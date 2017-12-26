Новый год в Москве: где отметить и куда пойти

В этом году Красная площадь снова закроется для простых горожан в связи со съемками «Голубого огонька», так что главной площадкой для проводов старого и встречи нового года объявлена Тверская. Улица (от Театральной до Триумфальной площади) проработает в пешеходном режиме до 3 января. Из-за перекрытий автомобилистам настоятельно советуют пересесть на общественный транспорт, а в канун 2018 года это будет сделать еще проще, поскольку метро и МЦК будут работать круглосуточно.

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Тверскую поделят на несколько площадок, посвященных известным спектаклям, операм и балетам. Гостям обещают как классические постановки вроде «Щелкунчика», так и современные иммерсивные спектакли, выступления уличных артистов и мастер-классы на свежем воздухе. Также на площадке, особенно если прийти пораньше, можно спокойно, не толкаясь, поиграть в мини-гольф, боулинг или самый большой настольный футбол, спуститься по воздуху на стальном канате или научиться держать равновесие на балансборде.

Музыкальная часть праздника подобрана, скорее, для молодежной аудитории, что для кого-то может показаться минусом. На разных сценах выступят Manizha, Варвара Визбор, группы Optimystica Orchestra, Artemiev, СБПЧ, Therr Maitz, Oligarkh, Radio Kamerger (надеемся, в этот раз виолончель ни у кого отбирать не будут), «Иван Купала» и Guru Groove Foundation.

Закончить выступление планируется в три часа ночи. Кстати, в последующие два дня на площадках тоже ожидаются интересные музыканты, от Mgzavrebi до Billy's Band, так что имеет смысл туда наведаться не только 31-го вечером.

В еще одном традиционном месте притяжения молодежи — в парке Горького — 2018 год будут отмечать прямо на катке. Вход, в отличие от праздника на Тверской, платный – от 500 рублей. Гостей ждет аудиовизуальное шоу от пионеров новой русской электроники D-Pulse, парад СтереоТипов — веселых персонажей, одетых в костюмы с рисунком в виде одной из оптических иллюзий, диджей-марафон, фотобудка, где можно сделать трехмерные снимки, снежный тоннель (очевидно, это будет едва ли не единственное в городе место со снегом, пусть и иллюзорным) и электронная гадалка по ладони.

На катке предложат провести время и гостям ВДНХ. Темой новогодней вечеринки станет, что логично, космос, а гвоздем программы — поздравление космонавтов, находящихся сейчас на МКС. На оформленной в виде ракеты сцене для гостей выступят музыканты: La Caravane Passe, OSOG, CJ.Plus, по самому катку будут регулярно проходить костюмированные шествия, а не по льду можно прокатиться на рождественском поезде. Вход платный, один билет с прокатом коньков и ячейкой для хранения вещей стоит 1650 рублей. Кстати, совсем рядом, на аллее Космонавтов пройдет бесплатный семейный фестиваль, темой которого станут «Старые сказки на новый лад». Главные герои праздника — персонажи сказок народов мира, которые очутились в Москве XXI века.

В парке «Сокольники» тоже можно прокатиться на одном из трех катков, причем, в отличие от парка Горького и ВДНХ, бесплатно с 22.00 до 3.00. Но ограничиваться катком не стоит: в «Сокольниках» пройдет праздник, посвященный популярным мюзиклам с демонстрацией знаменитых танцевальных номеров.

Кроме того, на сцене выступят Александр Буйнов, Юлианна Караулова, группа «Пицца» и DJ Groove (и даже не вздумайте предлагать ему «поставить мой компакт-диск»).

Кстати, мюзиклам будет посвящен и праздник в Перовском парке. Там можно будет не только лично посмотреть на коронные танцевальные номера, но и лично почувствовать себя артистом, сделав снимок в специально оформленных фотозонах.

На Поклонную гору стоит отправиться всем, кто с нетерпением ждет предстоящий Чемпионат мира по футболу. Там сделали ледяные копии символов 32 стран-участниц мундиаля — надеемся, от аномально теплой погоды они не растают. Также обещают футбольный фристайл, бразильский карнавал, бармен-шоу панамских коктейлей, надо полагать, исключительно безалкогольных, в общем, зовут в гости все флаги мира. Посетителей поздравят Олег Газманов, Руслан Алехно, Марина Девятова и Денис Майданов.

В Таганском парке воссоздадут квартирник у Владимира Высоцкого, которому в 2018 году исполнилось бы 80 лет. В честь его юбилея молодые артисты покажут отрывки из «Гамлета» и «Живого», где он играл, а также исполнят его песни. Помимо прочего, гостей праздника научат играть на гитаре и дадут им уроки актерского мастерства. В Воронцовском парке новогодняя ночь тоже пройдет в театральном стиле, только там можно посмотреть эффектное выступление уличного театра Pololo, сказочного театра «Воображариум», а также огненное шоу. Кстати, о сказках — на Новом Арбате временно откроется филиал Муми-дола. Симпатичные тролли готовы создать образы для всех гостей косплей-маскарада в новогоднюю ночь.

Даже если настроение под конец года примерно такое же мрачное, как Морра, уверены, муми-тролли и их друзья смогут вас развеселить.

Подзарядиться витаминами и оранжевым настроением советуем в парке «Красная Пресня», где пройдет мандариновая вечеринка. Снеговики (конечно, тоже мандариновые) будут раздавать эти цитрусовые и играть на духовых инструментах. В Гончаровском парке снеговики сменят амплуа и будут вместе со Снегурочкой учить гостей танцевать, пока Дед Мороз будет заменять диджея.

Если уехать на праздники на юг не удалось, то юг едет к нам. Убедиться в этом можно будет в парке «Царицыно», где праздник проведут в том числе и в оранжерее дворца. На случай, если бой курантов под пальмами все же вызывает диссонанс, стоит выбрать «северный» досуг и прокатиться на собачьих или оленьих упряжках, управляют которыми погонщики в аутентичных костюмах, либо прокатиться по 150-метровой тюбинговой трассе. А еще этот вариант подходит для тех, кто хотел послушать выступления Джигана, Влада Соколовского и Кристину Орбакайте, но не хотел тратиться на билет: вся программа в «Царицыно» бесплатная.

Конечно, нельзя представить новогоднюю ночь без салюта. Он прогремит в два этапа: традиционный в полночь в трех самых крупных точках (Большой Москворецкий моста, Поклонная гора и ВДНХ) и в час ночи — практически во всех парках города. Ну а если опоздали на оба тура, советуем добраться до Тверской, где каждый час будут пускать салюты из конфетти, фонтаны холодного огня и разноцветный дым.