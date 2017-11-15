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В Юрмале проходят похороны Задорнова

В Риге завершилось прощание с сатириком Михаилом Задорновым

В среду, 15 ноября, в Латвии прощаются с писателем-сатириком Михаилом Задорновым. В рижском соборе Александра Невского завершилась церемония отпевания. Похороны Задорнова проходят на кладбище Яундубулты в Юрмале.

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14:45

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14:30

Люди покидают рижский собор Александра Невского

14:20

Михаил Задорнов был женат дважды. Первая жена — дочь бывшего первого секретаря ЦК Компартии Латвии Велта Яновна (девичья фамилия — Калнберзина), доктор филологических наук, профессор филологического факультета МГУ. Вторая жена Елена Бомбина была администратором артиста. Дочь Елена училась в ГИТИСе.

14:10

Родственники Михаила Задорнова

Первая жена Велта Задорнова (слева), дочь Елена (вторая справа), вторая жена сатирика Елена Бомбина (крайняя справа)

14:00

Гроб с телом Михаила Задорнова в катафалке повезли на кладбище Яундубулты, его проводили аплодисментами, передает корреспондент «Газеты.Ru». Это кладбище находится в самой восточной части Юрмалы, примерно в 25 км от храма Александра Невского.

13:45

Очередь желающих попрощаться с Задороновым понемногу продвигается вперед, осталось около ста человек, сообщает корреспондент «Газеты.Ru». Для родственников предоставлен автобус, на котором они отправятся на кладбище.

13:35

Задорнов долгое время позиционировал себя как неоязычника. Но за два месяца до смерти он исповедался, а в начале ноября соборовался — прошел через одно из церковных таинств.

13:15

Отпевание закончилось, передает корреспондент «Газеты.Ru», из храма Александра Невского выходят те, кто находился внутри во время церемонии.

13:00

Люди ждут начала церемонии прощания

12:45

Фоторепортаж с места отпевания Михаила Задорнова

12:40

Очередь от храма Александра Невского на улице Бривибас достигла перекрёстка Блаумана и Тербатас и составляет свыше 400 человек, передает корреспондент «Газеты.Ru». Это примерно 200 метров по данным карт «Яндекса».

12:36

К храму подъехал мэр Риги Нил Ушаков с супругой, передает корреспондент Газеты.Ru

Мэр Риги Нил Ушаков (на заднем плане) с супругой

12:20

Стоит заметить, что, как и всякое резонансное событие, уход Задорнова вызвал противоречивую реакцию, уже названную «войной некрологов». Колумнист, бывший главный редактор журнала «Афиша» Юрий Сапрыкин опубликовал в своем телеграм-канале «Записи и выписки» довольно жесткий пост, в котором сказал, что ключевой эмоцией монологов писателя было столкновение с заграничным образом жизни и потребления. В ответ сценарист, певец и резидент Comedy Club Семен Слепаков решил поставить Сапрыкина на место, заявив о неоспоримости заслуг Задорнова как юмориста. И сделал это, надо сказать, куда эмоциональнее своего оппонента. Сейчас пост Слепакова убран из публичного доступа.

12:13

Согласно последней воле Задорнова, он будет похоронен в Юрмале, на кладбище Яундубулты, рядом со своим отцом — советским писателем Николаем Павловичем Задорновым (1909—1992). В декабре 2009 года, к столетию со дня рождения отца, Михаил Задорнов открыл в Риге русскоязычную библиотеку — общедоступную и бесплатную. В своем завещании Задорнов просил продолжить поддержку этой библиотеки.

12:07

На площадке у входа десятки людей, местная полиция на русском и на латышском требует от собравшихся уйти с проезжей части, передает корреспондент Газеты.Ru в Риге. При этом двери храма уже закрыты, и внутрь никого не пускают.

11:57

Стоит отметить, что на прощании с артистом в Москве, которое прошло несколько дней назад, вышла не самая красивая ситуация — проститься с Задорновым пришли поклонники. Пришли несмотря на то, что церемония была объявлена закрытой. Тем не менее, сотне из них удалось попрощаться с писателем. Может, все-таки стоило сделать прощание в ЦДЛ, чтобы проститься с настолько знаменитой фигурой смогли все желающие. Народный был артист, что уж там.

11:45

Отпевание Задорнова запланировано на 11 часов по местному времени (полдень по Москве) в соборе Александра Невского в Риге. Как передает корреспондент «Газеты.Ru», храм не очень большой и места для всех желающих попрощаться с артистом внутри не хватает.

11:30

В 90-е и нулевые Задорнов много выступал по стране и за рубежом, в его номерах часто звучали в чем-то лестные для россиян исследования западного мира («американцы тупые»), его концерты транслировали на телевидении (обычно на канале РЕН ТВ, с которым сатирик сотрудничал многие годы).

11:15

Известный писатель-сатирик, Михаил Задорнов прославился в 1980-е – он выступал на телевидении (одним из его коронных номеров того времени была юмореска «Два девятых вагона»), работал заведующим отделом сатиры и юмора в журнале «Юность», его произведения читали со сцены известные артисты, а уже в 1991-м – сразу после распада СССР – Задорнов поздравлял страну с Новым годом.

Михаил Задорнов

11:00

Михаил Задорнов скончался 10 ноября в возрасте 69 лет. Официально причины смерти не назывались; за год до смерти у него была диагностирована опухоль головного мозга. Он проходил курс химиотерапии, но летом 2017-го отказался от лечения; о своей болезни Задорнов не рассказывал.