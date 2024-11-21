«Одеть» или «надеть»: как правильно? Как легко запомнить употребление слов «одеть» и «надеть» — простое объяснение филолога

Многие сталкиваются с вопросом: как правильно говорить — «одеть пальто» или «надеть пальто»? Эти словосочетания звучат похоже, но имеют разные значения, при этом путаница в речи встречается довольно часто. «Газета.Ru» вместе с филологом разобралась в разнице между «одеть» и «надеть», а также выяснила, как проще запомнить правильное употребление этих слов.

«Одеть» и «надеть» — паронимы

Паронимы — это слова, которые звучат и пишутся похоже, но имеют разное значение. Их внешнее сходство часто приводит к ошибкам в речи. Несмотря на близкую форму, они имеют разный смысл, поэтому если неправильно их употреблять, то можно ненароком кардинально изменить идею высказывания.

Примеры известных паронимов:

Адресат и адресант. Адресат — это получатель письма или посылки, а адресант — отправитель.

Невежа и невежда. Невежа — это грубый и невоспитанный человек, а невежда — необразованный, мало знающий.

Оплатить и уплатить. Оплатить — внести деньги за что-либо (оплатить покупку). Уплатить — внести обязательный платеж (уплатить долг).

Один из самых распространенных примеров паронимов, которые вызывают затруднения – слова «одеть» и «надеть», рассказала «Газете.Ru» филолог, преподаватель Дипломатической академии МИД России Елена Шуванникова. Их часто путают, хотя различить их достаточно просто.

Глаголы «одеть» и «надеть» принадлежат к разным аспектам действия. Они являются паронимами, поскольку звучат похоже, но имеют различные значения и употребления. Различие между «одеть» и «надеть» заключается в том, на кого или на что направлено действие. Елена Шуванникова филолог, преподаватель Дипломатической академии МИД России

В чем разница между «одеть» и «надеть»

Журналист и литератор Алексей Греч в своем справочнике «Справочное место русского слова» (1843) обратил внимание на путаницу в употреблении глаголов «надеть» и «одеть». Он отметил, что люди часто пренебрегают их различиями, и подробно объяснил правила использования этих слов, чтобы помочь читателям избежать ошибок. Хоть прошло уже более 180 лет, проблема остается актуальной.

Советский лингвист Сергей Ожегов в своем «Толковом словаре русского языка» определяет «одеть» как «покрыть кого-либо какой-либо одеждой». Глагол используют, когда речь идет о действии, направленном на другого человека или предмет. Он требует дополнения в виде одушевленного существительного: например, «Мама одела сына в куртку» — это действие предполагает помощь или внешнее воздействие, когда кто-то наряжает другого во что-то.

Примеры со словом «одеть»:

В одно утро меня одели в чистое, тонкое белье, надели на меня черное шерстяное платье, с белыми плерезами, [нашивками] на которое я посмотрела с каким-то унылым недоумением, причесали мне голову и повели с верхних комнат вниз, в комнаты княгини. (Ф. М. Достоевский, «Неточка Незванова»). «Одеть» = кто-то помог повествующему с бельем. Сам он ничего не делал.

Я, разумеется, тотчас же приказал ее остричь, одеть в затрапез и сослать в деревню. (И. С. Тургенев, «Записки охотника»). «Одеть» = помощник рассказчика облачил девушку в будничную одежду. Действие направлено на нее, а не выполнено ею самостоятельно.

Одели покойницу в белое платье и голубою лентой подпоясали ее по стройной талии, а пышную красную косу расчесали по плечам и так положили на стол. (Н. С. Лесков, «Обойденные»). «Одеть» = кто-то поменял туалет покойнице. Здесь описано действие, совершенное над другим объектом.

Согласно «Толковому словарю», «надеть» значит «покрыть тело или часть тела какой-нибудь одеждой». Глагол обозначает действие облачения предмета одежды или аксессуара на самого себя или на кого-то. Он управляет существительным в винительном падеже: например, «Я надела перчатки» — здесь речь идет об аксессуаре, который «натягивают» на себя.

Примеры со словом «надеть»:

И Татьяна Марковна надела шумящее шелковое с серебристым отливом платье, турецкую шаль, пробовала было надеть массивные брильянтовые серьги, но с досадой бросила их. (И. А. Гончаров, «Обрыв»). «Надеть» = Татьяна Марковна сама надела на себя одежду. Действие направлено на предметы одежды, которые она надевает на себя.

