В Хабаровском крае произошло крушение самолета

В Хабаровском крае разбился пассажирский самолет L-410, летевший из Хабаровска в населенный пункт Нелькан, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу Аяно-Майского района Хабаровского края Алексея Ивлиева.

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«Есть такая информация, падение самолета. Упал в районе 13.00 (06.00 мск). Было семь пассажиров, два члена экипажа», — сообщил он. В результате авиакатастрофы погибли шесть человек. Их тела уже обнаружены и извлечены из-под обломков. Власти поселка Нелькан уже опубликовали имена погибших.

Авиакатастрофа унесла жизни пилотов Чумакова и Зуева, а также местных жителей Дениса Амосова, Светланы Похомовой, Ольги и Анны Лапониковых. При этом при крушении выжила 4-летняя девочка.

В поселок Нелькан готовится вылететь вертолет санавиации с бригадой врачей, чтобы помочь девочке, выжившей в катастрофе.

«В поселок Нелькан из Хабаровска готовится к вылету борт санавиации с бригадой специалистов. В Нелькане есть врачи хорошей квалификации, они занимаются ребенком. Хабаровские медики определят транспортабельность девочки, будет решен вопрос о ее дальнейшем лечении. Мы держим связь с Минздравом РФ», — сообщил РИА «Новости» министр здравоохранения края Кирилл Пошатаев.

Он не уточнил характер травм девочки, однако, по некоторым данным, у ребенка повреждены ноги. В частности, местные СМИ говорили, что ей уже потребовались некоторые манипуляции с голеностопом.

Выжившая после трагедии 4-летняя девочка Жасмина летела в Нелькан погостить у бабушки, сообщила глава сельского поселения Наталья Петухова. Ее сопровождала Ольга Лапонникова, социальный педагог, она погибла. «Я почти сразу прибежала в больницу, куда доставили ребенка. Она в сознании, но, видно, что очень напугана, не понимает, что происходит, жмется к бабушке. Врачи говорят,что прогнозы положительные, завтра ее увезут в Хабаровск», — рассказала Петухова порталу «Хабаровский край сегодня».

Очевидцы рассказали, что авария произошла при заходе самолета на посадку в Нелькане. По их словам, самолет начал заваливаться на бок.

«Самолет заходил на посадку. Когда до земли оставалось совсем немного, он внезапно завалился на правое крыло и рухнул. При падении воздушное судно не взорвалось и не загорелось. На помощь людям сразу поспешили дежурившие пожарные и сотрудники аэропорта», — подчеркнул директор нельканского аэропорта Александр Рычков.

Как позже уточнили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю, крушение произошло во время второго захода на посадку.

Следственный комитет рассматривает три возможных версии крушения пассажирского самолета в Хабаровском крае. Об этом сообщается на сайте ДВСУ на транспорте СК России.

«В настоящее время следствием отрабатываются три возможных версии случившегося — неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования либо возможные технические неисправности», — заявили в СК.

При этом, как сообщает РИА «Новости», в Гидрометцентре утверждают, что погода над Нельканом в момент посадки была благоприятной. «Снега не было, ветер 3-4 м/с, тумана не было, видимость хорошая», — сообщили в ведомстве. Хорошие погодные условия, помимо синоптиков, подтверждают и очевидцы трагедии, и сотрудники аэропорта. «Ясность отличная. Без осадков и порывов ветра. Одним словом, погода была хорошая», — сказал директор местного аэропорта Рычков.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

К месту ЧП направились представители Ространснадзора и Росавиации. Расследовать причины крушения будет Межгосударственный авиационный комитет.

Также сообщается, что спецкомиссия управления Ространснадзора по Дальневосточному федеральному округу проведет проверку в отношении авиакомпании «Хабаровские авиалинии», которой принадлежит самолет.

В пресс-службе Хабаровского края заявили, что четверг, 16 ноября, в регионе будет объявлен траур. Кроме того, известно, что губернатор края Вячеслав Шпрот уже распорядился оказать материальную помощь семьям погибших.