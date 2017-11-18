«Мы воздаем должное делам Александра III»

Президент России Владимир Путин 18 ноября принял участие в торжественном открытии памятника императору Александру III в Крыму. Церемония открытия монумента прошла в парке Ливадийского дворца в Ялте.

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На открытии памятника присутствовали полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, а также митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь и муфтий Крыма Эмирали Аблаев.

Кроме официальных лиц, на церемонии присутствовали студенты, нахимовцы и курсанты других военных училищ и учреждений.

К моменту прибытия Владимира Путина в Ливадийский парк у накрытого полотном памятника был поднят российский триколор, а оркестр исполнил гимн Российской Федерации. Президент проследовал вдоль роты почетного караула и приблизился к монументу.

После объявления диктором начала церемонии об открытии памятника «правителю, который принес России мир, славу, развитие и стабильность, Царю-миротворцу, императору Всероссийскому Александру III» солдаты почетного караула сдернули с монумента золотистую ткань покрывала, а оркестр заиграл гимн «Коль славен наш Господь в Сионе» композитора Дмитрия Бортнянского, бывший в XIX веке неофициальным гимном Российской Империи.

После этого Путин произнес торжественную речь, в которой отметил, что Александр III отстаивал мир для России «не уступками, а твердостью». «Современники называли его [Александра III] царем-миротворцем, но, как отмечал Сергей Юльевич Витте, он дал России 13 лет мира не уступками, а справедливой и непоколебимой твердостью», — отметил Путин.

По словам российского лидера, Александр III отстаивал интересы прямо и открыто, и такая политика обеспечила рост влияния России, повышение ее авторитета в мире.

Также при Александре III бурно развивался индустриальный потенциал страны, было принято прогрессивное для того времени трудовое законодательство, создавались новые отрасли промышленности, началось строительство Транссибирской магистрали, отметил Путин. При Александре III в России началось качественное перевооружение армии, были реализованы масштабные кораблестроительные проекты, подчеркнул российский президент.

«Он считал, что сильное, самостоятельное, суверенное государство должно опираться не только на экономическую и военную мощь, но и традиции, что великому народу важно сохранять самобытность, а движение вперед невозможно без уважения к своей истории, культуре и духовным ценностям», — сказал глава государства.

Не оставил без внимания он и развитие искусств и культуры, пришедшееся на царствование царя-Миротворца.

Открывая памятник Александру III, добавил Путин, мы «воздаем должное его делам, свершениям и заслугам, выражаем свое уважение неразрывной истории нашей страны, к людям всех званий и сословий, которые честно служили Отечеству».

Президент РФ также заявил о своей уверенности в том, что и нынешние, и грядущие поколения, как и наши великие предки, сделают все возможное «для благополучия и процветания Отечества».

Монумент императору Александру III достигает четырех метров в высоту, он был отлит из бронзы на одном из заводов на Урале. Скульптором выступил народный художник России Андрей Ковальчук. Бронзовый император изображен сидящим на срубе дерева, он одет в военный мундир, опирается на меч. Позади фигуры Александра III изображена горизонтальная стела с двуглавым орлом, на рельефе показаны различные достижения царствования государя: создание винтовки Мосина, самолета Можайского, индустриальный скачок, строительство Транссибирской магистрали, храма Христа Спасителя, Третьяковской галереи, Исторического музея.

Памятник установлен на месте, где ранее находился Малый Ливадийский дворец, в котором император скончался в 1894 году.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов отметил, что открытие памятника государю императору Александру III свидетельствует «о неразрывности отечественной истории», а также добавил, что именно в Ливадийском дворце проходила Ялтинская конференция стран-победительниц в 1945 году.