручение оперативной группе городского правительства отслеживать ситуацию.