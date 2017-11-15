Сечин вызван в суд по делу Улюкаева в третий раз

Судья в Замоскворецком суде Москвы Лариса Семенова заявила, что глава «Роснефти» Игорь Сечин не пришел на заседание по делу бывшего главы МЭР Алексея Улюкаева, передает корреспондент «Газеты.Ru». Судья уточнила, что неизвестно, получил ли Сечин повестку. «Направлялась повестка Сечину по электронной почте, факсом и почтой России. Получил он ее или нет — неизвестно», — пояснила судья.

Судья приняла решение пригласить Сечина на заседание в третий раз. Ему будет направлена повестка с просьбой явиться в суд 22 ноября.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев уже уточнил РИА «Новости», что Сечин не явился на заседание из-за командировки.

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Отметим, что это уже второе заседание по делу о получении взятки экс-главой МЭР Алексеем Улюкаевым, на которое Сечин вызывался, но не пришел. На предыдущее заседание, которое прошло в понедельник, 13 ноября, он пропустил из-за участия в российско-турецких переговорах, состоявшихся в тот же день в Сочи. Эта информация стала известна не сразу, о причине неявки Сечина сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На самом же заседании суда неявка была посчитана как не имеющая объяснений.

При этом рассматривался вариант и принудительной доставки Сечина в суд.

«Решение о принудительной доставке Сечина суд может принять самостоятельно, либо оно может быть принято по ходатайству сторон»,

— сообщил «Газете.Ru» источник в суде.

Тем не менее, «уклонистом» Сечина назвать нельзя. Об этом «Газете.Ru» сказал адвокат Александр Карабанов. «В теории, вопросы возникают к работодателю свидетеля: какие меры он принял для того, чтобы обеспечить получение сотрудником повестки. Но тут есть масса отговорок: можно сказать, что человек в командировке находится, например. Если даже он и получил повестку, то он может не являться в суд по ряду причин: служебная занятость, состояние здоровья и иные причины», — сказал юрист.

Адвокат подчеркнул, что Сечин является свидетелем, который свой долг выполнил в ходе предварительного следствия. «Его уже нельзя привлечь к ответственности за отказ от дачи показаний. Его неявка в суд не является нарушением закона, судья может зачитать ранее данные показания из протокола допроса», — сообщил Карабанов.

Также на заседание 15 ноября снова не явился и капитан ФСБ Александр Калиниченко, который готовил следственный эксперимент по передаче сумки с деньгами от Сечина к Улюкаеву. Еще на прошлом заседании Федеральная служба безопасности обратилась к Замоскворецкому суду с просьбой отозвать вызов на допрос своего оперативника. «Ранее были направлены повестки для вызова в суд. В суд поступило письмо СЭБ (Службы экономической безопасности) ФСБ о том, что вызванный старший лейтенант Александр Калиниченко находится в командировке. Просят снять с повестки суда вызов его на допрос», — сказала судья. На нынешнем заседании выяснилось, что командировка Калиниченко носит длительный характер.

Главной темой обсуждения на нынешнем заседании стали результаты психолого-лингвистической экспертизы разговора Сечина и Улюкаева в офисе «Роснефти».

Защита утверждает, что результаты экспертизы, используемые судом, выполнены при нарушении ряда принципиальных моментов. «При проведении психолого-лингвистической экспертизы специалист вышел за пределы своих полномочий. Он сам произвел расшифровку записи, то есть занялся уже фоноскопической экспертизой», — сказала адвокат Виктория

Поэтому, по мнению адвокатов, экспертам могло послышаться слово «Гоа» в разговоре, тогда как его могли и не произносить. Именно в этом индийском штате на саммите БРИКС Улюкаев якобы показал Сечину два пальца, тем самым, по версии стороны обвинения, обозначив размер требуемой взятки. Соответственно, упоминание Гоа во время встречи в офисе «Роснефти» могло бы означать, что Улюкаев был в курсе, что в сумке деньги.