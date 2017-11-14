Суд над Улюкаевым. LIVE

Во всем можно найти положительные стороны. Экс-министр отметил, что, будучи под домашним арестом, прочитал 50 книг. Сейчас Улюкаев читает «Воскресение» Льва Толстого.
В самом Замоскворецком суде и вокруг здания какое-то невообразимое столпотворение. Все ждут прибытия высокопоставленных свидетелей. На заседание тем временем прибыл Улюкаев. Он поприветствовал журналистов, а на вопрос, ждет ли он Сечина, спросил «А вы?».
Отметим, что история российского правосудия знает случаи, когда высокопоставленные чиновники давали показания. Так, на втором процессе по делу Михаила Ходорковского суд допросил главу Минпромторга Виктор Христенко и главу «Сбербанка» Германа Грефа. А по делу бывшей главы департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой показания давал экс-министр обороны Анатолий Сердюков.
Сечин на прошлое заседание не явился. Однако «уклонистом» его назвать нельзя, сообщил «Газете.Ru» адвокат Александр Карабанов. «В теории, вопросы возникают к работодателю свидетеля: какие меры он принял для того, чтобы обеспечить получение сотрудником повестки. Но тут есть масса отговорок: можно сказать, что человек в командировке находится, например. Если даже он и получил повестку, то он может не являться в суд по ряду причин: служебная занятость, состояние здоровья и иные причины», — сказал юрист. Адвокат подчеркнул, что Сечин является свидетелем, который свой долг выполнил в ходе предварительного следствия. «Его уже нельзя привлечь к ответственности за отказ от дачи показаний. Его неявка в суд не является нарушением закона, судья может зачитать ранее данные показания из протокола допроса», — сообщил Карабанов.
Доброе утро, уважаемые читатели! Мы начинаем наш онлайн. Сегодня в суд должны прийти очередные свидетели: предстоит допросить еще 15 человек, в числе которых — глава «Роснефти» Игорь Сечин и капитан ФСБ Александр Калиниченко, готовивший оперативный эксперимент по передаче сумки с деньгами.