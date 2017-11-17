Контролеры выгнали турникеты из автобусов

В автобусах с «гармошкой» и новых трехсекционных трамваях «Витязь», «несмотря на все риски», будут демонтированы турникеты. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы «Наш город. Диалог с мэром» на канале «ТВ Центр».

Оплачивать проезд пассажиры смогут через валидаторы, установленные в салоне.

По словам Собянина, на маршрутах такого транспорта будет увеличено количество контролеров. При этом мэр рассчитывает, что платежная дисциплина и ответственность пассажиров продолжит расти. За десять лет, которые в столичном наземном транспорте существуют турникеты, количество пассажиров, оплачивающих проезд, выросло почти на четверть.

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Автоматизированная система контроля проезда (АСКПП) в наземном общественном транспорте впервые появилась в 2001 году — соответствующий эксперимент проводился в Зеленоградском административном округе. С сентября 2007 года АСКП была внедрена на всех маршрутах автобусов, троллейбусов и трамваев города. Пассажиры восприняли новинку негативно: проходить в салон можно было только через одну дверь и довольно узкую площадку, к тому же валидация билета требовала времени, поэтому посадка в автобус или трамвай происходила существенно дольше. Николай Лямов, занимавший в 2011 году пост вице-мэра по вопросам транспорта, заявлял тогда, что турникеты сократили пассажиропоток на 30% и увеличили время загрузки на каждой остановке на несколько минут. Однако число безбилетников из-за турникетов резко снизилось, и это оказалось решающим фактором.

Тем не менее,

через пять лет после ввода турникетов столичные власти задумались о том, чтобы их демонтировать, оставив только валидаторы.

Отказ от АСКП должен был увеличить скорость передвижения и в целом улучшить имидж общественного транспорта как предпочтительного способа передвижения по Москве. В рамках эксперимента в 2013 году были убраны турникеты из 17-го трамвая. Проходимость пассажиропотока резко возросла, как и скорость передвижения трамвая, но увеличилось и количество «зайцев». Относительный убыток, по сравнению с турникетной системой, за время эксперимента составил 2,5 млн рублей, доходы из-за неоплаты проезда снизились на 12,5%. Но, видимо, все перекрыли выявленные плюсы, потому что в 2016 году турникеты были демонтированы уже во всех трамваях Северного и Северо-Западного округов.

Процент безбилетных пассажиров, по словам экспертов, остается примерно одинаковым из года в год. Наблюдаются только некоторые всплески на время экономических кризисов, например, число «зайцев» вырастало в 2015 году. По словам эксперта общественной организации «Город и транспорт» Александра Морозова, пассажирам на тот момент было выгоднее не платить за проезд, поскольку вероятность попадания контролера по пути была небольшой. И проще было заплатить штраф за безбилетный проезд раз в месяц, чем покупать довольно дорогостоящий проездной. Остановить поток «зайцев», по мнению экспертов, способен либо усиленный линейный контроль на маршрутах, либо резкое повышение штрафов за безбилетный проезд.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков сказал, что длинные автобусы и трамваи как первоочередные были выбраны, потому что они дольше всех запускают пассажиров, «транспорт и по 10 минут может стоять». Он назвал турникеты неэффективной системой контроля проезда.

«Турникеты существенно замедляют движение транспорта, причем не только общественного: автомобилисты также вынуждены ждать, когда погрузятся все пассажиры трамвая, если его пути проложены посередине улицы,

— пояснил он «Газете.Ru». — Автобусы и трамваи двигаются медленнее, что делает общественный транспорт как таковой менее привлекательным. Есть много способов контролировать оплату проезда, турникет не единственный и не такой эффективный, как усиленный линейный контроль. Траты на дополнительных контролеров все равно будут несопоставимыми с тратами на закупку дополнительного подвижного состава, который требуется, чтобы справляться с объемом перевозок в нынешнем объеме и при прежней скорости погрузки пассажиров».

По словам Янкова, «ни один крупный город не использует турникеты, даже Санкт-Петербург оставил контролеров». Десять лет использования турникетов в Москве привели к тому, что люди стали чаще оплачивать проезд, «то есть некие изменения в менталитете произошли. Но в то же время многие стали отказываться от общественного транспорта, потому что он стал долгим и не привлекательным, и это существенный минус турникетов».