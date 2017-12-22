Новогодние каникулы: длинные, зимние, твои

Сегодня сложно представить завершение календарного года в России без пышного празднования. Эта традиция появилась в России не так давно. Долгие годы в советское время после встречи Нового года на следующий день, 1 января, людям приходилось выходить на работу.

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С принятием христианства Владимиром Святославовичем в X веке начала существование история русской церкви, и вместе с ней Новый год стали отмечать по византийскому обычаю – 1 сентября. Во времена правления Петра I система летоисчисления меняется — праздник с 1700 года начинают отмечать 1 января.

После петровской реформы церковный Новый год в России продолжали отмечать 1 сентября, а 1 января считалось праздником светским.

Так продолжалось до Великой Октябрьской революции 1917 года, после которой власти отменили все существовавшие в царском государстве праздники. На следующий год после «октябрьских» событий Россия, согласно указу Владимира Ленина, перешла на григорианский календарь — так 1 февраля 1918 года превратилось в 14-ое. С того момента Рождество стало отмечаться 7 января — вместо 25 декабря по старому стилю.

До 1929 года, когда вышло постановление СНК СССР «О рабочем времени и времени отдыха в предприятиях и учреждениях, переходящих на непрерывную производственную неделю», 1 января было нерабочим и праздничным. С принятием этого документа слово «праздники» заменили на «революционные дни».

Отмена в 1929 году Рождества привела к тому, что бывшие праздничные дни превратились в рабочие. С признание елки «поповским» обычаем стали появляться следующие агитационные слоганы: «Только тот, кто друг попов, елку праздновать готов!». «Ребят обманывают, что подарки им принес Дед Мороз. Религиозность ребят начинается именно с елки. Господствующие эксплуататорские классы пользуются «милой» елочкой и «добрым» Дедом Морозом еще и для того, чтобы сделать из трудящихся послушных и терпеливых слуг капитала», — говорилось в антирелигиозной пропаганде в рождественские дни.

В первой половине 30-х годов Рождество официально не существовало — оно считалось пережитком прошлого.

Что касается Нового года, то советские власти считали его прежде всего детским праздником, отсюда — отсутствие необходимости освобождать взрослых от работы 31 декабря и 1 января.

Во время «моратория» на Новый год находились смельчаки, которые втайне все же отмечали праздник — ставили елку, плотно завешивали окна. Есть предположение, что традиция отмечать праздник застольем, а не торжественными плясками, сложилась именно в то время, когда Новый год приходилось отмечать в секрете, дабы не разбудить соседей.

Прятаться приходилось до тех пор, пока газета «Правда» 28 декабря 1935 года не опубликовала письмо государственного деятеля Павла Постышева, в котором автор выразил протест простого человека, жаждущего праздника и веселья. В своем письме он обратился к властям и призвал «устроить коллективные елки для всех». После публикации Иосиф Сталин вернул людям Новый год с нарядной елкой, однако разговоров о выходном дне 1 январе пока не шло. На следующий день после праздника народ шагал на работу.

Справедливость восторжествовала 23 декабря 1947 года, когда правительство СССР сделало 1 января выходным днем. «День 1 января — новогодний праздник — считать нерабочим днем», — коротко сообщал текст указа. Однако в случае, когда праздничный день выпадал на выходной, он не переносился на ближайший рабочий день, а пропадал.

«Объявляя 1 января выходным днем, власти узаконивали фактически существующую практику. Поскольку,

отгуляв ночь, граждане являлись на рабочие места, мягко говоря, не в лучшей форме»,

— заявила в 1948 году куратор проходившей тогда выставки «Первый день календаря» Ирина Осипова.

Спустя почти 60 лет, в 1991 году, в дома россиян вернулось и Рождество — тогда 7 января объявили свободным от работы днем. В тот год по телевизору показывали рождественские службы и рассказывал людям о правилах проведения святого праздника.

Еще через два года — в 1993 году — россиян освободили от работы и 2 января. История продолжилась в 2004 году, когда в Трудовой кодекс внесли новые изменения и дали россиянам право отдыхать целых 5 дней — с 1 по 5 января. Вместе с празднованием Рождества 7 января — получалось шесть свободных дней.

Кто-то был доволен реформой, а кому-то даже этих шести дней не хватало для полноценного отдыха. Эти разногласия привели к тому, что в 2008 году спикер Совета Федерации Сергей Миронов предложил продлить майские праздники, сократив новогодние. При этом ранее Миронов предлагал сделать нерабочим днем 31 декабря, чтобы люди «не изображали работу, не били баклуши на рабочем месте, а лучше бы наряжали елки и готовились дома к празднику».

Четыре года спустя, в 2012 году, праздники все-таки было решено продлить до восьми дней — с 1 по 8 января. С учетом выходных праздничный «отгул» составил около 10 дней.

Власти зарубежных стран не так щедры к своим гражданам в вопросе новогодних каникул, как российские. К примеру, у американцев есть время прийти в себя после праздничных ужинов только в течение двух раздельных дней — 25 декабря и 1 января. На день больше гуляют британцы — два дня на Рождество и один день на Новый год. Если праздник выпадает на воскресенье, то им достанется бонусный понедельник.

Японская политика в вопросе выходных похожа на российскую. Еще с 1948 года японцы получили официальное право не работать с 31 декабря по 3 января.

При этом некоторые компании прекращают работы уже 29 декабря. В Северной Корее 31 декабря и 1 января считаются национальными праздниками, однако праздничные дни для местного населения — скорее повод для активной домашней работы и похода на демонстрацию, нежели для отдыха.

Несмотря на то, что в Бразилии отмечают Новый год и Рождество, выходные к этим дням не прилагаются. Время отдохнуть и веселиться у бразильцев есть в феврале, когда в течение четырех дней в стране проходит национальный карнавал. Хотя официально эти дни не считаются выходными, местным жителям в этот период точно не до работы.

В Германии, как и во многих других европейских странах, к Рождеству относятся очень трепетно. Отсюда два выходных — 25 и 26 декабря. Также в качестве бонуса у немцев выходной 1 января. Согласно иудейским традициям в Израиле Новый год (Рош-ха-Шана) в этом году отмечался с 20-22 сентября: именно в эти дни израильтяне освобождаются от работы. В Беларуси праздники начинаются 25 декабря — в день празднования католического Рождества. Продолжается веселье 30 декабря, а завершается уже 2 января.

Кстати, в эти новогодние праздники можно сходить в кинотеатры на фильм «Праздничный переполох»