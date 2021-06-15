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Умер старейший космонавт в мире Владимир Шаталов

Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Шаталов скончался на 94-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте «Роскосмоса». С 2016 года, после смерти американского астронавта Джона Гленна, Шаталов являлся самым старым в мире участником космических полетов.

Шаталов родился в 7 декабря 1927 года. В Великую Отечественную войну будущий космонавт участвовал в строительстве оборонительных укреплений в Гатчине. В 1949 году окончил Качинское военное авиационное училище летчиков, а в 1956 году Военно-воздушную академию. Свой первый космический полет Владимир Шаталов совершил 14 января 1969 года на космическом корабле «Союз-4». Шаталов впервые осуществил ручное сближение и стыковку с «Союзом-5» (командир корабля — Борис Волынов). При его участии впервые в мире была создана экспериментальная космическая станция и осуществлен переход через открытый космос космонавтов Алексея Елисеева и Евгения Хрунова из корабля «Союз-5» в «Союз-4».

Причина смерти Шаталова сейчас не уточняется, дата и место похорон неизвестны.

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Летчик-космонавт СССР Владимир Александрович Шаталов на теоретических занятиях, 1969 год Летчик-космонавт СССР Владимир Александрович Шаталов на теоретических занятиях, 1969 год
Будущий космонавт, ученик военизированной железнодорожной части Владимир Александрович Шаталов (в 1941 году полтора месяца участвовал в обороне Ленинграда, вместе с отцом был в составе ремонтно-восстановительного поезда &laquo;Связьрем-1&raquo;), 1941 год Будущий космонавт, ученик военизированной железнодорожной части Владимир Александрович Шаталов (в 1941 году полтора месяца участвовал в обороне Ленинграда, вместе с отцом был в составе ремонтно-восстановительного поезда &laquo;Связьрем-1&raquo;), 1941 год
Командир космического корабля &laquo;Союз-4&raquo; Владимир Шаталов во время полета, 1969 год Командир космического корабля &laquo;Союз-4&raquo; Владимир Шаталов во время полета, 1969 год
Летчик-космонавт Владимир Александрович Шаталов во время тренировки на велоэргометре (исследование для выявления латентной (скрытой) коронарной недостаточности и определения индивидуальной толерантности к физической нагрузке), 1969 год Летчик-космонавт Владимир Александрович Шаталов во время тренировки на велоэргометре (исследование для выявления латентной (скрытой) коронарной недостаточности и определения индивидуальной толерантности к физической нагрузке), 1969 год
Космонавты Борис Волынов, Владимир Шаталов, Евгений Хрунов и Алексей Елисеев (справа налево)&nbsp;- экипажи космических кораблей &laquo;Союз-4&raquo; и &laquo;Союз-5&raquo;. Встреча в аэропорту Внуково, 1969 год Космонавты Борис Волынов, Владимир Шаталов, Евгений Хрунов и Алексей Елисеев (справа налево)&nbsp;- экипажи космических кораблей &laquo;Союз-4&raquo; и &laquo;Союз-5&raquo;. Встреча в аэропорту Внуково, 1969 год
Космонавт Владимир Шаталов на теоретических занятиях в кадре из фильма &laquo;Встреча на орбите&raquo;, 1969 год Космонавт Владимир Шаталов на теоретических занятиях в кадре из фильма &laquo;Встреча на орбите&raquo;, 1969 год
Владимир Шаталов с дочерью Леной, 1969 год Владимир Шаталов с дочерью Леной, 1969 год
Телевизионные комментаторы Юрий Фокин (слева), Владимир Панарин (справа) и летчик-космонавт Владимир Шаталов (в центре) в специальной кабине ведут репортаж со стартовой площадки накануне запуска космического корабля &laquo;Союз-9&raquo;, 1970 год Телевизионные комментаторы Юрий Фокин (слева), Владимир Панарин (справа) и летчик-космонавт Владимир Шаталов (в центре) в специальной кабине ведут репортаж со стартовой площадки накануне запуска космического корабля &laquo;Союз-9&raquo;, 1970 год
Космонавт Владимир Шаталов проходит медицинский осмотр у врача-отоларинголога перед космическим полетом, 1969 год Космонавт Владимир Шаталов проходит медицинский осмотр у врача-отоларинголога перед космическим полетом, 1969 год
Жена космонавта Владимира Шаталова, Муза Андреевна (в центре), с детьми читают поздравления с успешным завершением полета космического корабля &laquo;Союз-4&raquo;, 1969 год Жена космонавта Владимира Шаталова, Муза Андреевна (в центре), с детьми читают поздравления с успешным завершением полета космического корабля &laquo;Союз-4&raquo;, 1969 год
Космонавты (слева направо): Владислав Николаевич Волков, Анатолий Васильевич Филипченко, Виктор Васильевич Горбатко, Алексей Станиславович Елисеев и Владимир Александрович Шаталов, 1969 год Космонавты (слева направо): Владислав Николаевич Волков, Анатолий Васильевич Филипченко, Виктор Васильевич Горбатко, Алексей Станиславович Елисеев и Владимир Александрович Шаталов, 1969 год
Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев (слева) и Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н.В.Подгорный с советскими летчиками-космонавтами (слева направо): Герой Советского Союза Владимир Шаталов, Герой Советского Союза Алексей Елисеев и Герой Советского Союза Борис Волынов, 1969 год Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев (слева) и Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н.В.Подгорный с советскими летчиками-космонавтами (слева направо): Герой Советского Союза Владимир Шаталов, Герой Советского Союза Алексей Елисеев и Герой Советского Союза Борис Волынов, 1969 год
Владимир Шаталов&nbsp;- летчик-космонавт СССР, 1969 год Владимир Шаталов&nbsp;- летчик-космонавт СССР, 1969 год
Летчик-космонавт СССР, командир космического корабля &laquo;Союз-4&raquo; Владимир Шаталов с супругой Музой, сыном Игорем и дочерью Еленой, 1969 год Летчик-космонавт СССР, командир космического корабля &laquo;Союз-4&raquo; Владимир Шаталов с супругой Музой, сыном Игорем и дочерью Еленой, 1969 год
Космонавт Владимир Шаталов в гостях у юных космонавтов в ленинградском Дворце пионеров им.А.А.Жданова, 1972 год Космонавт Владимир Шаталов в гостях у юных космонавтов в ленинградском Дворце пионеров им.А.А.Жданова, 1972 год
XXVI съезд КПСС. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Шаталов (в центре) среди делегатов съезда, 1981 год XXVI съезд КПСС. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Шаталов (в центре) среди делегатов съезда, 1981 год
Ответный визит членов экипажа советского космического корабля &laquo;Союз-19&raquo; в США в рамках программы ЭПАС. Кортеж с космонавтами и астронавтами движется по улицам Чикаго, 1975 год Ответный визит членов экипажа советского космического корабля &laquo;Союз-19&raquo; в США в рамках программы ЭПАС. Кортеж с космонавтами и астронавтами движется по улицам Чикаго, 1975 год
Владимир Шаталов, 2011 год Владимир Шаталов, 2011 год
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Летчик-космонавт СССР Владимир Александрович Шаталов на теоретических занятиях, 1969 год
Будущий космонавт, ученик военизированной железнодорожной части Владимир Александрович Шаталов (в 1941 году полтора месяца участвовал в обороне Ленинграда, вместе с отцом был в составе ремонтно-восстановительного поезда «Связьрем-1»), 1941 год
Командир космического корабля «Союз-4» Владимир Шаталов во время полета, 1969 год
Летчик-космонавт Владимир Александрович Шаталов во время тренировки на велоэргометре (исследование для выявления латентной (скрытой) коронарной недостаточности и определения индивидуальной толерантности к физической нагрузке), 1969 год
Космонавты Борис Волынов, Владимир Шаталов, Евгений Хрунов и Алексей Елисеев (справа налево) - экипажи космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5». Встреча в аэропорту Внуково, 1969 год
Космонавт Владимир Шаталов на теоретических занятиях в кадре из фильма «Встреча на орбите», 1969 год
Владимир Шаталов с дочерью Леной, 1969 год
Телевизионные комментаторы Юрий Фокин (слева), Владимир Панарин (справа) и летчик-космонавт Владимир Шаталов (в центре) в специальной кабине ведут репортаж со стартовой площадки накануне запуска космического корабля «Союз-9», 1970 год
Космонавт Владимир Шаталов проходит медицинский осмотр у врача-отоларинголога перед космическим полетом, 1969 год
Жена космонавта Владимира Шаталова, Муза Андреевна (в центре), с детьми читают поздравления с успешным завершением полета космического корабля «Союз-4», 1969 год
Космонавты (слева направо): Владислав Николаевич Волков, Анатолий Васильевич Филипченко, Виктор Васильевич Горбатко, Алексей Станиславович Елисеев и Владимир Александрович Шаталов, 1969 год
Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев (слева) и Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н.В.Подгорный с советскими летчиками-космонавтами (слева направо): Герой Советского Союза Владимир Шаталов, Герой Советского Союза Алексей Елисеев и Герой Советского Союза Борис Волынов, 1969 год
Владимир Шаталов - летчик-космонавт СССР, 1969 год
Летчик-космонавт СССР, командир космического корабля «Союз-4» Владимир Шаталов с супругой Музой, сыном Игорем и дочерью Еленой, 1969 год
Космонавт Владимир Шаталов в гостях у юных космонавтов в ленинградском Дворце пионеров им.А.А.Жданова, 1972 год
XXVI съезд КПСС. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Шаталов (в центре) среди делегатов съезда, 1981 год
Ответный визит членов экипажа советского космического корабля «Союз-19» в США в рамках программы ЭПАС. Кортеж с космонавтами и астронавтами движется по улицам Чикаго, 1975 год
Владимир Шаталов, 2011 год
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