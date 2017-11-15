В Юрмале проходят похороны Задорнова

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Люди покидают рижский собор Александра Невского
Михаил Задорнов был женат дважды. Первая жена — дочь бывшего первого секретаря ЦК Компартии Латвии Велта Яновна (девичья фамилия — Калнберзина), доктор филологических наук, профессор филологического факультета МГУ. Вторая жена Елена Бомбина была администратором артиста. Дочь Елена училась в ГИТИСе.
Родственники Михаила Задорнова
Гроб с телом Михаила Задорнова в катафалке повезли на кладбище Яундубулты, его проводили аплодисментами, передает корреспондент «Газеты.Ru». Это кладбище находится в самой восточной части Юрмалы, примерно в 25 км от храма Александра Невского.
Очередь желающих попрощаться с Задороновым понемногу продвигается вперед, осталось около ста человек, сообщает корреспондент «Газеты.Ru». Для родственников предоставлен автобус, на котором они отправятся на кладбище.
Задорнов долгое время позиционировал себя как неоязычника. Но за два месяца до смерти он исповедался, а в начале ноября соборовался — прошел через одно из церковных таинств.
Отпевание закончилось, передает корреспондент «Газеты.Ru», из храма Александра Невского выходят те, кто находился внутри во время церемонии.
Люди ждут начала церемонии прощания
Фоторепортаж с места отпевания Михаила Задорнова
Очередь от храма Александра Невского на улице Бривибас достигла перекрёстка Блаумана и Тербатас и составляет свыше 400 человек, передает корреспондент «Газеты.Ru». Это примерно 200 метров по данным карт «Яндекса».
К храму подъехал мэр Риги Нил Ушаков с супругой, передает корреспондент Газеты.Ru
Стоит заметить, что, как и всякое резонансное событие, уход Задорнова вызвал противоречивую реакцию, уже названную «войной некрологов». Колумнист, бывший главный редактор журнала «Афиша» Юрий Сапрыкин опубликовал в своем телеграм-канале «Записи и выписки» довольно жесткий пост, в котором сказал, что ключевой эмоцией монологов писателя было столкновение с заграничным образом жизни и потребления. В ответ сценарист, певец и резидент Comedy Club Семен Слепаков решил поставить Сапрыкина на место, заявив о неоспоримости заслуг Задорнова как юмориста. И сделал это, надо сказать, куда эмоциональнее своего оппонента. Сейчас пост Слепакова убран из публичного доступа.
Согласно последней воле Задорнова, он будет похоронен в Юрмале, на кладбище Яундубулты, рядом со своим отцом — советским писателем Николаем Павловичем Задорновым (1909—1992). В декабре 2009 года, к столетию со дня рождения отца, Михаил Задорнов открыл в Риге русскоязычную библиотеку — общедоступную и бесплатную. В своем завещании Задорнов просил продолжить поддержку этой библиотеки.
На площадке у входа десятки людей, местная полиция на русском и на латышском требует от собравшихся уйти с проезжей части, передает корреспондент Газеты.Ru в Риге. При этом двери храма уже закрыты, и внутрь никого не пускают.
Стоит отметить, что на прощании с артистом в Москве, которое прошло несколько дней назад, вышла не самая красивая ситуация — проститься с Задорновым пришли поклонники. Пришли несмотря на то, что церемония была объявлена закрытой. Тем не менее, сотне из них удалось попрощаться с писателем. Может, все-таки стоило сделать прощание в ЦДЛ, чтобы проститься с настолько знаменитой фигурой смогли все желающие. Народный был артист, что уж там.
Отпевание Задорнова запланировано на 11 часов по местному времени (полдень по Москве) в соборе Александра Невского в Риге. Как передает корреспондент «Газеты.Ru», храм не очень большой и места для всех желающих попрощаться с артистом внутри не хватает.
В 90-е и нулевые Задорнов много выступал по стране и за рубежом, в его номерах часто звучали в чем-то лестные для россиян исследования западного мира («американцы тупые»), его концерты транслировали на телевидении (обычно на канале РЕН ТВ, с которым сатирик сотрудничал многие годы).
Известный писатель-сатирик, Михаил Задорнов прославился в 1980-е – он выступал на телевидении (одним из его коронных номеров того времени была юмореска «Два девятых вагона»), работал заведующим отделом сатиры и юмора в журнале «Юность», его произведения читали со сцены известные артисты, а уже в 1991-м – сразу после распада СССР – Задорнов поздравлял страну с Новым годом.
Михаил Задорнов скончался 10 ноября в возрасте 69 лет. Официально причины смерти не назывались; за год до смерти у него была диагностирована опухоль головного мозга. Он проходил курс химиотерапии, но летом 2017-го отказался от лечения; о своей болезни Задорнов не рассказывал.