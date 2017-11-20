Бухгалтерия семьи Захарченко: миллиарды в тетрадке в линеечку

Представитель Генпрокуратуры заявил в видеоролике для заседания по делу полковника Захарченко, что мать и сестра обвиняемого в коррупции экс-сотрудника МВД находятся в Израиле и Турции. Проживая за границей, они хотят через адвокатов доказать легальность обнаруженных у них денежных средств и имущества. У следствия не было формальных оснований не выпускать женщин из страны – поскольку и мать, и сестра ответчика обладают статусом свидетеля.

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Также в Генпрокуратуре сообщили, что мать Дмитрия Захарченко вела учет обнаруженных в квартире своей дочери 8 млрд рублей, предположительно, принадлежавших полковнику, в «тетрадке в линеечку на 12 листиков».

По словам прокурора Сергея Бочкарева, адвокаты «почему-то не заметили в материалах дела тетрадку, которая была найдена в той самой квартире на Ломоносовском проспекте». Под «той самой квартирой» Бочкарев имел в виду апартаменты, где были найдены более $120 млн и другие денежные средства в существенных размерах.

Поскольку мать Захарченко ранее была преподавательницей математики, подсчитывались денежные суммы в столбик.

По словам прокурора, «суммы бьются» — числа в тетрадке соотносятся с суммами, обнаруженными при обыске.

Тетрадка — не единственная новость в деле полковника-миллиардера. Обвинение заявляет, что Захарченко задекларировал в собственности лишь квартиру на Мичуринском проспекте, но при этом не указал принадлежащие ему квартиры еще по двенадцати другим адресам. Также прокурор обвинил экс-полковника, что тот не декларировал суммы, которые через родственников передавал на содержание несовершеннолетних детей, в среднем перечисляя по 100-200 тыс. рублей в месяц. Кроме того, прокуратура выдвинула версию, что Захарченко скрывал факт того, что он служил в правоохранительных органах не ради борьбы с преступностью, а ради обогащения нелегальным методами.

Дмитрий Захарченко, участвующий в заседании Никулинского суда по видеосвязи из следственного изолятора, настаивает на том, что все обвинения против него выдвинуты необоснованно. Он утверждает, что сам владеет только тем, что мог заработать, вопросы об источниках имущества его родственников следует адресовать им, но они декларировать доходы не обязаны, как и хранить документы о собственности дольше чем в течение трех лет после сделки.

Генеральная прокуратура РФ утверждает, что официальный доход обвиняемого во взяточничестве полковника МВД Дмитрия Захарченко за 15 лет госслужбы — с 2001 по 2016 годы — составил 12 млн рублей. Прокурор не преминул подчеркнуть, что легальный доход полковника не соответствует стоимости имущества и ценностей, которые были выявлены и изъяты у Захарченко, а также у его близких и доверенных лиц.

Ведомство намерено добиться обращения в доход государства 27 объектов недвижимости в виде квартир и машиномест в элитных районах Москвы, четырех дорогостоящих автомобилей, зарегистрированных на близких Захарченко, а также денежных средствах в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 млрд рублей и одном золотом слитке.

Также в ходе обыска на работе у Захарченко в помойном ведре в туалете был найден ключ от автомобиля Acura, в котором следователи и оперативники нашли еще 13 млн руб., $170 тыс. и €5 тыс.

Следствию до сих пор неясно, откуда именно у полковника МВД появились такие суммы. Согласно одной из версий, эти деньги являются средствами, похищенными из «Нота-банка». Ранее против владельцев этого кредитного учреждения братьев Дмитрия иВадима Ерохиных и финансового директора Галины Марчуковой было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК России «Мошенничество». Банкиры обвиняются в хищении 26 млрд рублей.

Кроме получения взятки Дмитрий Захарченко обвиняется еще по двум статьям УК России — 285-й (злоупотребление должностными полномочиями) и 294-й (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования).

В мае 2017 года стало известно о том, что Захарченко также проходит по двум эпизодам о взятках — получении $800 тыс. при посредничестве генерала МВД Лаушкина, а также получении дисконта на 3,5 млн рублей от президента сети ресторанов La Marée Меди Дусса.

Еще один фигурирующий в деле полковник ФСБ России Дмитрий Сенин скрылся от следствия за границу.