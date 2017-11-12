В Ижевске оценивают ущерб от взрыва газа

Жители частично обрушившейся девятиэтажки в Ижевске на улице Удмуртской вошли в свои квартиры с тем, чтобы оценить нанесенный в результате ЧП ущерб.

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«Первыми в свои квартиры вошли жители первого подъезда, осмотр и оценка ущерба происходит в присутствии представителей городской администрации, управляющей компании и газовиков», — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Позднее таким же образом будут осмотрены второй и третий подъезды. В этих трех подъездах уже подали холодную и горячую воду, восстановлено электричество. Ранее было включено отопление. Коммунальщики продолжают восстанавливать тепловой контур в подвалах, проверено и опрессовано газовое оборудование.

«Осмотр квартир будет проводиться в присутствии представителей администрации города Ижевска, управляющей компании, газовой компании, Следственного комитета. В квартирах 4, 5, 6 подъездов будут проводиться обследования состояния строительных конструкций дома. Решение об осмотре и заселении квартир будет приниматься по итогам обследования», — поясняется в сообщении городской администрации.

Днем ранее сообщалось, что житель этого дома Александр Копытов, обвиняемый по делу об обрушении, частично признал вину, заявлял следователь СК Евгений Китаев.

«Допрошенный в качестве обвиняемого признал вину частично», — сказал силовик.

По словам следователя, Копытов намеренно отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределения, а затем покинул квартиру. В результате этих действий в четверг, 9 ноября, около 16:30 в Ижевске из-за хлопка газа обрушилась одна из секций жилого девятиэтажного многоквартирного дома, расположенного на Удмуртской улице, дом 261.

Александр Копытов был задержан накануне, 10 ноября.

«По поручению следователя ГСУ СК России в рамках уголовного дела по факту обрушения подъезда жилого дома в городе Ижевске, расследуемого по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК России (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), полицейскими задержан Александр Копытов, проживавший вместе с матерью в квартире, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения», — говорилось в тексте официального сообщения.

Тогда же было возбуждено дело в соответствии с ч.2 ст.105 УК России (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

«Как ранее сообщалось, в ходе расследования был задержан Александр Копытов, проживавший вместе с матерью в квартире, где, по данным следствия, находился эпицентр разрушения.

По результатам первоначальных следственных действий, в том числе допроса Копытова, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.105 УК России (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом)», — указывалось в тексте официального сообщения СК.

11 ноября суд арестовал Копытова на два месяца.

По предварительной версии следствия, мотивом преступления явилась личная неприязнь подозреваемого к матери. Кроме того, на сайте СК сообщается, что «у следствия имеются сомнения в психическом здоровье» задержанного, в связи с чем ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Поисковые работы на месте обрушения дома закончились лишь в 23:30 по московскому времени в пятницу, 10 ноября. По последним данным, в результате происшествия погибли семь человек. В ходе поисково-спасательных работ сотрудники МЧС спасли 210 человек. Представитель МЧС России рассказал, что на первом этаже здания полностью разрушены ателье и два магазина.

11 и 12 ноября в Удмуртии проходят дни траура в память о погибших. В республике приспускают государственные флаги и отменяют развлекательные мероприятия. Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин в Михайловском кафедральном соборе Ижевска совершил панихиду по погибшим. В Комплексном центре социального обслуживания населения Первомайского района Ижевска действует пункт сбора вещей и предметов первой необходимости для пострадавших.