С новым ростом: что подорожает в 2018 году

Транспорт

Cо 2 января 2018 года незначительно подорожал проезд в столичной подземке: так, стоимость одной поездки по карте «Тройка» вырастет на один рубль и составит 36 рублей вместо 35. Билет на 60 поездок подорожал на 65 рублей и станет обходиться пассажирам в 1765 рублей.

Цена на месячный безлимитный проездной выросла на 75 рублей — теперь билет будет стоить 2075 руб. При этом цены на одну и две поездки по «Единому» не изменятся и составят 55 и 110 рублей соответственно. Сохранится и стоимость проезда при использовании бесконтактной системы оплаты PayPass, PayWay, Apple Pay, Android Pay — 40 рублей.

Стоимость проездных для школьников и студентов в новом году не изменится, кроме того, для этой категории пассажиров вводится безлимитный проездной на три месяца. Такой билет только на автобусы, троллейбусы и трамваи обойдется учащимся в 750 рублей, на наземный транспорт и метро — 1140 рублей. Стоимость билетов на пригородные электрички в новом году не изменится.

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Рост цен на проездные билеты традиционно связан с подорожанием электроэнергии, дизельного топлива, бензина, а также стройматериалов и запчастей. Кроме того, повышение цен в следующем году обусловило активное открытия новых станций и развитие маршрутной сети с добавлением новых остановок и маршрутов.

«Тарифы на проезд в транспорте Москвы изменятся в пределах 3,8%, что ниже среднегодовой инфляции. Индексация тарифов в Москве одна из самых низких в России», — подчеркивают в пресс-службе метрополитена. В прошлом году стоимость проезда на общественном транспорте в столице повысились на 8-9%.

Бензин

Кстати, о топливе. В 2018 году цены на бензин марки АИ-95 могут возрасти до 53 рублей за литр. Госдума во втором чтении приняла законопроект, который с 1 января 2018 года увеличит акцизы на бензин класса 5 и дизельное топливо. Таким образом, ставка акциза на бензин составит 11213 рублей на тонну, что на 10,7% выше, чем в среднем по 2017 году, а на дизельное топливо рост стоимости составит до 7665 рублей за одну тонну горючего.

В среднем, для автомобилистов стоимость топлива подорожает примерно на 60 копеек.

Однако на этом рост ставок не остановится — так, 1 июля 2018 года ставка акцизов на бензин еще вырастет — до 11892 рублей, а на дизель — до 8258 рублей.

Помимо прочего, в 2018 году повысятся акцизы на автомобили. Если раньше их приходилось платить только автомобилям с моторами мощностью до 150 л.с., а сверх этой мощности действовала единая ставка — 420 рублей за 1 л.с., то в новом году вводятся иные категории: автомобили с моторами мощностью 200-300 л.с. (714 руб. за 1 л.с.), 300-400 л.с. (1218 руб.), 400-500 л.с., а также свыше 500 л.с.

Введение новой дифференциации, считают власти, значительно пополнит бюджет — в одном только 2018 году с любителей мощных автомобилей планируется собрать около 14 млрд руб. По мнению экспертов, рост акцизов и введение новых категорий приведет к подорожанию мощных автомобилей примерно на 100 тыс. руб.

Коммунальные платежи

Еще одна важная статья расходов — платежи за коммунальные услуги. Они традиционно индексируются летом, поэтому с 1 января новых цифр в квитанциях россияне не увидят. Однако уже установлены предельные рамки, превышать которые новые расценки в каждом конкретном регионе не могут. Как пояснили «Газете.Ru» в Минстрое РФ,

решение о подорожании коммунальных услуг принимают в каждом субъекте, зависит это от ситуации в конкретном регионе. Если, например, где-то идет модернизация сетей водоснабжения, то тариф на воду может вырасти больше, но при этом, например, будет меньше тариф на электроэнергию.

Сильнее всего цены на ЖКУ вырастут в Санкт-Петербурге и Якутии, там индекс составил 6%. Немного отстают от них Башкирия и Кемеровская область с ростом «коммуналки» на 5,9%. Меньше всего подорожание коммунальных услуг заметят в Северной Осетии и Новосибирской области (3%), а также в Псковской области, Кабардино-Балкарии и Дагестане (по 3,3%).

