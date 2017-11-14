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Суд над Улюкаевым. LIVE

В Замоскворецком суде проходит процесс над экс-министром Улюкаевым

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев после заседания Замоскворецкого суда в... Артем Сизов/«Газета.ru»
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев после заседания Замоскворецкого суда в Москве, 13 ноября 2017 года

В Замоскворецком суде продолжается резонансный процесс над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым. Его обвиняют в вымогательстве взятки в размере $2 млн за положительное решение по приватизации с «Башнефти». На прошлое заседание в качестве свидетеля был вызван глава «Роснефти» Игорь Сечин, однако в суд он не явился без объяснения причин; его вызвали повторно. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Трансляция
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10:16

Во всем можно найти положительные стороны. Экс-министр отметил, что, будучи под домашним арестом, прочитал 50 книг. Сейчас Улюкаев читает «Воскресение» Льва Толстого.

10:09

В самом Замоскворецком суде и вокруг здания какое-то невообразимое столпотворение. Все ждут прибытия высокопоставленных свидетелей. На заседание тем временем прибыл Улюкаев. Он поприветствовал журналистов, а на вопрос, ждет ли он Сечина, спросил «А вы?».

10:07

Отметим, что история российского правосудия знает случаи, когда высокопоставленные чиновники давали показания. Так, на втором процессе по делу Михаила Ходорковского суд допросил главу Минпромторга Виктор Христенко и главу «Сбербанка» Германа Грефа. А по делу бывшей главы департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой показания давал экс-министр обороны Анатолий Сердюков.

10:01

Сечин на прошлое заседание не явился. Однако «уклонистом» его назвать нельзя, сообщил «Газете.Ru» адвокат Александр Карабанов. «В теории, вопросы возникают к работодателю свидетеля: какие меры он принял для того, чтобы обеспечить получение сотрудником повестки. Но тут есть масса отговорок: можно сказать, что человек в командировке находится, например. Если даже он и получил повестку, то он может не являться в суд по ряду причин: служебная занятость, состояние здоровья и иные причины», — сказал юрист. Адвокат подчеркнул, что Сечин является свидетелем, который свой долг выполнил в ходе предварительного следствия. «Его уже нельзя привлечь к ответственности за отказ от дачи показаний. Его неявка в суд не является нарушением закона, судья может зачитать ранее данные показания из протокола допроса», — сообщил Карабанов.

10:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы начинаем наш онлайн. Сегодня в суд должны прийти очередные свидетели: предстоит допросить еще 15 человек, в числе которых — глава «Роснефти» Игорь Сечин и капитан ФСБ Александр Калиниченко, готовивший оперативный эксперимент по передаче сумки с деньгами.