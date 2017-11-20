Чарльз Мэнсон умер в больнице

Чарльз Мэнсон, один из самых знаменитых преступников XX века, скончался на 84-м году жизни в тюремной больнице округа Керн штата Калифорния. Мэнсон скончался от естественных причин, сообщили официальные представители калифорнийской тюрьмы города Коркоран, где преступник провел большую часть своей жизни.

Реклама

Cестра одной из убитых Мэнсоном и его сообщниками жертв сообщила, что тюрьма, в которой тот отбывал наказание, контактирует со всеми родственниками его жертв. Ей позвонили и сообщили о смерти Мэнсона вечером 19 ноября.

В начале 2017 года Чарльза Мэнсона госпитализировали, увезя из тюрьмы в медицинское учреждение за ее пределами. Об этом сообщила газета Los Angeles Times, добавив, что характер заболевания Мэнсона остался неизвестен.

Чарльз Мэнсон родился 12 ноября 1934 года в больнице города Цинциннати в американском штате Огайо. На тот момент

его матери, Кэтлин Мэддокс, было 16 лет, за год до рождения сына она сбежала из дома. Его отец неизвестен, сам Мэнсон писал, что его «зачал молодой аптечный ковбой».

При рождении Мэнсона записали как «безымянный Мэддокс», свою фамилию он получил от сожителя его матери Уильяма Мэнсона.

Когда Мэнсону было около шести лет, его мать попала в тюрьму: она вместе с ее братом Лютером получили по пять лет лишения свободы за попытку ограбления заправки в Чарльстоне. Когда ему исполнилось восемь лет, его мать выпустили из тюрьмы досрочно, и они начали ездить по Америке, переезжая из города в город. К 12 годам Мэнсон отставал в учебе и уже успел побывать в нескольких исправительных домах для несовершеннолетних.

Тогда суд определил 12-летнего Мэнсона в приют для мальчиков, постановив, что его мать пока что не может его содержать. О том, что она не может обеспечить ему подходящие условия для содержания, мать Чарльза заявила на суде сама, спустя несколько дней после того, как ее сожитель заявил, что не выносит Мэнсона.

Сначала Мэнсон жил в религиозной школе в Индиане, но он несколько раз сбегал оттуда. В 13 лет его из-за частных побегов и правонарушений на свободе определили в исправительную школу в Плейнфилде, Индиана. По словам Мэнсона, с воспитанниками жестоко обращались надзиратели, а старшие обитатели школы незадолго после его появления в приюте изнасиловали его. Сам Мэнсон также практиковал гомосексуальные связи, покинув школу спустя три года, он понял, что никогда не целовался с девочками.

«В том возрасте, когда большинство детей ходят в приличную школу, живут с родителями и узнают гораздо более приятные вещи, я выковыривал силос и табачную жвачку у себя из задницы, приходил в себя после порки ремнем и учился ненавидеть весь мир», — вспоминал Мэнсон позже в интервью.

После религиозной школы в Индиане Мэнсона не раз приговаривали к различным срокам тюремного заключения. Окончательно он освободился в 1967 году.

Утром 21 марта, в день освобождения, он обратился к тюремному начальству с просьбой остаться. Как он заявил, тюрьма стала ему домом, и он боялся, что не сможет приспособиться к миру за ее стенами.

На момент освобождения Мэнсону было 32 года. Более половины своей жизни, 17 лет, он провел в местах лишения свободы – за вооруженное ограбление в 13 лет, гомосексуальное изнасилование в 17 лет, избиение жены в 20 лет, кражу почты и подделку чеков.

«Возможно, как и уверял Мэнсон, тюрьма заменила ему дом и семью. Возможно также, что — сознательно или подсознательно — он совершал лишь те преступления, которые влекли за собой наиболее суровые наказания. Третий вариант заключался в одолевавшем Мэнсона стремлении снова и снова бросать вызов своему наиболее могущественному противнику -– государству как таковому. Я был далек от того, чтобы понять Чарльза Мэнсона. Грабитель, угонщик, изготовитель фальшивок, сутенер — неужели это портрет маньяка-убийцы», — рассуждал прокурор Винсент Бульози, представлявший сторону обвинения на процессе по делу Мэнсона и его «семьи».

