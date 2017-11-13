Сечин не явился

В Москве продолжается процесс по делу бывшего главы министерства экономического развития Алексея Улюкаева. Его обвиняют в вымогательстве взятки в размере $2 млн за положительное решение по приватизации «Роснефтью» «Башнефти». Сегодняшнее заседание по этому делу обещало быть особенным — 13 ноября повесткой в суд в качестве свидетеля был вызван глава «Роснефти» Игорь Сечин, во время встречи с которым год назад экс-министр был задержан ФСБ.

Фоторепортаж: Сечин не пришел: в Москве продолжается процесс над Улюкаевым __is_photorep_included10982852: 1

Однако Сечин не пришел в Замоскворецкий суд. Как уточнила судья Лариса Семенова, причина неявки неизвестна. «Служба судебных приставов также доставляла повестку в суд нарочным по месту работы Сечина в «Роснефть». Сотрудники отказались ее получать», — отметила судья в ходе заседания, добавив, что повестка была также отправлена по электронному адресу, но также осталась без ответа.

Защита уже вызвала Сечина на допрос повторно. Суд счел приемлемым удовлетворение этого требования. Повестка выписана на 15 ноября.

Если глава «Роснефти» прогуляет и следующее заседание, то, по закону, приставы могут привести Сечина в суд принудительно, сказала «Газете.Ru» адвокат Дареджан Квеидзе.

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«Решение об этом принимает суд», — добавила она. «Решение о принудительной доставке Сечина суд может принять самостоятельно, либо оно может быть принято по ходатайству сторон», — сообщил «Газете.Ru» источник в суде. На вопрос, будут ли какие-то санкции в отношении Сечина за то, что в его компании препятствовали вручению повестки, адвокат Бурковская заявила «Газете.Ru», что эти меры не предусмотрены законом.

Примечательно, что вызов Сечина на допрос инициировал не сторона защиты, а обвинение. График главы «Роснефти» на 13 ноября до упора оставался неизвестным. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сказал лишь, что «Игорь Иванович в курсе повестки в суд по делу Улюкаева». Если Сечин был в командировке, то это является уважительной причиной для отсутствия, однако об этом на заседании не говорилось.

Сечин — не единственный свидетель, который не явился на сегодняшнее заседание.

Федеральная служба безопасности обратилась к Замоскворецкому суду с просьбой отозвать вызов на допрос своего оперативника Александра Калиниченко по делу бывшего главы МЭР Алексея Улюкаева. «Ранее были направлены повестки для вызова в суд. В суд поступило письмо СЭБ (Службы экономической безопасности) ФСБ о том, что вызванный старший лейтенант Александр Калиниченко находится в командировке. Просят снять с повестки суда вызов его на допрос», — сказала судья. Отметим, что именно Калиниченко готовил следственный эксперимент по передаче сумки с деньгами от Сечина к Улюкаеву.

Еще один свидетель, который был вызван в суд на прошлом заседании — первый заместитель министра энергетики России Алексей Текслер. На сегодняшнем заседании Текслер дал показания первым.

Допрос чиновника начала сторона защиты, так как это ее свидетель. Адвокат Улюкаева Виктория Бурковская спросила свидетеля, что входит в его обязанности в министерстве энергетики, и о том, что он делал на посту председателя совета директоров «Башнефти». В ответ на вопрос адвоката Текслер сообщил, что в августе 2016 года занимал ту же должность, что и сейчас: «Отвечал за корпоративные вопросы, налоги в нефтегазовом секторе и другое. Денег за работу в «Башнефти» я не получал, госчиновникам это запрещено».

Отвечая на вопросы адвокатов, Текслер заявил, что официальное попечение о приватизации компании, находящейся в федеральной собственности, было дано им в соответствии с поручением президента и правительства.

После этого к допросу первого заместителя министра энергетики приступила сторона обвинения. Отвечая на вопросы прокурора, Текслер заявил, что Министерство энергетики не участвовало в принятии решения о приватизации «Башнефти». «Это не в его компетенции», — сообщил свидетель.

На вопрос защиты, была ли у него личная заинтересованность в сохранении поста в совете директоров «Башнефти», Текслер ответил отрицательно. Он также подчеркнул, что Улюкаев никак не пытался повлиять на решение Минэнерго при подготовке указанных документов по сделке. Текслер также ответил, что сейчас положительно оценивает сделку по приобретению «Башнефти» «Роснефтью». «Они развивают этот актив», — сказал Текслер. Больше ни у кого вопросов к новому свидетелю не возникло.