Стрельба на фабрике «Меньшевик», убит человек. LIVE

Напротив фабрики располагается Центр социальной адаптации имени Елизаветы Глинки. Один из постояльцев центра заявил, что видел «как минимум двух человек», выпрыгивающих из окон «Меньшевика». Кроме того, очевидцы утверждают, что выстрелов было несколько.
Тем временем телеграм-канал Mash настаивает, что заложники в здании все же есть. Несколько минут назад на территорию фабрики прошли две девушки, предположительно, как раз родственницы заложников. Одной из них удалось поговорить с мужем, который подтвердил, что не может покинуть помещение. «Вместе со мной здесь еще три человека», — добавил он. Впрочем, возможно, это как раз те несколько человек, которые забаррикадировались вместе с судебным приставом в отдельном помещении.
По данным СМИ, ранее Аверьянов привлекался к административной ответственности за стрельбу из травматического пистолета по людям.
Фоторепортаж: В Москве произошла стрельба на фабрике "Меньшевик"
Психиатр-криминалист, создатель и руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов рассказал «Газете.Ru», что могло стать спровоцировать Аверьянова на такое поведение. «Пока сложно сказать, есть или нет в данном случае факт психического заболевания у подозреваемого. Говорить о нем можно уверенно лишь тогда, когда станет ясно, как человек себя вел на работе с другими сослуживцами, с близкими. Пока по поведению стрелявшего больше похоже на внезапную вспышку гнева, ярости. Другое дело, что, возможно, мы имеем дело с неустойчивой в психическом плане личностью, раньше таких называли психопатами. Но даже с такими можно вести переговоры и убедить их сдаться. Если это именно внезапная вспышка гнева, то вариантов дальнейшего поведения человека несколько. Когда он остынет, он либо сдается, осознав бесперспективность своего положения, либо покончит с собой. Еще он может попытаться скрыться, но если его обложили со всех сторон, то, скорее всего, у него будет всего два варианта, которые я описал выше».
Погибший в перестрелке сотрудник службы безопасности фабрики Алексей Костиков, по предварительным данным, пытался остановить стрелка.
В интернете есть масса отзывов бывших сотрудников фабрики, в основном, недовольных. Так, один из пользователей утверждает, что работникам выплачивали не все заработанные деньги при увольнении, а суммы якобы делились между Аверьяновым и его сестрой Екатериной (занимавшей должность заместителя гендиректора по финансам). Кроме того, пользователь говорит, что зарплата в размере «подачек» — по 1,5-5 тыс. рублей — выдавалась работникам по пятницам, и то не каждую неделю. При этом, возмущается экс-сотрудник, Аверьянов регулярно летал в Германию к детям, которые, как утверждается, находятся в интернате, пока их мать находится в больнице, а экс-директор якобы судится за право быть с ними. Помимо прочего, бывшие сотрудники фабрики жалуются на изношенность оборудования, нехватку персонала и то, что им приходилось выполнять еще и чужую работу.
Дела у «Меньшевика» и, надо полагать, руководства — как бывшего, так и нынешнего — в последнее время не шли гладко. Заявление о банкротстве кондитерской фабрики «Меньшевик» суд должен рассматривать 18 января. С заявлением о банкротстве обратился Шамсутдин Раджабов, его должность не уточняется.
Стрельба на фабрике велась в одном из рабочих кабинетов учреждения. Сейчас вокруг этого здания, как видно на кадрах, распространяемых РИА Новости, сосредоточено большое количество полицейских, все — в касках и в бронежилетах.
Также к фабрике «Меньшевик» прибыл автомобиль, оборудованный телескопической лестницей, передает «Интерфакс». Кроме того, на месте ЧП находится автомобиль пожарной службы. Полицейские расчищают подъезд к фабрике для спецтехники от припаркованных легковых и грузовых автомобилей.
На место инцидента стягиваются дополнительные полицейские силы. Кроме того, за оцепление проехала машина Следственного комитета. Начальник Главного управления МВД России по городу Москве Олег Баранов прибыл ранее.
В пресс-службе столичного управления ФССП сообщили, что московские приставы работали на территории фабрики «Меньшевик», когда там началась стрельба, но они работали в других помещениях и забаррикадировались, обеспечивая безопасность понятых. «Сегодня утром на фабрику прибыли судебные приставы для проведения исполнительных действий. Когда они услышали рядом звуки стрельбы, забаррикадировали помещение, обеспечивая безопасность понятых. Никто из них не пострадал», — сказал «Интерфаксу» представитель ФССП по Москве.
Стали известны новые подробности произошедшего. По данным Рен-ТВ, у Аверьянова было много долгов, и сегодня к нему пришли судебные приставы с исполнительным листом о взыскании более 3 млн рублей, выданным арбитражным судом по заявлению ООО «Денэм холл». Вероятно, именно это и послужило причиной конфликта, закончившегося перестрелкой. Согласно информация из картотеки арбитражного суда, за последние два года Аверьянов шесть раз судился с Даниловским отделом службы судебных приставов Москвы. При этом в марте 2017 года суд признал незаконными действия судебного пристава Сергея Подловкина.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы на фабрике «Меньшевик». Дело открыто по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).
Аверьянов добавил, что борьба хозяйствующих субъектов длится уже четыре года: «Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению». Он сказал, что, «если останется живой», то «будет биться до конца». «Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться», — сказал он Business FM. У бывшего директора фабрики восемь детей.
А вот так выглядит ситуация со стороны самого Аверьянова. «Короче говоря, банда кавказская, осетинская во главе с двумя прокурорами. Один из прокуроров — это Дударов, заместитель прокурора ЮВАО — прямо записывайте. Второй прокурор — это — заместитель прокурора Западного округа. Они следят за объемом недвижимости. У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня», — передают его слова Business FM.
Ранее сообщалось, что Аверьянов захватил в заложники несколько человек и забаррикадировался в здании. Захват опроверг представитель столичного главка полиции Юрий Титов. Тем не менее, экс-директор действительно забаррикадировался на фабрике, не пускает туда «скорую помощь» и в переговоры с полицией вступает неохотно. Комплекс строений заблокировала полиция и теперь ищет преступника на территории завода.
По данным базы Контур.Фокус, ООО «КФ Меньшевик» было образовано в 1999 году. Учредителями компании выступают две бизнесвумен — Людмила Невзгодина и Нина Яковлева, генеральным директором предприятия значится Илья Аверьянов. Последние финансовые отчеты компании датируются 2006 годом. Фабрика занимается производством и дистрибуцией на территории России и ближнего зарубежья кондитерских изделий.
В МВД сообщили, что причиной конфликта стал имущественный спор. «В 09:13 на улице Иловайская, дом 20, корпус 1 произошел конфликт между хозяйствующими субъектами на почве имущественного спора. Один из его участников причинил огнестрельные ранения одному из оппонентов. Пострадавший скончался. Полицейские принимают меры к задержанию подозреваемого в стрельбе», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
В московском районе Люблино – предновогоднее ЧП. Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов открыл стрельбу из карабина «Сайга», погиб один человек – охранник фабрики, 31-летний Алексей Костиков. Еще как минимум трое были ранены, источник агентства городских новостей «Москва» в правоохранительных органах утверждает, что раненых четверо.