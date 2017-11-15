В Юрмале проходят похороны Задорнова

Стоит отметить, что на прощании с артистом в Москве, которое прошло несколько дней назад, вышла не самая красивая ситуация — проститься с Задорновым пришли поклонники. Пришли несмотря на то, что церемония была объявлена закрытой. Тем не менее, сотне из них удалось попрощаться с писателем. Может, все-таки стоило сделать прощание в ЦДЛ, чтобы проститься с настолько знаменитой фигурой смогли все желающие. Народный был артист, что уж там.