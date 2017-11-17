В Мосгорсуде у чеченцев взыграла кровь

К радикальной форме протеста прибегли пятеро уроженцев Чечни, которым Мосгорсуд в пятницу, 17 ноября, в очередной раз продлевал арест. В ходе заседания обвиняемые попытались покончить с собой. Первым о ЧП в главном московском суде сообщил журналистами адвокат одного из фигурантов дела Шамиль Яндарбаев.

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Он заявил, что понимает их мотивы: по обвинению в хулиганстве чеченцы находятся под арестом с 2015 года. «У них уже просто не выдержали нервы», — уверен юрист.

Вскоре подробности рассказала и пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. «В Московском городском суде рассматривается ходатайство следственных органов о продлении срока содержания под стражей в отношении Умара-Хами Идрисова, Рамбека Мусрапилова, Шамхана Абдуева, Абдула Сатабаева, Шамиля Садуева, Асалана Махмутмерзаева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)».

Индрисову также вменяется в вину угроза убийством. «В ходе судебного заседания

пятеро из шестерых обвиняемых, находившихся в боксе для лиц, содержащихся под стражей, совершили попытки суицида», — отметила пресс-секретарь.

«Следует обратить внимание, что непосредственный досмотр лиц, содержащихся под стражей, перед доставкой в зал судебного заседания, а также доставка в зал осуществляются сотрудниками конвойного полка. Сотрудники суда не принимают участия в данных процедурах. После произошедшего в судебном заседании объявлен перерыв для оказания медицинской помощи обвиняемым», — сказала Солопова.

По ее словам, госпитализировать чеченцев, нанесших себе раны, не стали. Она добавила, что после того, как медики не дали обвиняемым истечь кровью, заседание было продолжено, и суд решил оставить всех шестерых под стражей до 18 января 2018 года.

Еще через полчаса в интернете появилась видеозапись событий, произошедших в зале заседания. На ролике виден судебный пристав крупным планом, а позади него расположен бокс для задержанных и арестованных. Там же находятся шестеро мужчин.

«Скорую» вызывай! Я тебе говорю, «скорую» вызывай!» -— кричит на сотрудника службы судебных приставов тот, кто снимает видео. В ответ тот заявляет, что сделает это, как только посторонние покинут зал.

«Где закон, где закон, соблюдение где?» — кричит тем временем один из тех, кто находятся в боксе. Полицейский конвойной службы и пристав с трудом убеждают снимающего, который начал вести себя довольно агрессивно, удалиться из зала. «Не ори на меня!» — кричит тот сотрудникам органов правопорядка.

Все обвиняемые проходят по уголовному делу о нападении на ресторан японской кухни «Тануки» на Липецкой улице, которое произошло в ночь на 7 августа 2015 года. Известно, что там отдыхали приезжие из Чеченской Республики. Около 23:00 большинство из них покинули заведение, но один из гостей задержался. У него возник конфликт с работниками ресторана, в который ввязались и охранники. Началась драка. Близкие тех, кто потом окажется на скамье подсудимых, говорят, что побоище в ресторане было инициировано охранниками, которым не понравилось, как чеченец негативно высказался об Украине.

Чтобы усмирить физически сильного чеченца, сотрудникам охраны пришлось использовать сковороду. Позже этот мужчина был госпитализирован: врачи зафиксировали у него черепно-мозговую травму, перелом носа и уха, а также многочисленные ушибы.

Молодые люди, обеспокоенные долгим отсутствием приятеля, вернулись в заведение как раз в разгар драки, к которой они сразу подключились. При этом на видеозаписи с места событий видно, что в руках у некоторых из них находятся палки или биты.

Позже выяснилось, что они были вооружены травматическими пистолетами и карабинами «Сайга». К приезду на место ЧП полицейских нападавшие уже избавились от оружия, но убегать никуда не стали, а находились неподалеку от ресторана. При осмотре их машин в багажнике одной из них полицейские нашли карабины и биты. Всего в отделение полиции по району Бирюлево Восточное тогда доставили 15 уроженцев Чечни. Большинство из них заявили, что работают охранниками в ЖСК «Царицыно» и проживают на территории этого комплекса в бытовках.

Отметим, что это не первый инцидент, когда обвиняемые пытаются покончить с собой прямо в зале суда. Так, 18 сентября 2017 года в городском суде Сургута подсудимый, обвиняемый в тяжких преступлениях, во время заседания нанес себе повреждения. Кровь обнаружил конвой.

«После этого была вызвана машина скорой помощи, мужчина был госпитализирован», — отметила пресс-секретарь суда Диана Андреева. Она уточнила, что мужчина обвинялся в вымогательстве, угрозе убийством, насильственных действиях сексуального характера, а также в изнасиловании.