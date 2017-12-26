Уходящий год: теракты, убийства и разрешение бить жену

Узбеки в Стамбуле и Питере

Уже первого января 2017 года ленты мировых агентств новостей раскрасила в красный цвет новость из Стамбула. Там произошел массовый расстрел посетителей ночного клуба «Reina», который расположен в районе Бешикташ в европейской части мегаполиса. Злоумышленник убил полицейского и завладел его автоматом АК, после чего ворвался в клуб и начал стрелять. В результате погибли 39 человек, порядка 70 получили ранения. Был среди убитых и один россиянин. Некоторые посетители заведения, внутри которого в момент нападения было чуть менее 800 человек, чтобы избежать гибели прыгали, прямо в Босфор. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство» (ИГ). Правоохранители заявили, что

непосредственным исполнителем преступления оказался выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, который был задержан 12 января. Всего по данному делу турецкие следователи задержали 12 человек.

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А 22 марта беда пришла в столицу Великобритании. Злоумышленник взял в аренду в Бирмингеме кроссовер Hyundai Tucson и отправился в центр Лондона. На Вестминстерском мосту управляемая террористом машина наехала на прохожих, и только у здания парламента Великобритании «авто смерти» удалось остановить. Выбежавший оттуда водитель ранил ножом полицейского, но был застрелен другим сотрудником полиции. Террористическая организация «Исламское государство» почти сразу взяла на себя ответственность за случившееся. Жертвами нападения стали пять человек.

Ровно через два месяца — 22 мая — террористической атаке подвергся еще один крупный британский город — Манчестер. Во время концерта американской певицы Арианы Гранде в спорткомплексе «Манчестер-Арена» произошел мощный взрыв, который унес жизни по меньшей мере 22 посетителей мероприятия, около 120 человек получили ранения. Ответственность за содеянное также взяло на себя ИГ, отметив, что данная атака — это месть за удары британской авиации по территории Ирака и Сирии.

Весной ушедшего года произошли теракты и в России. 3 апреля террорист-смертник совершил самоподрыв в поезде на перегоне между станциями «Технологический Институт» и «Сенная Площадь». В результате ЧП погибли 16 человек, не менее 87 получили ранения.



В августе 2017 года резонансный теракт произошел в Барселоне, которую до этого подобные трагические события обходили стороной.

Белый фургон Fiat, за рулем которого был 22-летний Юнес Абуякуба, выехал на тротуар пешеходной улицы Рамбла и совершил наезд на пешеходов в районе между площадью Пласа-де-Каталунья и оперным театром Лисео.

В результате 13 человек погибли и более 100 получили ранения. Злоумышленник покинул место преступления пешком, после чего зарезал водителя припаркованной неподалеку машины, угнал автомобиль и скрылся, протаранив полицейский пост. Городской полицией была объявлена контртеррористическая операция.

Позднее в тот же день в муниципалитете в Каталонии прогремели два взрыва, в результате которого погиб один человек и около десяти получили ранения (в том числе несколько полицейских), а в городе Камбрильс, расположенном к югу от Барселоны, группа террористов попыталась повторить барселонский теракт, наехав на фургоне на людей. Пострадали семь человек, все пятеро нападавших были убиты. После того, как была установлена личность непосредственного исполнителя теракта, Юнес Абуякуба был объявлен в розыск и 21 августа ликвидирован во время спецоперации в городе Субиратс поблизости от Барселоны. На его теле был найден пояс, начиненный взрывчаткой.

Не обошли террористические атаки стороной и США. 1 октября 2017 года произошел массовый расстрел безоружных людей в истории страны. Жертвами стали посетители фестиваля кантри-музыки Route 91. 64-летний Стивен Пэддок стрелял по людям с 32-го этажа отеля Мандалай-Бэй. Как позже выяснилось, к преступлению он готовился заранее,

снял номер в этой гостинице и заранее пронес туда 23 единицы оружия, в том числе карабины, сделанные на основе автомата Калашникова и винтовки М-16. Он оборудовал это оружие приспособлениями для ведения огня очередями.

Во время операции по задержанию злоумышленника он покончил с собой.

Спустя месяц еще один теракт произошел в баптистской церкви поселка Сазерленд-Спрингс округа Уилсон в Техасе. Вооруженный карабином Ruger SR-556 преступник ворвался в здание около 11:30 по местному времени и открыл стрельбу. Позже оказалось что преступление совершил 26-летний Девин Патрик Келли, разжалованный и уволенный из армии в 2014 за избиение жены и сына. Он пытался агрессивно распространять атеистическое мировоззрение, что и послужило мотивом теракта.

