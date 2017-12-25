Суды-2018: министр, террористы и «вор в законе»

Любой, даже самый спокойный с точки зрения происшествий, год не обходится без громких судебных решений. Прошлый год отметился резонансными процессами в отношении экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, бывшего главы антикоррупционного главка МВД Дениса Сугробова, «ловца покемонов» Руслана Соколовского или, например, по делу «хабаровских живодерок».

Реклама

Не станет исключением и 2018 год, тем более, что он будет годом собаки. А ведь именно это животное считается своеобразным символом СИЗО и тюрем. Именно по этой причине зэки так любят котиков — как символ вольной жизни — и не очень хорошо относятся к песикам, которые ассоциируются с конвоем и охраной. Итак, кого же в наступающем году теоретически может сопроводить в места не столь отдаленные охранники с собакой?

Продолжение истории Улюкаева

Сергей Карпухин/Reuters Бывшего министра Минэкономразвития Алексея Улюкаева заключают под стражу после оглашения приговора

Замоскворецкий суд Москвы в декабре огласил приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, признав его виновным в том, что экс-чиновник получил взятку в $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Суд внял аргументам обвинения и не обратил внимание на слова подсудимого о том, что, по его мнению, в сумке были вовсе не деньги, а дорогое вино, которое Сечин якобы давно собирался подарить Улюкаеву. По решению судьи Ларисы Семеновой Улюкаев отправился в СИЗО — дожидаться вступления приговора в законную силу.

Адвокат осужденного Дареджан Квеидзе уже подала жалобу на решение представительницы Фемиды в вышестоящую инстанцию. И теперь журналистов и общественность ждет второй этап этого процесса.

Кстати, после решения Замоскворецкого суда прокурор Борис Непорожный сказал, что не знает, будет или нет сторона обвинения вызвать главного свидетеля по этому делу Сечина. На процесс в суде первой инстанции он не явился, несмотря на неоднократные повестки. Не исключено, что в суде второй (то есть в Мосгорсуде) инстанции главе «Роснефти» все же придется выступить.

Банда GTA: осудят тех, кто жив

Илья Питалев/РИА «Новости» Сотрудник полиции у здания Московского областного суда

Московский областной суд в 2018 году вынесет приговор по делу одной из самых дерзких преступных группировок последнего времени. С середины лета 2014 года на трассе М4 «Дон» стали орудовать убийцы, которые по ночам останавливали машины при помощи подброшенных на дорогу устройств для прокалывания шин, а затем, подходя под предлогом помощи (либо проезжая мимо на автомобиле), расстреливали водителя и пассажиров. Журналисты прозвали участников этого преступного объединения «Бандой GTA» из-за сходства их действий с тем, как ведут себя герои одноименной компьютерной игры.

Ликвидировать деятельность преступников удалось лишь к ноябрю 2014 года. Президент России Владимир Путин лично поблагодарил за это главу МВД Владимира Колокольцева.

На скамье подсудимых оказались девять участников банды, все они выходцы из Средней Азии. Это Хазратхон Додохонов, Холик Субханов, Анвар Улугмурадов, Фазлитдин Хасанов, Шерозджон Кодиров, Мирзомавлон Мирзошарипов, Абдумуким Мамадчонов, Умар Хасанов и Зафарджон Гулямов. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в бандитизме, убийствах, разбое, незаконном изготовлении и хранении оружия.

Организатором банды на территории Подмосковья следствие считает Ибайдулло Субханова, убитого при задержании в поселке Удельная. Всего в состав группировки было вовлечено не менее 15 человек. С 2012 года по 2014 год на территории столичного региона фигуранты дела совершили 15 разбойных нападений, убив при этом 17 человек. Также им вменяется покушение на убийство еще двоих.

13 ноября 2014 года Владимир Маркин, который тогда еще занимал должность официального представителя СК РФ, подтвердил, что по данному делу как свидетель был допрошен руководитель управления делами Генпрокуратуры. По словам Маркина, прокурор дал исчерпывающие показания. Как уточнил представитель СКР,

родственник начальника управделами Генеральной прокуратуры сдавал в аренду хозяйственную постройку для проживания совместно c сожительницей и двумя детьми, погибшему при задержании во время штурма этой постройки предполагаемому организатору обезвреженной преступной группировки, гражданину Киргизии Усманову.

Женщина и дети скрылись до начала спецоперации.

Однако участники банды не успокоились даже в суде. В начале августа 2017 года они напали на конвоиров, когда те перевозили их в лифте суда в зал заседания. Они ранили полицейских Михаила Фартушняка и Елизавету Лукьянову и отправились на другой этаж.

