Жуткие картинки: Минздрав кошмарит россиян

В России с 15 ноября вступил в силу регламент Таможенного союза на табачную продукцию. Согласно новому документу, табачные компании обяжут выпускать пачки сигарет только с устрашающими изображениями. Иллюстрации, предупреждающие о вреде курения, будут нанесены на обеих сторонах упаковки сигарет, а не только на одной, как сейчас. На упаковках традиционно будут изображаться органы человека, пораженные различными недугами, которые вызывает табакокурение. При этом размер изображений будет составлять не менее 50% от площади пачки.

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Кроме того, производители сигарет будут обязаны выпускать свою продукцию в новой малопривлекательной упаковке, сбоку которой будет сказано, что товар содержит системные яды.

Также новые правила запретят наносить на упаковки изображения, напоминающие о чем-то вкусном и стимулирующие продажи — например, ягоды или фрукты. Более того, в пачки сигарет будет нельзя помещать какие-либо рекламные вкладыши, побуждающие к курению.

В запретный список попадут следующие выражения — «с низким содержанием смол», «легкие», «экстра», «ультра», «мягкие». Исключение сделано только для ментола. Подобные маркировки, считают в Минздраве, могут сложить впечатление, что сигареты с низким содержанием смол менее вредны, тогда как зарубежные исследования показали, что люди, употребляющие «легкие» сигареты, страдают теми же заболеваниями, что и люди, курящие обычные. Табачным компаниям также запретят указывать на пачке концентрацию никотина и смол. Медики убеждены: подобная информация вводит людей в заблуждение и заставляет думать, что чем ниже содержание этих веществ, тем безвреднее товар.

Обновленный техрегламент предусматривает использование на сигаретных пачках самого неприятного, по мнению ученых, грязно-коричневого цвета с кодировкой Pantone 448C.

Установки также обяжут табачные компании, выпускающие продукцию для ЕЭС, раскрывать Минздраву информацию о составе сигарет.

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru» сошлись во мнении, что на бытовом уровне надписи «легкие», «мягкие» на сигаретных пачках действительно побуждают к курению.

«Надписи — это обманывающий момент. Эту информацию нужно убрать так же, как мы смыли информацию со стендов продажи табака»,

— убежден член общественного совета Федерального медико-биологического агентства Евгений Ачкасов. Доцент кафедры управления и экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Боярский добавил, что запрет на подобные словосочетания есть в Рамочной конвенции ВОЗ.

Однако, по мнению Боярского, самой эффективной мерой по снижению курения является повышение цен на сигареты. «Государство значительно снизит спрос на табак за счет повышения акцизов. Однако в этом вопросе наши власти ведут себя не особо решительно. В зарубежных странах опыт повышения цен положительный, поэтому есть повод задуматься», — считает он.

Ачкасов рассказал «Газете.Ru», что самый важный шаг в борьбе с курением — это запрет на открытую продажу табака. «Нахождение их перед глазами в кассах — это лучшая реклама. К счастью, мы верно движемся в этом направлении: я уже не помню, как выглядят магазинные стенды с табаком», — заявил эксперт.

По статистике Минздрава, ежегодно вследствие болезней, вызванных курением, умирает около 400 тыс. россиян.

В начале августа власти утвердили паспорт проекта «Формирование здорового образа жизни», согласно которому к 2025 году власти планируют снизить распространенность потребления табака среди взрослого населения: с 30,5% в 2017 году до 27% в 2025 году (то есть примерно с 36,5 млн человек до 32,3 млн человек). На реализацию проекта предполагается потратить более 3,5 млрд рублей.

Уже тогда эксперты «Газеты.Ru» отмечали, что табачные компании — это огромное лобби, которое ведет прибыльный коммерческий бизнес. Они отмечали, что в то время как органы власти борются против сигарет, табачные компании параллельно ведут борьбу за курение и за присутствие табака на рынке.

В сентябре 2017 года члены Евразийской антитабачной коалиции обратились к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой довести акцизы на табак до среднеевропейского уровня. Если инициатива будет поддержана, то сигареты в России будут стоить не менее 150 рублей. Производители табачной продукции выразили премьер-министру Медведеву свое несогласие с пунктами антитабачной концепции. Так, 1 ноября представители компаний высказались против обнародования состава сигарет и запрета на добавление в них пищевых добавок.

На данный момент более 70 стран приняли Рамочную конвенцию Всемирной организации здравоохранения (договор, являющийся ответной мерой на глобализацию табачной эпидемии, призванный снизить смертности из-за употребления табака, — «Газета.Ru») и стали размещать предупреждающие изображение на обеих сторонах пачки.

В Бразилии, Мексике и Венесуэле графические изображения, иллюстрирующие последствия курения, занимают 100% задней стороны пачки сигарет. Что касается

США, то, хотя в 1966 году они стали первой в мире страной, потребовавшей публикации предупреждений о вреде курения на пачках сигарет, сегодня в штатах на сигаретных упаковках до сих пор нет устрашающих картинок — только текстовые предупреждения.

В ноябре 2016 года вашингтонский медицинский центр при университете Джорджтаун выяснил, как страшные картинки на пачках сигарет влияют на уровень смертности людей.

Согласно исследованию, за 50 лет использование графических изображений на сигаретных упаковках, предупреждающих о вреде курения, может предотвратить более 652 тыс. смертей, до 92 тыс. случаев рождения детей с низким весом и до 145 тыс. преждевременных родов в США.

Если применять эти данные к России, то в нашей стране ужасающие картинки на сигаретных пачках помогут сохранить около 300 тыс. человеческих жизней.