А 24 ноября злоумышленники атаковали и исламский храм — мечеть в Северном Синае на территории Египта. Бомба, которая там была заложена, унесла жизни по меньшей мере 310 человек, включая 27 детей, и еще 128 человек получили ранения. Теракт произошел во время пятничной молитвы, что и предопределило большое количество жертв. Ни одна террористическая организация не взяла ответственность за этот произошедшее, однако, по некоторым сообщениям, за терактом стояла группировка Вилаят Синай, подразделение ИГ на Синайском полуострове. 25 ноября от египетской прокуратуры поступило сообщение, о том что у террористов были найдены флаги «Исламского государства».

Горел и Лондон, и Ростов, и Сплит

2017 год отметился не только терактами, но и рядом разрушительных стихийный бедствий. Так, 14 июня в 24-этажном здании Grenfell Tower в лондонском районе Северный Кенсингтон произошел крупный пожар. По сообщениям очевидцев, очаг возгорания находился на четвертом этаже.В огне погибли порядка 80 человек. По основной версии, причиной ЧП стала неисправность одного из холодильников, который находился в здании.

Максим Романов/ТАСС Пожар на территории жилого сектора в Ростове-на-Дону, 21 августа 2017 года

В июле крупные лесные пожары вспыхнули на Балканах. От огня сильно пострадали курортные районы Черногории и Хорватии. Огонь подошел вплотную ко второму по величине хорватскому городу Сплит, который популярен в том числе и у туристов из России. И хотя от исторических мест огонь быстро удалось отогнать,

с последствиями стихии черногорские и хорватские власти не могли справиться еще около недели.

К счастью, в результате стихийного бедствия никто не погиб и не пострадал.

В конце августа сильный пожар уничтожил более 120 частных домов в Ростове-на-Дону. Из-за сильного ветра огонь очень быстро распространялся на соседние дома. Многие сгоревшие дома были старинными, например, один был построен в середине XIX века, а другой — в 1901 году. В результате пожара пострадало 650 человек (по другим данным — 400), один погиб. Следственный возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ«Халатность», а полиция — уголовное дело по статье 167 УК РФ «Поджог». В ходе разбирательства выяснилось, что, хотя возгорание произошло в неблагополучном районе города, стоимость сотки земли там составила до 1,5 млн рублей, что и якобы привлекло интерес местных компаний-застройщиков. По словам жителей, незадолго до пожара квартал обходили неизвестные люди и предлагали выкупить их участки земли по стоимости вдвое ниже рыночной, а в случае несогласия людям угрожали поджогами.

19 сентября уходящего года произошло землетрясение в южной части Мексики, его эпицентр находился в 120 км от столицы государства, города Мехико. Магнитуда подземных толчков составила 7,1 по шкале Рихтера. Стихия унесла жизни 370 человек, еще 6 тыс. получили ранения. Подземные толчки разрушили более 40 зданий. По роковой случайности,

землетрясение произошло в 32-ю годовщину землетрясения в Мехико 1985 года, унесшего жизни более 10 тыс. человек.

Примерно тогда же на ряд американских государств обрушился разрушительный ураган «Ирма». Он вызвал катастрофические разрушения на островах Барбуда, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Ангилья, Виргинских островах, Теркс и Кайкос и в южной части Багамских Островов. На Барбуде и Сен-Мартене ураган разрушил или повредил более 90% зданий, более половины жителей остались без крова. В нидерландской части острова Сен-Мартен был разрушен аэропорт Принцессы Юлианы.

В ночь с 8 на 9 сентября ураган достиг северного побережья Кубы и, двигаясь по касательной вдоль береговой линии острова, вызвал в его северо-восточных провинциях значительные разрушения. Гавана была затоплена. Всего жертвами урагана стали не менее 134 человек, а материальный ущерб оценивается в более чем $60 млрд.

