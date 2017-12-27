Стрельба на фабрике «Меньшевик», убит человек. LIVE

Психиатр-криминалист, создатель и руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов рассказал «Газете.Ru», что могло стать спровоцировать Аверьянова на такое поведение. «Пока сложно сказать, есть или нет в данном случае факт психического заболевания у подозреваемого. Говорить о нем можно уверенно лишь тогда, когда станет ясно, как человек себя вел на работе с другими сослуживцами, с близкими. Пока по поведению стрелявшего больше похоже на внезапную вспышку гнева, ярости. Другое дело, что, возможно, мы имеем дело с неустойчивой в психическом плане личностью, раньше таких называли психопатами. Но даже с такими можно вести переговоры и убедить их сдаться. Если это именно внезапная вспышка гнева, то вариантов дальнейшего поведения человека несколько. Когда он остынет, он либо сдается, осознав бесперспективность своего положения, либо покончит с собой. Еще он может попытаться скрыться, но если его обложили со всех сторон, то, скорее всего, у него будет всего два варианта, которые я описал выше».