Для Москвы предельный рост тарифов на коммунальные платежи с 1 июля 2018 года ограничен показателем в 5,5%. Отмечается, что это исторический минимум для столицы (в прошлом году индекс составил 7%). Согласно прогнозу Минэкономразвития, рост тарифов на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение в 2018 году составит в среднем 4%. В прошлом году, напомним, наибольший рост показали тарифы за водоотведение и горячее водоснабжение. Также увеличились выплаты за электроэнергию и холодную воду.

Что именно из услуг и на сколько конкретно станет дороже в городе, пока не известно: соответствующий документ был опубликован только для расценок на электроэнергию.

Так, в ночное время при двухзонном и трехзонном тарифах ее стоимость вырастет с 1,79 до 1,92 рублей за киловатт/час. Кроме того, в домохозяйствах с электроплитами при одноставочном тарифе стоимость вырастет с 4,04 до 4,3 рублей, при двухставочном в дневное время — с 4,65 до 4,95, а ночью — с 1,26 до 1,35.

Уже известно, что при трехставочном счетчике в пиковое время стоимость киловатт/час подорожает с 4,85 до 5,16 рублей, в полупиковое — с 4,04 до 4,3, а ночью — с 1,26 до 1,35 рублей. По официально не опубликованным данным, тарифы на горячую воду в Москве в среднем могут вырасти на 3%.

Кроме того, с осени 2018 года увеличится и налог на имущество — теперь россиянам будут начислять 60% налога, исходя из кадастровой стоимости (максимально приближенной к рыночной стоимости недвижимости), и 40% из инвентаризационной.

Сумма, на которую увеличится налог, зависит от кадастровой и инвентаризационной стоимости каждой недвижимости. Также а 2018 году на 20% увеличится налог на землю, полностью зачисляемый в местный бюджет. Размер платежа разнится в зависимости от региона, местные власти могут устанавливать ставку налога в пределах 0,1-1,5%.

Табак и алкоголь

Традиционно в новом году вырастут цены на табачную продукцию — это произойдет в рамках планового повышения акцизов. При этом экспертное сообщество отмечает, что в 2018 году произойдет достаточно плавное и небольшое, по сравнению с другими годами, повышение акцизов. Если в 2018 году ставка вырастет на 10–15%, то в предыдущие она росла примерно на 20–25%. Если переводить все это в рубли, то в наступившем году она составит 1718 рублей за 1 тыс. штук (для сравнения: в 2017 году ставка составляла 1562 рубля). Таким образом, одна пачка подорожает в среднем на 3-5 рублей.

Кроме того, вырастет ставка на нагреваемый табак — она повысится с 4800 рублей до 5280 рублей за 1 кг в 2018 году, что соответствующим образом скажется на цене курительных устройств, где этот табак используется. Рост акцизов коснется и сигарилл — их стоимость вырастет с 2428 до 2671 рублей за тысячу штук.

А вот ставка акцизов на алкогольную продукцию в новом году расти не будет, однако инфляция и необходимость совершенствования системы ЕГАИС все же повлияет на стоимость винодельческой и прочей продукции — в среднем она увеличится на 5-7%.

Лекарства

От таких новостей впору схватиться за сердце. Если не брать жизненно важные лекарственные препараты в объеме 31 тыс. наименований, стоимость которых регулирует государство, то рост цен на остальные лекарства будет обусловлен введением обязательной маркировки препаратов.

Это потребует от фармкомпаний самостоятельной закупки нового оборудования (его стоимость составит от 4 до 20 млн руб.).

«Причиной этому являются приемлемые цены на необходимое оборудование. Если предусмотреть пятилетний срок окупаемости, стоимость маркировки одной упаковки может вырасти не более чем на 50 копеек. Приобретая лекарства, граждане могут быть спокойны, так как новый стандарт гарантирует эффективность и подлинность препаратов», — заявили «Газете.Ru» в Минздраве.

С 1 января в России начнут действовать новые принципы классификации лекарств, которые определят список взаимозаменяемых препаратов. Российские правозащитники направили в ВОЗ письмо, в котором заявили, что реформы обрекают пациентов на риск остаться без лекарств, а фармацевтические компании — без рынков сбыта.