Верю — не верю: самые громкие обещания

Нынешний хит-парад прогнозов открывает обещание Госдумы весной 2018 года принять закон о защите чиновников, сообщающих о коррупционных правонарушениях, в том числе со стороны своих начальников. По словам заместителя председателя Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, законопроект предусматривает защиту служащего в течении двух лет после его уведомления (и даже при необходимости включение его в госпрограмму защиты свидетелей).

Реклама

«Если работник знает, что он ни при каких обстоятельствах не может быть уволен, переведен на нижестоящую должность и ему не будут созданы невыносимые условия, он готов сообщить о коррупционном правонарушении, которое совершило даже вышестоящее должностное лицо», — заметил Выборный. Законопроект коснется не только чиновников, но и, например, сотрудников школ или больниц.

Вокруг чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, за последние годы гуляет больше всего обещаний. Например, президент ФИФА Джанни Инфантино ранее пообещал, что выучит русский язык до того, как министр спорта РФ Виталий Мутко выучит английский. Овладеть русским языком к мундиалю обещал и предшественник Инфантино Йозеф Блаттер. «Я начинал учить русский язык, — признавался он. — Но, к сожалению, мне приходится больше читать на иностранных языках, чем слышать их. Испанский, португальский, немецкий, французский — без проблем.

Я могу говорить с русским акцентом, но читать на кириллице просто невозможно! Обещаю выучить русский язык к чемпионату мира 2018 года». Что ж, еще полгода — и пора будет господам закрывать учебники и доставать двойные листочки!

Со спортивным событием связано и обещание губернатора Санкт-Петербурга Сергея Полтавченко. Он, опасаясь наплыва в культурную столицу пьяных футбольных фанатов, решил создать единый вытрезвитель. «Проще и лучше было бы не эти отделения где-то открывать, создавая тем самым проблемы для нормальных людей, а какой-то четкий правовой механизм, который позволил бы создать отдельное специализированное подразделение, куда бы мы всю эту публику свозили. Вот на это деньги мы найдем», — сказал он.

Еще два обещания на ту же тему дали президент и премьер-министр РФ. Владимир Путин сказал, что борьба с пьянством будет «аккуратно» продолжена, «не так, как это было в середине 80-х годов, чтобы действия государства не приводили к тому, что недоброкачественный алкоголь появлялся подпольно». А Дмитрий Медведев заявил, что бороться с пьянством необходимо, но перегибов быть не должно. В частности, он пообещал, что водку запрещать не будут.

Глава правительства напомнил, что бороться с водкой уже пытались, но привело это к печальным последствиям: «Огромные очереди в магазины и в конечном счете точно такое же пьянство, только перешедшее в немного другие формы — с использованием самогоноварения и еще, того хуже, различных суррогатов, химических соединений, которые для здоровья вредны». Он также призвал не доходить до абсурда в деле популяризации здорового образа жизни и пообещал не запрещать в связи с этим «Иронию судьбы».

2018 готовит целый ряд технологических нововведений, одно из самых глобальных ноу-хау будет внедрено в Волгограде. Там обещают запустить первую в России солнечную электростанцию. После введения электростанции в эксплуатацию она позволит вырабатывать до 12,5 млн кВт.ч экологически чистой электроэнергии в год, что сократит выбросы углекислого газа на 10 тыс. тонн.

Еще одно обещание — из области фантастики. Министр транспорта Максим Соколов заявил, что в планах ведомства «обеспечить приведение в стопроцентно нормативное состояние дорог уже к концу 2018 года».

Продолжая тему транспорта: глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что рядовым гражданам будут доступны президентские лимузины. Ходовые сертификационные испытания должны закончиться до наступления 2018 года. Всего в рамках проекта «Кортеж» были разработаны четыре типа автомобилей: лимузин, седан, внедорожник и минивэн.

Помимо прочего, именно в наступившем году будут опубликованы 20 томов Большой исторической энциклопедии. По характеристике министра культуры Владимира Мединского, это будет полноценная российская историческая «Википедия».

В сфере туризма все не так радужно. Так, Ассоциация туроператоров России прогнозирует, что горящие туры в России, возможно, угаснут. Обосновано это предполагаемым подорожанием чартерных перевозок, связанным с ростом цен на авиакеросин. Кроме того, важную роль сыграет нехватка самолетов и снижение конкуренции между туроператорами, в которых в том числе повинен крах авиакомпании «ВИМ-Авиа», произошедший в этом году.

Масла в огонь и соль на раны подсыпал и глава конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен, который заявил, что в 2018 году Турция намерена отказаться от системы «все включено». Решение это связано с тем, что в рамках all inclusive туристы вообще не покидают территорию отеля, боясь пропустить завтрак, обед или ужин. В Турции надеются, что после ликвидации «все включено» гости страны снова начнут посещать достопримечательности и магазины. Особенно это касается туристов из России и Германии, которые чаще других пользуются системой «все включено» и, по формулировке Паландокена, «видят страну только по пути из аэропорта в отель и обратно».

Что касается другого излюбленного направления «руссо туристо» — Египта, то там местное правительство ранее обещало закрывать гостиницы, чьи сотрудники будут делать непристойные предложения постояльцам.

А вот ограничений в одежде для иностранцев, включая запрет на ношение купальников, вводить в этой стране не планируется. Полномочия местного правительства заканчиваются в 2018 году, так что обещание придется выполнить до этого срока.

К обещаниям, которые собираются выполнить президенты, присоединился Дональд Трамп, который обнадежил своим прогнозом заждавшихся американцев. Президент США заявил, что в течение 2018 года будет, наконец, подготовлен проект реформы здравоохранения, которая послужит полноценной заменой введенной его предшественником Бараком Обамой «катастрофичной» Obamacare. Отметим, что Трамп уже неоднократно выступал с критикой системы здравоохранения Obamacare, ликвидация которой была одним из основных его предвыборных обещаний в 2016 году.

Не обошлось и без очередного прогноза от президента Украины Петра Порошенко. Он заявил, что в 2018 году Украина намерена все-таки добиться возвращения Донбасса и Крыма, а также рассчитывает на безвизовый режим с ЕС.

«Это единственная для нас стратегия — мирно вернуть не только Донбасс, но вместе с безвизовым режимом и соглашением об ассоциации мы вернем и Ялту. На самом деле такая цель на следующий год у нас», — сказал президент на 14-й международной конференции «Ялтинская европейская стратегия», проходившей в Киеве.

В рамках плана по возвращению Крыма Порошенко пообещал вынести на обсуждение вопрос о создании «группы друзей деоккупации» полуострова на сессии Генассамблеи ООН.

А вот французский президент в 2018 году пообещал помирить Израиль и Палестину. Эммануэль Макрон в следующем году отправится с первым официальным визитом в Израиль с целью решения арабо-израильского вопроса. Макрон подчеркнул, что собирается добиться продвижения в конфликте между Израилем и Палестиной по формуле «двух государств»: израильская столица Иерусалим должна быть признана также и палестинской столицей.

«Газета.Ru» с оптимизмом смотрит в будущее и желает вам, чтобы в 2018 году сбывались лишь самые хорошие обещания.