Москву и Киев связали Вороненков и Тюрин

Уходящий год запомнится и рядом резонансных преступлений. 23 марта 2017 года на перекрестке Бульвара Тараса Шевченко и Пушкинской улицы в Киеве был застрелен экс-депутат Госдумы от фракции КПРФ Денис Вороненков, который за несколько месяцев до этого переехал сюда с женой, экс-депутатом российского парламента от «Единой России» Марией Максаковой. В день убийства Вороненков в сопровождении охранника шел на встречу с другим экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым. В этот момент к ним подбежал мужчина и открыл из пистолета ТТ. В ответ телохранитель Вороненкова тоже стал стрелять.

В перестрелке погибли напавший, экс-депутат, а его охранник получил ранение. 24 марта МВД установило личность предполагаемого убийцы, им оказался уроженец Севастополя Павел Паршов.

Через несколько месяцев Генпрокуратура Украины опубликовала результаты расследования гибели экс-члена КПРФ в Киеве. По данным ведомства, заказчиками убийства являются спецслужбы РФ и бывший гражданский муж Максаковой — Владимир Тюрин,

«Мотив убийства — сочетание интересов высшего руководства РФ устранить ценного свидетеля с личными мотивами господина Тюрина»,

— заявил украинский генпрокурор Юрий Луценко.

Несколько массовых убийств произошло и в России, одно из них — ночью 4 июня 2017 года в садоводстве «50 лет Октября» в поселке Редкино под Тверью. В результате бытового конфликта электрик Сергей Егоров расстрелял из охотничьего ружья девять человек — четырех женщин и пять мужчин. Последнюю жертву он убил за то, что та отказалась копать себе могилу. Среди погибших — пожилая женщина 92 лет. Одна женщина спаслась, спрятавшись под одеялом. Подозреваемый при задержании был пьян и сопротивления не оказал. Тверской городской суд приговорил его к пожизненному лишению свободы, однако осужденный обжаловал это решение.

Через шесть дней схожее событие произошло в поселке Кратово Раменского района Подмосковья.

50-летний местный житель Игорь Зенков открыл из окон своего дома огонь по соседям и прохожим, а затем по прибывшим сотрудникам правоохранительных органов. Он также применял гранаты.

После противостояния с силовиками, которое длилось несколько часов, Зенков покинул дом и скрылся, однако вскоре был найден мертвым. В результате инцидента погибло пять человек, еще шестеро, в том числе четыре сотрудника Росгвардии, получили ранения различной степени тяжести. Мотивы поступка злоумышленника так и остались невыясненными.

А утром 5 сентября произошло ЧП, более характерное для США, однако на этот раз местом действия стала подмосковная Ивантеевка. 15-летний ученик школы № 1 пронес в класс пневматическое оружие и открыл стрельбу. Школьник выстрелил в учительницу и ударил ее по голове кухонным топориком. Женщина в результате получила открытую черепно-мозговую травму. Еще три подростка, испугавшись, выпрыгнули из кабинета на втором этаже. Один из них сломал предплечье, у одной девушки перелом левой лодыжки, еще одна ушибла поясницу. Позже выяснилось, что

правонарушителя на его поступок «вдохновило» массовое убийство в средней школе «Колумбайн» в американском штате Колорадо.

Тогда в результате расстрела двумя учениками других учащихся образовательного учреждения погибли по меньше мере 13 человек. Совершивший нападение на школу в Ивантеевке школьник в социальной сети «ВКонтакте» он был зарегистрирован под псевдонимом, отсылавшим к имени одного из убийц в «Колумбайне».

Громким преступлением также стало нападение на журналистку Татьяну Фельгенгауэр прямо в офисе радиостанции «Эхо Москвы», ведущей которого она является. 23 октября 2017 года в студию, где она находилась, ворвался мужчина с ножом и ранил журналистку в горло. Нападавший был задержан на месте происшествия. Им оказался 48-летний гражданин России и Израиля Борис Гриц. На допросе он заявил, что у него была «телепатическая» связь с Татьяной Фельгенгауэр, и что журналистка была «слишком навязчивой». Он взят под стражу, мужчину обвиняют в покушение на убийство.

Еще одним важным событием уходящего года стал так называемый закон о декриминализации домашнего насилия, который президент России Владимир Путин подписал в феврале 2017 года. Согласно закону, за нанесение побоев члену семьи человек подвергается теперь административной, а не уголовной ответственности. Ему могут назначить наказание в виде штрафа в 30 тыс. рублей, ареста на 15 суток или 120 часов исправительных работ. Это, впрочем, относится только к тем, кто впервые совершил акт домашнего насилия. Второй и последующие случаи будут квалифицироваться как уголовные преступления.