К счастью, там находились бойцы Сергиево-Посадского ОМОНа, которые приехали на усиление охраны фигурантов дела Турбазовской преступной группировки, в которую входил бывший глава Миасса Виктор Ардабьевский. ОМОН и конвоиры Ардабьевского устроили засаду на беглецов и в перестрелке ликвидировали Абдумукима Мамадчинова, Мирзомавлона Мирзошарипова, Холика Субханова и Фазледина Хасанова.

Зафарджон Гулямов получил ранение. Остальные фигуранты дела в нападении не принимали участия, так что в 2018 году им должны огласить приговор.

Как сообщили СМИ, огонь полицейских по бандитам корректировал сам Ардабьевский, который в момент перестрелки сидел за пуленепробиваемым стеклом помещения для конвоируемых.

В конце 2017 года коллегия присяжных по его делу была распущена, так как один из них вступил в контакт с родственником подсудимого. Так что, возможно, что бывшему главе Миасса, который обвиняется в заказных убийствах, также огласят в 2018 году приговор.

Дело Шакро: 90-е перетекли в 2010-е

Сергей Савостьянов/ТАСС Захарий Калашов (Шакро Молодой)

В наступившем году Никулинский районный суд огласит приговор в отношении одного из самых известных «воров в законе», доживших до нашего времени, Захарии Калашова по прозвищу «Шакро Молодой». Некоторые другие «генералы преступного мира», такие как Вячеслав Иваньков («Япончик»), Аслан Усоян («Дед Хасан») уже умерли, а другие их коллеги, например, один из лидеров Ореховской ОПГ Дмитрий Белкин, получили пожизненное лишение свободы.

А вот Калашов долгое время оставался на свободе. Но в итоге ему предъявили обвинение в вымогательстве и создании организованного преступного сообщества. За это Калашов может быть приговорен к пожизненному заключению.

14 декабря 2015 года Шакро Молодой вместе с Андреем Кочуйковым (по прозвищу «Итальянец») и Эдуардом Романовым участвовали в перестрелке на Рочдельской улице, происшествие стало следствием вымогательства 8 млн рублей у хозяйки кафе Elements.

Кочуйков и Романов были задержаны. В дальнейшем, по данным следствия, Шакро Молодой пытался за взятку порядка $1 млн переквалифицировать возбужденные дела против своих приближенных и освободить их из заключения. В ходе следствия применяемая статья менялась: сперва в декабре предъявили обвинение в хулиганстве (статья 213 УК), а уже весной, после передачи дела в СКР по ЦАО, дело планировали переквалифицировать в еще более мягкую статью «самоуправство» (статья 330 УК), что означало бы автоматическое освобождение обвиняемых.

15 июня 2016 года, после полугода заключения, Кочуйков и Романов формально были освобождены, но их тут же задержали за вымогательство денег (ч. 3 ст. 163 УК РФ), а расследование дела было передано в Главное следственное управление МВД. Только в июле 2016 года Калашов был задержан и доставлен в полицию по делу о вымогательстве.

Через неделю, 19 июля 2016 года, ФСБ арестовала первого заместителя начальника ГСУ СК по Москве Дениса Никандрова, начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова по обвинению в получении взятки. Вскоре после задержания высокопоставленных следователей был смещен со своего поста руководитель пресс-службы СК РФ Владимир Маркин. Самому Никандрову, Максименко и Лимонову суд также, вероятно, огласит приговор в 2018 году.

Взрыв в питерской подземке

Антон Новодережкин/ТАСС Предполагаемый организатор теракта в Санкт-Петербурге Аброр Азимов в Басманном суде Москвы, 18 апреля 2017 года

В апреле 2017 года произошел самый кровавый теракт в постсоветской истории метро Санкт-Петербурга. Взрывное устройство сработало в вагоне поезда между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Эта трагедия унесла жизни 15 человек, еще 102 пассажира пострадали. Следствие установило, что бомбу привел в действие террорист-смертник Акбаржон Джалилов, гражданин России с 2011 года, узбек по национальности и уроженец Киргизии.

Примечательно, что преступление произошло во время визита в Петербург президента Владимира Путина и в годовщину официального создания ФСБ РФ.

В квартире на Гражданском проспекте, которую снимал Джалилов, был проведен обыск, в ходе которого найдены компоненты для изготовления бомбы.

6 апреля в Санкт-Петербурге задержали еще шестерых человек, а в Москве двоих, которых следователи назвали причастными к теракту. Их имена: Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков. Все — выходцы из Средней Азии.

