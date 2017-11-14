Суд над Улюкаевым. LIVE

Сечин на прошлое заседание не явился. Однако «уклонистом» его назвать нельзя, сообщил «Газете.Ru» адвокат Александр Карабанов. «В теории, вопросы возникают к работодателю свидетеля: какие меры он принял для того, чтобы обеспечить получение сотрудником повестки. Но тут есть масса отговорок: можно сказать, что человек в командировке находится, например. Если даже он и получил повестку, то он может не являться в суд по ряду причин: служебная занятость, состояние здоровья и иные причины», — сказал юрист. Адвокат подчеркнул, что Сечин является свидетелем, который свой долг выполнил в ходе предварительного следствия. «Его уже нельзя привлечь к ответственности за отказ от дачи показаний. Его неявка в суд не является нарушением закона, судья может зачитать ранее данные показания из протокола допроса», — сообщил Карабанов.