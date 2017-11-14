Буквы разные писать, Магомета почитать

Сообщество мусульман предложило расширить курс «Основы религиозных культур и светской этики» на учеников 5-11 классов. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил первый зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) Дамир Мухетдинов. Он добавил, что предложение о введении истории ислама для пятиклассников в Минобрнауки направят в следующем году. Также представители основных конфессий встретятся с министром образования Ольгой Васильевой завтра, 16 ноября.

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Муфтий Равиль Гайнутдин подготовил поручение ректорам учебных заведений России и авторам пособий, в котором попросил к декабрю 2017 года разработать концепцию курса и учебной литературы. Муфтий отметил, что в дальнейшем проекты рассмотрит мусульманская интеллигенция и специалисты в области ислама.

Расширение религиозных курсов по истории ислама обсудят и с представителями других конфессий. «Важно услышать позицию РПЦ, настроены ли они в таком русле работать или все-таки они будут пытаться дальше лоббировать свою программу обучения»,

— считает первый зампред Духовного управления мусульман.

Представитель Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ выступает за всеобъемлющее изучение традиционных религий России. «Могу лишь сказать, что это даст возможность получить представление как о своей собственной религиозной культуре, так и религиозных культурах других традиционных религий», — сообщил он РБК.

Во всех российских школах «религиозный» курс ввели 1 сентября 2012 года — он распространился на учеников четвертых классов. При этом родителям школьников предложили выбрать один из модулей предмета: светская этика, мировые религиозные культуры, православие, ислам, буддизм или иудаизм. Перед педагогами поставили цель — донести до школьников «нравственные идеалы и ценности, составляющие основу религиозных и светских традиций» многонациональной культуры России.

Спустя два года патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил преподавать религию в школах со 2-го по 10-й класс. «Разве можно серьезно говорить не только о результатах образования, но и о профессиональной подготовке педагогов применительно к курсу, который длится только один учебный год, всего 34 учебных часа?», — говорил патриарх. Он добавил, что на преподавание предмета выделяется недостаточно денег. Уже через несколько месяцев после заявления патриарха в Минобрнауки отчитались, что около 1,5 млн школьников в 21 регионе страны изучают курс «Основ религиозных культур и светской этики».

Тем не менее РПЦ в прошлом году направила на экспертизу проект расширения учебной программы по предмету «Основы православной культуры» (ОПК), в котором предполагалось, что детей будут учить православию с 1 по 11-й классы, один или два урока в неделю. Митрополит Волоколамский Иларион объяснил необходимость расширения курса основ религий ростом «террористической угрозы». «Уровень школьников в религиозных вопросах ниже уровня ликбеза. Думаю, что, конечно, особенно в нынешней ситуации, <…> когда террористы оперируют религиозными лозунгами, вербуют молодых людей в террористические организации, внушая им, что это богоугодное дело, нам нужно существенно расширять преподавание религиозной культуры», — заявил митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

Впрочем, экспертизу тот проект так и не прошел. Специалисты отмечали также, что для расширения учебной программы по религиозным предметам потребуется менять образовательные стандарты на федеральном уровне, что сопряжено с существенными затратами сил и времени. Кроме того, и при имеющемся объеме ОПК и другие подобные предметы нередко вызывают недовольство у родительской общественности.

Так, в октябре 2015 года

житель Петрозаводска пожаловался, что в школе его дочку заставляют изучать основы православной культуры, хотя отец выбрал для нее курс «Основы мировых религий». Он отмечал, что школа неоднократно настаивала на выборе православия.

Кроме того, родители даже посетили общешкольное собрание, где православный священник, говоря о разных направлений ОРКСЭ, заявил, что выбор «Основ православия» упростит всем жизнь.

Против федеральной политики в вопросе преподавания религии в конце ноября 2016 года высказались родители учеников московской школы №2065. Их возмутили действия департамента образования столицы, и они подали в Генпрокуратуру жалобу на «навязывание религиозной идеологии» детям. Предметом жалобы стал учебник «Истоки», по которому школьники изучают основы религии. В частности, родительское сообщество сочло, что в учебном пособии содержится много разговоров «про нечистую силу, святую воду, ангелов-хранителей». В заявлении также отмечалось, что их детям запрещается пропускать такие уроки. В департаменте заявили, что учебник выбрал коллектив педагогов по итогам заседаний советов и изучения мнения родителей. Тем не менее родители учеников московской школы №2065 добились отмены курса «Истоки» для всех пятых классов.

Научный руководитель по лицейским программам института образования НИУ ВШЭ Наталия Любомирская заявила «Газете.Ru», что расширять уроки религии на среднюю и старшую школы нет необходимости. «Хотя я сама являюсь человеком православным, я считаю, что это не нужно.

Во-первых, практически при каждой конфессии есть воскресные школы, где религиозным образованием занимаются профессионалы. Во-вторых, церковь зачастую организует благотворительные мероприятия, в которых активно участвуют школы»,

— поделилась она.

Любомирская добавила, что нравственные устои чаще всего закладываются в семье. «Если родители религиозны, ходят в храм, то и дети узнают о религии все, что им нужно», — считает специалист.

Эксперт также отметила, что учителя, которых принуждают читать курс «Основы религиозных культур», могут навредить детям. «Школа — учреждение государственное, а церковь у нас отделена от властей. Поэтому вопросы морали и этики должны прививаться не лекциями и уроками, а образцами поведения. Однако если учитель является человеком высоконравственным, то он автоматически становится образцом», — резюмировала Любомирская.

Депутат Госдумы и директор частной школы «Наследник» Любовь Духанина заявила «Газете.Ru», что подобные заявления о реформах образования появляются довольно часто. «В четвертом классе курсы по выбору — там и иудаизм, и православие — все присутствует. Год назад на тему расширения времени преподавания предмета высказывались представители православной церкви, сегодня — сообщество мусульман. Однако прежде чем что-либо предлагать, необходимо осознавать, что введение предмета с продолжительностью в семь лет требует серьезного обоснования с точки зрения содержания дисциплины и ее роли. Впрочем, желание высказываться на тему образования велико, поэтому такие предложения и возникают», — отметила она.