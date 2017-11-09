Тоска по следователю довела до убийства сына

Вопиющий случай домашнего насилия произошел в семье полицейского-следователя в Нижнем Новгороде. Сотрудник ГСУ МВД РФ по Нижегородской области Евгения Сергеева третьего ноября заступила на суточное дежурство в составе следственно-оперативной группы. Через какое-то время ей пришло SMS-сообщение от ее сожителя, 34-летнего Максима Дурягина об угрозах их общему четырехлетнему сыну.

Поначалу женщина не восприняла их всерьез, но после получила новое сообщение от мужчины, в котором говорилось: «Ты нас больше не увидишь».

Как сказано в материалах паблика «Омбудсмен полиции», после этого Сергеева попросила руководство отпустить ее домой, однако ей ответили отказом.

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Придя через сутки домой, следователь не нашла ни своего сына, ни сожителя. Она в панике побежала в местный Следственный комитет. «Было незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Следователями СК совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Нижегородской области в тот же день установлен и задержан в качестве подозреваемого 34-летний мужчина, который является отцом погибшего ребенка. Кроме того, 5 ноября 2017 года следователи СК

обнаружили и тело погибшего мальчика с признаками насильственной смерти в одном из гаражей кооператива, расположенного в Нижнем Новгороде»,

— сообщили журналистам после этого в пресс-службе местного управления СК. Там добавили, что в день гибели ребенка Дурягин забрал мальчика из детского сада, однако отвел его не домой, а в гараж, где и произошло убийство.

Однако источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией, рассказал «Газете.Ru», что первоначально в местном СК РФ приняли заявление Сергеевой лишь по факту обращения об исчезновении ребенка, но реально начали работать только после того, как ее сожитель сам позвонил ей перед своим бегством и сказал, где находится труп ребенка. «При осмотре тела малыша на нем были обнаружены синяки и ссадины», — отметил источник.

Как рассказал источник, в последние несколько месяцев

у Сергеевой и Дурягина постоянно случались конфликты на тему того, что женщина часто задерживается на работе и мало уделяет времени семье.

Правда, пара, 13 лет прожившая вместе, каждый раз находила возможности для примирения.

В итоге мужчина решил «напугать» сожительницу, расправившись с ребенком и покончив с собой в гараже. «В последний момент помирать этот человек раздумал и выскочил из гаража, а вот ребенок отравился угарным газом.

После этого Максим отправился к собственным родителям и рассказал о том, что совершил. Те попытались спасти сына от уголовного преследования и решили вывезти убийцу их же внука из Нижегородской области. Однако на одном из постов ДПС их машину остановили для проверки. Тогда подозреваемый выскочил из нее и пустился наутек, но инспектор догнал парня, задержал, а вскоре передал того операм», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

По словам источника, на допросе Дурягин утверждал, что не собирался убивать сына, а хотел лишь «проучить» свою женщину. «Самое неприятное здесь в том, что после того, как предполагаемому убийце предъявили обвинение и отправили в СИЗО, там его навестила начальник ГСУ ГУ МВД по Нижегородской области Ольга Зайцева и попросила его сказать, что причиной его поступка стала не ревность к работе, а ревность к другому мужчине, с которым у Сергеевой якобы были отношения», — сообщил «Газете.Ru» источник, знакомый с ситуацией.

Однако в многочисленных комментариях к записи в группе в социальной сети «ВКонтакте» «Омбудсмен полиции», которая посвящена этой трагедии,

коллеги Сергеевой утверждают, что она ничего похожего на адюльтер себе не позволяла, а очень тепло относилась к своему мужу и к ребенку, а также пыталась, как могла, сохранить семью.

«Они прожили вместе 13 лет. Не расписывались, потому что Максим был дважды судим. В 2001 году он получил два года лишения свободы за кражу. Мужчина тогда проник с подельниками в квартиру к потерпевшим, вынес деньги и ценные вещи, причинив крупный ущерб. А в 2008 году он снова кого-то обворовал, но на этот раз отделался штрафом. В любом случае, по закону полицейскому запрещается иметь супруга или близкого родственника, который имеет или имел судимость», — сообщил «Газете.Ru» один из общих знакомых семейной пары.

По словам сослуживцев следователя, сейчас руководство пытается убедить Сергееву написать заявление по собственному желанию, так как, по мнению начальников, тот факт, что она состояла в гражданском браке с неоднократно судимым негативно сказывается на репутации всего подразделения в целом.

«Хотя на самом деле ситуация в самом следственном подразделении Автозаводского района Нижнего Новгорода не самая простая: там довольно часто совершаются самые разные преступления, значительную часть которых раскрыть не удается. При этом начальство заставляет следователей зачастую работать и в выходные, и в праздники. И никого не волнует, муж у тебя, дети ли, больные родители», — сказала одна из следователей этого подразделения. По ее словам, сейчас Сергеева переживает тяжелейший психологический шок.

«Оружие ей сейчас доверять опасно, но при этом ее можно посадить приводить архив в порядок, или еще на какую-нибудь бумажную работу, чтобы отвлечь от этого ужаса.

Общее мнение коллектива в том, что увольнять человека в такой ситуации как минимум несправедливо, а как максимум — опасно», — отметила она.

«Газета.Ru» направила официальный запрос в пресс-службу ГУ МВД по Нижегородской области с просьбой прокомментировать сведения о поступке начальницы местного следственного управления Зайцевой и о ситуации в следственных подразделениях местной полиции в целом, однако отвечать на него там отказались.

Практикующий психолог в сфере проблем в семейных отношениях Наталья Грушко считает, что причиной трагедии могли стать психические травмы обоих членов семьи.

«Очевидно, что нормальный человек даже не додумается до подобной расправы. У нас есть сведения, что мужчина побывал в местах не столь отдаленных.

Там нередко происходят акты насилия как физического, так и морального, а также сексуального. Зачастую люди выходят оттуда с поврежденной психикой, которая сказывается, в том числе, и на семейных отношениях. Женщине, которая решает связать свою жизнь с подобным человеком, надо это учитывать», — рассуждает специалист.

По словам психолога, нельзя сбрасывать со счетов и личность самой женщины-следователя. «В похожих ситуациях часто оказывается так, что женщина подвергалась психологическому или иному насилию в семье. Например, ее волю могли подавлять отец или мать с жестким характером. И потом, выйдя во взрослую жизнь, такой человек уже ищет подсознательно будущего насильника.

Вообще насильник и жертва нередко ищут друг друга и тянутся другу к другу психологически», — отметила Грушко. Этот феномен описан в работах разных специалистов по психологии, добавила эксперт.

«Женщине кажется, что она исправит насильника с помощью сильной любви, что его никто, кроме нее, не понимает. Потом оказывается, что это не получается, а любви с ее стороны уже и нет, но за это время появились общие дети или иные жизненные обязательства.

И мучитель начинает всячески унижать свою жертву. И дальше бывает два варианта: либо женщина все же понимает, что она личность, а не вещь. Тогда она уходит, хлопнув дверью, а то и вовсе бьет насильника тяжелой сковородой в удобный момент. Или же она так и не «расправляет крылья», и тут последствия могут быть самые печальные», — заключила психолог.