Он велел мне непременно надеть лаковые сапоги, пришел в ужас, когда я хотел надеть замшевые перчатки, надел мне часы как-то особенным манером и повез на Кузнецкий мост к парикмахеру. (Л. Н. Толстой, «Юность»). «Надеть» = человек самостоятельно надевает сапоги на себя. Хотя действие выполняется по приказу, сам процесс облачения идет от первого лица.

Неожиданно быстрое исполнение моих тайных желаний меня и обрадовало и испугало; однако я не выказал овладевшего мною смущения — и предварительно отправился к себе в комнату, чтобы надеть новенький галстук и сюртучок: дома я еще ходил в куртке и в отложных воротничках, хотя очень ими тяготился. (И. С. Тургенев, «Первая любовь»). «Надеть» = персонаж самостоятельно надевает галстук и сюртук на себя. Глагол отражает процесс облачения в конкретные предметы гардероба.

«Одеть кого-то» — ребенка, куклу, себя. А «надеть что-то» — платье, шапку, очки. Таким образом, «одеть» — это переходный глагол с косвенным падежом, а «надеть» — это переходный глагол с прямым падежом. Это лингвистическое толкование и понимание», — разъяснила филолог.

«Одеть» всегда подразумевает субъект, который выполняет действие, и объект, который это действие принимает — это акт помощи или внешнего воздействия. «Надеть» же описывает самостоятельное или направленное на предмет одежды действие облачения.

Интересно, что «одеть» в значении «надеть» встречается даже в русской литературе. Определить, сделано ли это по невнимательности автора или ради выразительности текста, порой сложно. Так, в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» титулярный советник Мармеладов произносит: «Только встал я тогда поутру-с, одел лохмотья мои <…>». В этом случае ошибка может быть намеренной, чтобы подчеркнуть манеру речи или уровень грамотности героя.

Как запомнить: «надеть» или «одеть»

Глагол «одеть» отвечает на вопрос «кого?». Его применяют, когда действие направлено на другого человека или предмет. Например: «Маша одела свою любимую куклу в платье» означает, что кто-то воздействует на неодушевленный предмет. Филолог посоветовала для запоминания ассоциацию: буква «О» в слове «одеть» напоминает слово «образ» — действие помогает облачить кого-то в определенный образ.

Глагол «надеть» отвечает на вопрос «что?» и описывает действие, связанное с облачением одежды или аксессуаров на себя: например: «Надеть шапку. Здесь легко запомнить, что буква «Н» в слове «надеть» ассоциируется со словом «на» — одежду надевают на себя.

Когда у вас возникают сомнения, попробуйте подставить фразу «на себя» — «надеть на себя свитер». Если выражение звучит логично, значит, правильным выбором будет глагол «надеть». Можно также заменить слово на синоним, например, «натянуть» или «набросить». Если смысл остается неизменным, выбор верный.

С глаголом «одеть» такой прием не сработает, потому что в его случае действие направлено на одушевленный объект. Так что его синонимами могут выступать слова «укутать» или «нарядить», которые подчеркивает облачение кого-либо в одежду.

Само правило звучит так: мы одеваем кого-то (действие направлено на другого) и надеваем что-то (действие направлено на предмет одежды). Чтобы еще проще запомнить, можно использовать рифму: «Надеть одежду, одеть Надежду».

Есть мнение, что эта мнемотехника пришла из известного советского кино. Так, в фильме «Ирония судьбы, или с легким паром» героиня Надежда Шевелева, учитель русского языка, допускает распространенную ошибку, говоря: «Я забыла одеть праздничное платье». Правильно было бы сказать «надеть платье», ведь слово «одеть» используется в отношении другого человека, а не себя. Сцена привлекла внимание к тонкостям русского языка и разнице между «одеть» и «надеть».

Проверьте себя

Задание. Выберите правильный вариант для каждого предложения.

1) Мама ___ ребенка в теплый свитер.

а. надела;

б. одела.

2) Перед выходом на улицу, не забудь ___ шапку.

а. надеть;

б. одеть.

3) Ее сын сам ___ пальто и вышел на прогулку.

а. одел;

б. надел.

4) На выставке художники ___ статую в яркий костюм.

а. надели;

б. одели.

5) Утром я быстро ___ пальто и побежала на работу.

а. одела;

б. надела.