В 1967 году, разъезжая по Калифорнии, Мэнсон и его спутница Мэри Браннер встречали молодых маргинальных юношей и девушек, добровольно становившихся членами его «Семьи», каждому из неофитов Мэнсон давал новое имя. Внутри «Семьи Мэнсона» люди становились «братьями и сестрами». Сам Мэнсон стремился стать музыкантом и вскоре переехал поближе к Лос-Анджелесу, где было много студий звукозаписи. Там также набирал популярность психоделический рок.

Домом для «Семьи» стало заброшенное ранчо Спэн, где раньше снимали вестерны. Живя на ранчо, Мэнсон со своими «братьями и сестрами» принимали психоделик мескалин, устраивали групповые оргии, служили «сатанинские» мессы и приносили в жертву животных, выпивая их кровь.

Сам Мэнсон и его последователи были в основном людьми малограмотными, и их ритуалы носили подражательный характер.

Некоторое время спустя начались первые убийства. В конце июля 1969 года три члена «Семьи» — Бобби Босолей, Сьюзан Аткинс и Мэри Браннер — отправились в дом наркодилера по имени Гэри Хинман, чтобы потребовать назад деньги, за которые Бобби купил у него мескалин для группы байкеров. Байкеры, в свою очередь, были недовольны качеством психоделика и требовали вернуть деньги. Хинман вернуть сумму отказался.

После звонка на ранчо в дом приехал Чарльз Мэнсон с Брюсом Дэвисом. Мэнсон отрезал саблей мочку уха Хинмана, и вскоре он и Дэвис уехали. На следующий день Хинман продолжал отказываться отдать деньги. Спустя два дня Бобби убил Хинмана, нанеся ему два удара ножом в грудь, в то время, как Аткинс и Браннер душили его подушкой.

Напоследок Бобби Босолей написал на стене «Political Piggy» («Политическая свинья» — «Газета.Ru») и кровью Хинмана нарисовал знак «лапы», чтобы власти думали, что к убийству причастны «Чёрные пантеры».

Летом 1969 года Чарльз Мэнсон предложил «попробовать на вкус смерть» и убить людей в доме знакомого Мэнсону музыкального продюсера Терри Мэлчера.

Однако дом по адресу 10050 Сиело-Драйв уже принадлежал режиссеру Роману Полански.

Вечером 8 августа там проходила вечеринка, на которую ворвались «братья и сестры» Мэнсона — Текс Уотсон и три девушки — и напали на людей, находившихся внутри.

Жертвами резни стали это восемнадцатилетний Стивен Пэрент, приехавший к приятелю, работавшему в доме уборщиком, Джей Сэбринг — известный стилист мужских причесок, Эбигейл Фолгер — наследница богатого состояния, Войцех Фриковски — друг кинорежиссера Романа Полански, и жена Полански — киноактриса Шэрон Тейт, находившаяся на девятом месяце беременности.

На следующий день сам Мэнсон возглавил налет на другой дом, убив семейную пару — Лено и Розмари Ла-Бьянка. Полиция начала поиски убийц, и вскоре нашла Мэнсона и его «Семью», убивших по подозрению в доносе одного из работников ранчо Спэн Дональда «Коротышку» Ши. Мэнсон со своими «братьями и сестрами» сбежал на автомобилях и багги в пустыню. Вскоре их поймали калифорнийские полицейские.

После длительного судебного процесса восемь членов «Семьи» были приговорены к смерти в газовой камере, но в 1972 году приговоры по решению Верховного Суда были заменены на пожизненные заключения.

Весной 2012 года 79-летнему Мэнсону уже в двенадцатый раз было отказано в условно-досрочном освобождении. Остальные участники «Семьи» также содержатся в федеральных тюрьмах, а кто-то, как одна из главных убийц Сьюзан Аткинс, уже скончался.