На них вышли, изучая телефонные звонки Акбаржона Джалилова и его переписку в электронной почте. Приехав из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, они работали в суши-баре и, в частности, в кафе «Лесное», где готовил еду сам Джалилов. У предполагаемых сообщников Джалилова нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывное устройство, аналогичное обнаруженному на «Площади Восстания». Во время спецоперации по задержанию подозреваемых в съемной квартире на Товарищеском проспекте бомбу пришлось обезвреживать на месте.

17 апреля ФСБ России задержала в Одинцовском районе Московской области одного из предполагаемых организаторов теракта — 27-летнего уроженца Средней Азии Аброра Азимова. Спецслужбы считают, что он проводил подготовку террориста-смертника. Сперва Азимов признал свою вину в полном объеме, а затем отказался от своих показаний. Через день был задержан Акрам Азимова — брат Аброра Азимова. По мнению следствия, он получил деньги на подготовку теракта, находясь в Турции, от активного участника международной террористической организации, а потом перевел их исполнителю теракта в Санкт-Петербурге.

11 мая ФСБ России задержала 11-го подозреваемого по делу о теракте гражданина Киргизии Мухамадюсупа Эрматова. Всем фигурантам дела грозят крупные сроки вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Подснежники» Роскомнадзора

Вадим Ампелонский/facebook.com Вадим Ампелонский

Неожиданно для многих журналистов фигурантом громкого уголовного дела стал бывший пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Он успел полюбиться работникам СМИ за то, что редко отказывал в комментариях и вел достаточно открытую информационную политику. По этому же делу проходят начальник правового управления Роскомнадзора Борис Едидин и глава аппарата Роскомнадзора Александр Весельчаков. По имеющимся данным, всем троим инкриминируют мошенничество, совершенное группой лиц.

Следственный комитет ранее просил суд отправить всех троих фигурантов дела в СИЗО, однако Чертановский суд Москвы отказался это сделать и Ампелонский, Весельчаков и Едидин отправились под домашний арест.

До сих пор фабула уголовного дела в отношении троих сотрудников ведомства неизвестна.

По данным СМИ, уголовное дело в отношении сотрудников Роскомнадзора могло быть связано с обнаружением в ведомстве так называемых сотрудников-«подснежников», которые оформлены в одном подразделении, а по факту работают в другом или вообще не работают.

Весельчаков, в частности, как раз отвечал в Роскомнадзоре в том числе за кадры.

Офицер, миллиардер и любовник

Антон Новодережкин/ТАСС Дмитрий Захарченко

В сентябре 2016 года полковник полиции Дмитрий Захарченко, который на тот момент исполнял обязанности начальника управления «Т» (курировало топливный сектор) ГУЭБиПК МВД России, был задержан по подозрению в получении взятки.

Вскоре суд арестовал офицера, а еще через некоторое время он был уволен из органов внутренних дел. К обвинению во взятке добавились новые: в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия.

В ходе расследование по делу Захарченко следователи обнаружили у офицера и членов его семьи 13 квартир, 14 машино-мест в элитных районах Москвы, а также четыре автомобиля, слиток золота весом 500 г, часы Rolex и драгоценности, а также валюту, сумма которой в рублевом эквиваленте составляет более 9 млрд руб.

Позже по делу полковника дополнительно были арестованы деньги, сумма которых в рублевом эквиваленте составляет более миллиарда рублей.

Кроме того, после начала расследования Захарченко стал известен и своими любовными похождениями. По сведениям журналистов, еще в родном Ростове-на-Дону офицер познакомился с местной жительницей Ириной Петрушиной, с которой в 2005 году перебрался в Москву. С ней якобы Захарченко сошелся еще в студенческие годы.

Однако в 2007 году она решила уйти от него, хотя незадолго до этого мужчина делал ей предложение. Причиной стал роман с Мариной Семыниной, которая родила полковнику дочку. Следующим увлечением полицейского некая Яна Старцева, на которой бывший сотрудник полиции женился в 2013 году, причем, как утверждают некоторые СМИ, эта женщина отбила поклонника у Семыниной, так что отношения двух женщин были конфликтными.

Последним увлечением 39-летнего экс-сотрудника МВД стала 24-летняя Анастасия Пестрикова, от которой у бывшего полицейского есть два сына.

Тем временем у правоохранителей возникли претензии и к отцу бывшего работника МВД — Виктору Захарченко. Его обвиняют по статье 160 «присвоение или растрата». Сестра и мать офицера в настоящий момент покинули страну. А Никулинский суд арестовал имущество бывших возлюбленных Дмитрия Захарченко и обратил в пользу государства его собственное имущество. В 2018 году нас ждут новые перипетии этого необычного даже для российской судебной практики дела.