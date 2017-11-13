Поклонники простились с Задорновым

Поклонников пустили на прощание с Михаилом Задорновым, которое прошло в одной из подмосковных клиник, передает РИА «Новости».

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Сама церемония состоялась в ритуальном зале морга клинической больницы «Медси». Возле клиники собралось около 100 человек, которые пришли проститься с известным сатириком. Не менее полутора часов им пришлось ждать за территорией больницы, так как церемония, по желанию Задорнова, проходила в закрытом режиме. Семья сатирика говорит, что Задорнов «иронично относился к публичности» и всегда охранял жизнь близких от «чужого назойливого вмешательства».

Фоторепортаж: В Москве прощаются с Михаилом Задорновым __is_photorep_included10981874: 1

Сатирик и юморист Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни. В начале октября 2016 года стало известно, что Задорнов болен раком головного мозга.

Задорнов дебютировал на телевидении в 1982 году с монологом «Письмо студента домой». Популярность же пришла к нему в 1984 году. Рассказы и миниатюры сатирика читали со сцены многие известные артисты, а с конца 1980-х годов он начал исполнять свои произведения сам. С 1990-х он вел такие программы, как «Аншлаг», «Смехопанорама», «Сатирический прогноз», «Дочки-матери».

Юморист является автором книг «Конец света», «Не понимаю!», «Возвращение», пьес «Современные люди», «Кофточка» и других. Задорнов известен критическими высказываниями в адрес западной, в частности, американской культуры и образа жизни. Кроме того, сатирик занимался неакадемическими исследованиями по истории славянства.

Смерть известного сатирика глубоко потрясла российскую общественность. Соболезнования в связи со смертью Задорнова выразили не только его коллеги по цеху, но и первые лица страны.

Президент России Владимир Путин выразил поддержку семье Задорнова в связи с кончиной писателя. «Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Михаила Задорнова в связи со смертью артиста», — говорится в сообщении Кремля. Председатель правительства России Дмитрий Медведев также выразил свои соболезнования.

«Михаил Николаевич был талантливым писателем, мастером острого слова и мгновенной импровизации. Он обладал своей позицией, системой ценностей, очень личным взглядом на происходящее. Всё это было в его книгах, рассказах, миниатюрах и монологах», — отметил Медведев.

Он обратил внимание на то, что зрители любили Задорнова, с удовольствием смотрели телепередачи с его участием, отдавали должное его тонкому чувству юмора, остроумным наблюдениям и метким характеристикам.

«Яркий, обаятельный и неординарный — таким он останется в сердцах всех, кто знал и ценил его»,

— заключил Медведев.

Политики уже вовсю обсуждают возможность увековечения памяти любимого народом сатирика. Одну из улиц в Троицком и Новомосковском административном округе Москвы (ТиНАО) могут назвать именем Михаила Задорнова. Обращение к мэрии Москвы готовит первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев.

«Настоящий патриот, остро и по делу клеймивший пороки западной цивилизации. Он остался в сердцах многих поколений. Светлая память», — сказал Сухарев, комментируя свою инициативу. Кроме того, он отметил, что в столичной комиссии по монументальному искусству готовы рассмотреть вопрос об установке памятника Задорнову.

Сам же Михаил Николаевич, родившийся в Латвии, перед смертью просил поддержать открытую в Риге в 2009 году русскоязычную библиотеку имени своего отца, Николая Задорнова.

«Не дать закрыться и материально поддержать русскоязычную библиотеку в Риге», — говорил Задорнов. Как сообщает семья Задорнова, в Латвии же его и похоронят. «По желанию Михаила он будет похоронен в Латвии, там, где он родился», — сообщили родные сатирика. Задорнов хотел, чтобы его похоронили рядом с могилой его отца, на Яундубултском кладбище в Юрмале.

Николай Задорнов был известным советским писателем и сценаристом, в 1969 году его удостоили звания заслуженного деятеля культуры Латвийской ССР.