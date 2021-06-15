Умер старейший космонавт в мире Владимир Шаталов
Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Шаталов скончался на 94-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте «Роскосмоса». С 2016 года, после смерти американского астронавта Джона Гленна, Шаталов являлся самым старым в мире участником космических полетов.
Шаталов родился в 7 декабря 1927 года. В Великую Отечественную войну будущий космонавт участвовал в строительстве оборонительных укреплений в Гатчине. В 1949 году окончил Качинское военное авиационное училище летчиков, а в 1956 году Военно-воздушную академию. Свой первый космический полет Владимир Шаталов совершил 14 января 1969 года на космическом корабле «Союз-4». Шаталов впервые осуществил ручное сближение и стыковку с «Союзом-5» (командир корабля — Борис Волынов). При его участии впервые в мире была создана экспериментальная космическая станция и осуществлен переход через открытый космос космонавтов Алексея Елисеева и Евгения Хрунова из корабля «Союз-5» в «Союз-4».
Причина смерти Шаталова сейчас не уточняется, дата и место похорон неизвестны.
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